12. X-Mas Show: Flic Flac entfacht Adrenalinfeuerwerk in Nürnberg

Nürnberg – Es wird gezündelt und geschossen, geflogen und katapultiert. Ab 15. Dezember präsentiert die zwölfte Flic Flac X-Mas Show einen Balanceakt zwischen Kunst und Wahnsinn. Das Ziel: Kein Besucher verlässt das Zelt gänsehautfrei. Oben drauf servieren die Veranstalter der erfolgreichsten Action- und Akrobatikshow Deutschlands ein 3-Gänge-Buffet, das keine kulinarischen Wünsche offenlässt.

Eine Weihnachtsshow am Rande des Nervenkitzels

Seit jeher steht Flic Flac für Action, Akrobatik und furchtlose Bühnenkünstler. In der kommenden X-Mas Show in Nürnberg werden die Nerven der fränkischen Besucher erneut auf die Probe gestellt. Denn die Veranstalter holen diesmal ein Ensemble auf die Bühne, das vor Adrenalin nur so strotzt.

Zirkuskunst am Limit: In der kommenden X-Mas Show bringen gleich mehrere Trapezkünstler und internationale Akrobatikstars das Zelt zum Beben. Noch mehr Hochspannung garantiert das angstbefreite Duo „Deadly Games“: In dieser waghalsigen Nummer wirft Alfredo Silva Messer und schießt Pfeile auf seine Lebens- sowie Bühnenpartnerin Coral und verfehlt sie dabei nur knapp – ganz nach dem Motto „bis dass das Messer uns scheidet“. Ein echtes Adrenalinfeuer garantiert Jacktai Laban, der mit seinem traditionellen, samoanischen Feuertanz das Zelt zum Staunen bringen wird. Krisztina und Betti von Bodytrapez liefern eine atemberaubende Trapez-Performance – voller Thrill-Momente und weiblicher Ästhetik.

„Wenn es um Nervenkitzel geht, darf ein Act natürlich nicht fehlen“, erklärt Direktorin Larissa Kastein. Die Stuntfahrer der Mad Flying Bikes machen dem benzinberauschenden Ruf von Flic Flac auch dieses Jahr wieder alle Ehre. Sie fliegen mit ihren Motorrädern durchs Zelt und performen Luftfiguren, die nichts für schwache Nerven sind.

Flic Flac interpretiert Liebe ganz anders

Doch die Weihnachtsshow von Flic Flac in Nürnberg kann noch mehr. Jedes Jahr steht sie für große Emotionen mit gefühlvollen Acts, Haltung und zwischenmenschlicher Energie, die auf das Publikum übergeht. Bei der diesjährigen X-Mas Show stehen gleich vier Künstlerpaare auf der Bühne. Mit Messer und Peitsche, in Rollschuhen, hoch oben in der Luft, mit purer Handkraft – aber immer mit Herz.

Die Duos, die unterschiedlicher nicht sein könnten, interpretieren ihre Liebe auf eine Weise, die man nur im schwarz-gelben Zelt erleben kann. „Wir hatten schon häufiger Künstlerpaare auf der Bühne. Sie bringen immer eine ganz besondere Energie ins Zelt, die alle spüren. Deshalb freue ich mich, dass wir diesmal gleich vier verschiedene Paare erleben dürfen“, so Larissa Kastein.

Gourmet-Zelt, Drehbühne und weitere Highlights

Die größte Action- und Akrobatikshow entwickelt sich jedes Jahr weiter – mit dem Ziel, ihre Besucher immer wieder zu überraschen. Neben der komplett neuen Weihnachtsshow liefert das Flic Flac Team in Nürnberg weitere Highlights: Eine drehbare Bühne sorgt ab dem 15. Dezember für eine Rundum-Perspektive auf das Bühnengeschehen. In einem separaten Gourmet-Zelt lädt Flic Flac mit „Show & Schmankerl“ erstmals zu einem hochwertigen Buffet-Menü mit einer Auswahl erlesener, regionaler

Speisen sowie einer Getränke-Flatrate ein. Neu ist zudem die Silvesterparty, die im Anschluss an die Abend-Show am 31. Dezember zusammen mit Artisten und Gästen gefeiert wird.

Dazu kommt ein neuer Künstlereingang für eindrucksvollere Showeffekte und eine Glühweinhütte, die für ein warmes Willkommen sorgen wird. Geschäftsführer Alexander Sellin fasst das neue Konzept am Nürnberger Standort so zusammen: „Wir wollen damit das Flic Flac Erlebnis noch spektakulärer, noch unvergesslicher und noch besser machen und hoffen, dass es bei unseren Gästen genauso ankommt!“

Alle Infos zur 12. Flic Flac X-Mas Show sowie Tickets, das neue Gastro-Angebot und Gruppen-Optionen gibt es auf www.flicflac-nuernberg.de – nur solange der Vorrat reicht. Die X-Mas Show findet zwischen 15.12.2025 und 11.01.2026 auf dem Volksfestplatz in Nürnberg statt.