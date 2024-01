10 Jahre Flic Flac in Nürnberg: So viele Zuschauer wie noch nie

Das Grande Finale der zehnten X-Mas-Show am 7. Januar 2024 im schwarz-gelben Zelt löste sowohl bei den Artisten als auch beim anwesenden Publikum Emotionen aus, die einer letzten Show würdig sind: Begeisterung, Nervenkitzel, Lachen und Freudentränen waren bei der 57. Vorstellung und damit am Ende der Spielzeit 2023/2024 noch intensiver als in den Shows zuvor.

57 perfekt inszenierte Shows

„Wir hatten noch nie so viele Shows in einer Spielzeit und trotzdem haben unsere großartigen Artisten und die gesamte Crew jeden Tag das Maximum an Energie versprüht – wir sind gerade alle erfüllt und mehr als zufrieden! Und auch ein wenig ausgepowert“, so Larissa Kastein, Direktorin und Inhaberin von Flic Flac Nürnberg.

Die Abschlusszahlen spiegeln die durchweg positiven Rückmeldungen aus Publikum und Presse wider: Insgesamt 57 Shows an 25 Spieltagen lockten 76.000 Zuschauer ins Flic Flac Zelt am Zeppelinfeld. Noch nie gab es so viele Besucher und Shows während einer Spielzeit. Das Feedback der Zuschauer sei laut Larissa Kastein diesmal besonders gut und umfangreich gewesen. Auch im Flic Flac Team, bei Crew und Artisten, herrschte die gesamte Spielzeit ein starkes Miteinander. „Das habe ich so noch nicht erlebt. Alle auf und hinter der Bühne unterstützten sich gegenseitig und gaben wirklich alles für eine fantastische Show. Das wird in der nächsten Saison schwer zu toppen sein, aber wir geben uns Mühe!“, erzählt Larissa Kastein leidenschaftlich. Dieses hohe Level an Engagement spürte wohl auch das Nürnberger Publikum und belohnte das Flic Flac Team jede einzelne Show mit Standing Ovations.

Nächste X-Mas-Show: Spielzeit mit Verlängerung

Die einzige Kritik der Saison 2023/2024 bezog sich auf die Tickets, die vor allem für die begehrten Termine am Abend sehr schnell ausverkauft waren. Einige Stammbesucher bedauerten, dass sie kein Ticket mehr ergattern konnten. Darauf wollen die Veranstalter von Flic Flac Nürnberg reagieren und planen für die nächste Weihnachtsshow eine deutlich längere Spielzeit. Larissa Kastein: „Selbstverständlich freuen wir uns darüber, dass unsere Showproduktion so gut ankommt und kommen unseren Besuchern gerne entgegen, indem wir die Spielzeit verlängern. Dann übrigens wieder wie gewohnt auf dem Volksfestplatz!“

Außerdem wird der Vorverkauf in diesem Jahr auf den April vorgezogen, sodass genügend Zeit bleibt, sich Tickets für die nächste Weihnachtsshow zu sichern.

