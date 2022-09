Hepatitis A als Reisesouvenir? Nein, danke! − Unbeschwertes Urlaubsvergnügen durch Impfung und Vor-sicht bei der Lebensmittelwahl

München, September 2022

Auf Reisen möchte jeder eine unbeschwerte schöne Zeit genießen. Zum richtigen Urlaubsfeeling gehört für viele neben Entspannung und Sightseeing auch das gute Essen. Doch egal ob Reisende sich für das All-in-Buffet im Hotel oder für kulinarische Köstlichkeiten in dem kleinen Restaurant nebenan entscheiden, bei einigen Lebensmitteln sollte man auf Reisen achtgeben. Denn einige Speisen und Getränke können Überträger von Viren sein. Dies gilt zum Beispiel für das hochansteckende Hepatitis-A-Virus. Mit der sogenannten Reisehepatitis kann man sich bereits am Mittelmeer oder in Osteuropa infizieren. Übertragen wird sie durch kontaminierte Lebensmittel. Die beigefügte Grafik gibt einen Überblick, vor welchen Speisen und Getränken man sich besonders in Acht nehmen und was man generell beim Verzehr beachten sollte.

Gut geschützt den Urlaub genießen

Wer unterwegs ganz entspannt genießen und eine mögliche Virusinfektion durch Lebensmittel vermeiden möchte, sollte sich im Vorfeld gegen Hepatitis A impfen lassen. Dies ist bis zu einem Tag vor der Abreise möglich. Tatsächlich ist der Impfpass-Check durch die Hausärztin oder den Hausarzt eine der wichtigsten Maßnahmen, um die Gesundheit während des Urlaubs zu schützen. Hierbei ist es ganz egal, ob sich das Reiseziel in der Nähe befindet oder weit entfernt ist. Nach dem Urlaub gilt es dann, rechtzeitig an die Auffrischimpfungen zu denken, damit man auch auf zukünftigen Reisen bestmöglich geschützt ist.

