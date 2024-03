Zoll-Coaching von der Dürndorfer Zollberatung

Günther Dürndorfer: Der erfahrene Zollberater bietet Coaching für Quereinsteiger und Führungskräfte

Die Dürndorfer Zollberatung bietet maßgeschneiderte Coaching-Programme für Quereinsteiger und Führungskräfte im Bereich Zollabwicklung an. Als eine der führenden Consulting-Agenturen offeriert das Unternehmen eine breite Palette von Dienstleistungen, darunter umfassende Schulungen, präzise Beratung und effiziente Lösungen für die komplexe Welt des Zollrechts.

Zoll-Coaching für Quereinsteiger: Ein Tor zur Welt des Zollwesens:

Für Personen, die neu in die Welt des Zollwesens eintreten, kann der Einstieg eine Herausforderung darstellen. Das Coaching-Programm von Günther Dürndorfer bietet eine einzigartige Gelegenheit für Quereinsteiger, sich schnell und effektiv in diesem Bereich zurechtzufinden. Mit einem strukturierten Ansatz und praxisnahen Beispielen vermittelt das Programm fundiertes Wissen über zollrechtliche Bestimmungen, Verfahren und Anforderungen. Teilnehmer erhalten Einblicke in die Grundlagen der Zollabwicklung, die richtige Anwendung von Zolltarifen, die Bedeutung von Präferenzabkommen und vieles mehr.

Durch interaktive Workshops, Fallstudien und praxisorientierte Übungen werden die Teilnehmer befähigt, komplexe zollrechtliche Herausforderungen zu verstehen und zu bewältigen. Das Coaching-Programm legt besonderen Wert darauf, ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge im internationalen Handel zu vermitteln und den Teilnehmern die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, um ihre Aufgaben im Zollbereich erfolgreich zu bewältigen. Die individuelle Betreuung durch eine erfahrene Fachkraft ermöglicht es den Teilnehmern, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und selbstbewusst in ihre neuen beruflichen Herausforderungen zu starten.

Führungskräfte-Coaching – erfolgreiches Management im Zollbereich:

Führungskräften und Managern, die bereits in der Zollabwicklung tätig sind oder diese verantworten, ermöglicht das Coaching von Günther Dürndorfer, ihre Fähigkeiten zu erweitern und ihre Effektivität als Führungskraft zu steigern. Mit einem Schwerpunkt auf strategischem Denken, effizienter Ressourcennutzung und optimaler Prozessgestaltung unterstützt das Programm Führungskräfte dabei, komplexe Herausforderungen im Zollbereich zu meistern und ihr Team erfolgreich zu führen.

Weitere Leistungen der Dürndorfer Zollberatung:

Neben den Coaching-Programmen für Quereinsteiger und Führungskräfte bietet die Dürndorfer Zollberatung eine Vielzahl weiterer Dienstleistungen an, darunter:

Zollrechtliche Beratung: Umfassende Unterstützung bei der Einhaltung zollrechtlicher Bestimmungen und Verfahren.

Schulungen und Seminare: praxisnahe Schulungen zu verschiedenen Aspekten der Zollabwicklung und des internationalen Handels.

Präferenzrecht und Exportkontrolle: Expertise im Bereich Präferenzabkommen, Exportkontrolle und Zolltarifierung.

AEO-Zertifizierung: Beratung und Unterstützung bei der Erlangung des Status „Authorized Economic Operator“.

Günther Dürndorfer ist ein renommierter Experte auf dem Gebiet der Zollabwicklung mit langjähriger Erfahrung in der Beratung und Schulung von Unternehmen verschiedener Branchen. Als Gründer der Dürndorfer Zollberatung hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Gewerbe aller Art dabei zu unterstützen, ihre Zollprozesse zu optimieren und erfolgreich im internationalen Handel zu agieren.

Weitere Informationen über die Dienstleistungen der Dürndorfer Zollberatung und die Coaching-Programme für Quereinsteiger und Führungskräfte finden sich auf der Webseite der Consulting-Agentur. Neuen Klienten wird zudem ein kostenfreies Erstgespräch angeboten.

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO – Authorised Economic Operator) und Zoll, Diplom Finanzwirt (FH) Günther Dürndorfer ist Lehrbeauftragter für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Die Erfahrung des Experten für Zollrecht rührt aus 17 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen. Dazu gehören beispielsweise der Posten als Leiter der Zollabteilung mit operativer Verantwortung für Zoll- und Verbrauchsteuerangelegenheiten oder auch als Director in der Zollberatung (AUDI AG, BMW AG, Deloitte & Touche GmbH, KPMG AG). Des Weiteren war der Fachmann sechs Jahre „Betriebsprüfer Zoll“ beim Hauptzollamt für Prüfungen München. Mit seiner eigenen Consulting-Agentur sorgt Herr Dürndorfer für die professionelle Optimierung von unterschiedlichen Logistik- und Zollprozessen in Unternehmen aller Art. Seminare, Workshops und Inhouse-Schulungen zu zollrechtlichen Fragen, Gesetzen und Bestimmungen gehören ebenfalls zum Angebot der Dürndorfer Zollberatung. Auf der Webseite der Agentur finden sich zudem eine Sammlung nützlicher Hilfsmittel für Zollprozesse aller Art und ein Zoll-Blog mit interessanten Artikeln zum Thema.

