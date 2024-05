11 Mai: Legendäre Nacht der Tracht im Münchner Löwenbräukeller

Mit der „Nacht der Tracht“ veranstalten Philip & Evelyn Greffenius am 11. Mai 2024 die heißeste Trachtenparty des Münchner Frühlings. Dabei verwandelt sich der altehrwürdige Festsaal des Löwenbräukellers nach und nach vom traditionellen, bayerischen Wirtshaus mit Blasmusik über original Wiesnmusik der Band „Bergluft“ zur exklusivsten Party-Location Münchens mit gigantischer Partystimmung, Lichtshow, DJs wie Carlos Schürhoff, Lauren Gries, Luke Greffenius und Vincent Henry, Livemusik und einer rappelvollen Tanzfläche mit garantiertem Glamour-Faktor. Im extra Clubbing-Bereich legen DJs heiße Beats auf und auch auf den Terrassen des Löwenbräukellers wird einiges geboten. Das macht die „Nacht der Tracht“ zu der einzigartigsten Trachtenparty Münchens.

Aktuell gibt es sogar noch ein begrenztes Kontingent an Resttischen und Stehkarten. Wer in Münchens Partyszene nichts verpassen möchte, sollte am Wochenende bei der „Nacht der Tracht“ nicht fehlen. Wem die „Nacht der Tracht“ nicht früh genug kommt, kann sich schon beim von Luke Greffenius gehosteten Pre-Opening am Freitag, 10. Mai 2024 im Clubbing-Bereich und auf der Terrasse des Löwenbräukellers warmfeiern.Falls sowohl Dirndl als auch Lederhose im Schrank fehlen, empfehlen Philip und Evelyn Greffenius einen Besuch beim „Nacht der Tracht“-Ausstattungspartner Angermeier.

„Nacht der Tracht“

Samstag, 11. Mai 2024 – 19:00 Uhr

Löwenbräukeller – Nymphenburgerstr. 2 – 80335 München

Tische ab 45 € p. P. / Flanierkarte ab 19 € p. P. / Late Night-Karte 15 € p. P.

Karten unter: nachtdertracht.de