1. HOME-Studio Deutschlands von PRIME TIME fitness in Wiesbaden Mainz-Kastel eröffnet!

Mainz-Kastel/München, 12.03.2024. Die Premium-Fitnesskette PRIME TIME fitness eröffnete mit Stolz ihr HOME-Studio in Wiesbaden Mainz-Kastel – das erste seiner Art in Deutschland und das insgesamt 16. PRIME TIME fitness Studio. Betrieben wird der neue Franchise-Club von Patrick Baumann und Jannik Semmler, die selbst langjährige Mitarbeiter im Management-Team von PRIME TIME fitness sind.

Der neue Standort in Mainz-Kastel unterstreicht das Engagement von PRIME TIME fitness, erstklassige Fitnessmöglichkeiten zurück in das alltägliche Leben seiner Mitglieder zu bringen. Dadurch wird zeiteffizientes und effektives Training gefördert. Die wohnungsnahen Trainingsmöglichkeiten wirken sich positiv auf die Trainingsfrequenz aus. Die PRIME TIME fitness HOME-Studios liegen direkt in Wohngebieten und tragen so zu der Entwicklung eines gesünderen Lebensstils bei.

Es gibt viele riesige Fitnessstudios, die man aber nur schlecht erreicht oder für die man einen Umweg machen muss. Genau dort setzt PRIME TIME fitness HOME an. Die PRIME TIME fitness HOME-Studios liegen genau da, wo ihre Mitglieder leben und arbeiten. Trotzdem verfügen sie immer über die neuesten Fitnessgeräte, eine perfekte Belüftung und eine Klimaanlage. Professionelle Trainingsvoraussetzungen, die in einem Home-Gym nicht umzusetzen sind. Dazu bietet PRIME TIME fitness auch in den HOME-Studios mit Personal Training nach Bedarf seine absolute Spezialität an. Die Kerntrainingszeiten finden ohnehin mit professioneller Trainingsbetreuung statt.

Die Verbundenheit von Henrik Gockel, dem Gründer und Geschäftsführer, mit Mainz ist von ganz besonderer Bedeutung, da er in dieser Stadt geboren wurde und nach wie vor einen tiefen emotionalen Bezug zu Mainz hegt. Obwohl PRIME TIME fitness mittlerweile national und international agiert, bleiben seine persönlichen Wurzeln fest in Mainz verankert. Diese heimatliche Verbindung spiegelt sich in der Entscheidung wider, das erste HOME-Studio der Premium-Fitnesskette in Mainz-Kastel zu eröffnen.

Auf einer großzügigen Fläche von über 300 Quadratmetern bietet das neue PRIME TIME fitness HOME-Studio professionelle Möglichkeiten für Cardio-, Kraft-, Functional-, Beweglichkeits- & Koordinationstraining. Dieses innovative Konzept rückt das Fitnesserlebnis noch näher an den Wohnort, um den wachsenden Bedarf an Premium-Trainingsmöglichkeiten zu erfüllen. Das HOME-Studio zeichnet sich durch eine kompakte Gestaltung aus, die höchste Qualität mit sich bringt – weniger Geräte, aber dennoch alles, was für erstklassiges Training erforderlich ist. Statt 15 Laufbändern in den Riesenstudios gibt es beispielsweise 3-5, und anstelle von 3 SensoPro-Geräten gibt es 1, dennoch wird nichts an Effektivität eingebüßt. PRIME TIME fitness HOME schafft eine Trainingsumgebung ohne Ablenkungen und überflüssigen Schnickschnack – ein Ort, an dem sichtbare Ergebnisse ohne Ausreden erzielt werden können.

PRIME TIME fitness: Die 16 Premiumstudios von PRIME TIME fitness in Hamburg, Frankfurt, München, Wiesbaden und Ostermundigen sowie Schindellegi in der Schweiz bieten beste und modernste Fitnessgeräte: Profiequipment für Kraftsportler und Performer, SensoPro Geräte für das Koordinationstraining und im Cardiobereich einen Fatburner Zirkel. Die „Functional Area“ ist ausgestattet mit TRX, Kettle-Bells, Ropes, BOSU-Bällen und vielem mehr. PRIME TIME fitness bietet zunehmend mehr Franchisenehmern die Chance selbstständig ein eigenes Unternehmen aufzubauen. So werden mittlerweile 6 der insgesamt 16 Studios als Franchise betrieben. Mit Personal Training 1:1 oder in kleinen Gruppen sorgt PRIME TIME fitness für schnelle, messbare Ergebnisse. Eine App trackt die Sportaktivitäten und vereinfacht die Buchung von Terminen.

