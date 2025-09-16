ZF Vehicle Health Monitoring überprüft Funktionstüchtigkeit von Fahrzeugen

Dank umfassendem Systemverständnis ist es dem Technologiekonzern heute schon möglich, den technischen Zustand wichtiger Systeme in Fahrwerk oder Antrieb permanent zu überwachen, zu dokumentieren und Prognosen über die Funktionsfähigkeit abzugeben. Entsprechende Anwendungen informieren rechtzeitig über relevante Auswirkungen, wie etwa zu erwartende Ausfälle – und geben valide Empfehlungen für Reparaturen. In der Folge kann der Fahrzeugzustand verbessert, die Sicherheit von Fahrzeug und Fahrer erhöht, Unfälle vermieden und Ausfallzeiten reduziert werden. Besonders Flottenbetreiber und Anbieter von Shared Mobility profitieren von diesen digitalen Services.

Sei es die zu stark touchierte Bordsteinkante, sei es die Angewohnheit, den E-Antrieb kurz vor dem Stillstand gegen die zu früh eingerastete Parkbremse laufen zu lassen: Vermeintlich kleine Ereignisse im Autoleben können irgendwann unangenehme Auswirkungen nach sich ziehen. Besonders ärgerlich, wenn es mitten auf der Fahrt zu einem längeren Ausfall kommt. Was für Privatnutzer bereits höchst frustrierend ist, kann für Flottenhalter ein Geschäftsmodell beeinträchtigen, das in der Bereitstellung zuverlässiger Mobilität besteht. Gerade wenn sich unterschiedliche Fahrer ein Fahrzeug teilen, ist es umso wichtiger, die Auswirkungen von Unregelmäßigkeiten oder Fehlnutzungen im Blick zu behalten.

Schraube locker? Gleich erkannt!

„Unsere Systeme, sei es im Antriebsstrang oder im Chassis von Pkw, erzeugen während der Fahrt Daten. Aus ihnen können wir Abweichungen von der normalen Funktion erkennen und interpretieren“, erklärt Torsten Gollewski, Leiter Zentrale Forschung und Entwicklung bei ZF. „Haben wir permanent Zugriff auf diese unpersonalisierten Daten, können wir mit unserem Analyse-Know-how die Autohersteller unterstützen, um Aussagen über den Funktionsstatus des Fahrzeugs zu machen.“ ……………….. Lesen Sie hier weiter.