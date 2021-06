Zielfernrohr-Katalog für Jäger und Sportschützen

Chemnitz, 28. Juni 2021 – Viel Information in anschaulicher Aufmachung bietet der frisch aufgelegte Hochglanz-Katalog “Zielfernrohr 2021” von DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG. Auf 88 Seiten werden in klarer Sprache und einer bunten Mischung aus ansprechenden Bildern und technischen Zeichnungen Zieloptiken für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche, Montagesysteme, diverse Absehen und Zubehör detailliert erklärt. Wissenswertes aus der Welt der Zielfernrohr-Optik wie beispielsweise Leuchtpunkt- und Nachsichttechnik oder die Berechnung von Winkelminuten runden den Zielfernrohr-Katalog ab. Kostenfreier Bezug bei DDoptics.

Zielfernrohre für jeden Jagdeinsatz

Der Katalog “Zielfernrohr 2021” von DDoptics ist übersichtlich gegliedert, was der nutzerfreundlichen Suche nach bestimmten Inhalten sehr entgegen kommt. Damit orientiert sich der Katalog an Jäger und Sportschützen gleichermaßen, die sich unkompliziert und schnell über Zieloptiken informieren möchten, die ihrem individuellen Bedarf optimal entsprechen.

Für diese Zielgruppen werden die Vorteile der jeweiligen Zieloptiken transparent und informativ dargestellt. Einzelne Produktbestandteile sind dabei beschriftet, Nutzwert und optimaler Einsatzbereich werden damit auf einen Blick erkennbar.

Das DDoptics-Portfolio deckt vom 1-6×24 bis hin zum 5-30×56 alle Jagdarten perfekt ab. So finden sich im Katalog Zielfernrohre für die Pirsch, den Ansitz auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, den präzisen Weitschuss im Gebirge und leistungsstarke Rotpunkt-Visiere für die Drückjagd.

Zieloptiken für anspruchsvolle Long-Range-Schützen

Sportschützen kommen ebenso auf ihre Kosten. Nach dem Motto “Präzision auf lange Distanzen” zeigt der Katalog, wie sich erfolgreich Reichweiten von über 2.000 m realisieren lassen. Dabei wird nicht nur auf entsprechende Long-Range-Zielfernrohre mit 10fach-Zoom (4-40×50), sondern auch mit Hilfe technischer Zeichnungen detailliert auf die Berechnung von Entfernungen bei den verschiedenen Absehen eingegangen.

Im abschließenden Teil des Katalogs werden neben den technischen Daten und einer Preisübersicht Montagesysteme für DDoptics-Zieloptiken und verschiedenste Gewehrmarken von Anschütz bis Tikka vorgestellt.

Interessenten können den Katalog “Zielfernrohr 2021” kostenfrei im Internet bei DDoptics herunterladen: https://www.ddoptics.de/de/downloads

Die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG, im Jahr 2007 gegründet, ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von optoelektronischen Geräten und Instrumenten. Zum Produktportfolio gehören Ferngläser, Spektive, Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte für den Profi-Einsatz. Innovative Entwicklungen und höchste Qualität bei einem konkurrenzlosen Preis-Leistungsverhältnis überzeugen immer mehr Naturliebhaber, Jäger, Ornithologen und Outdoorfreaks.

