Zeitschrift für Curvys und Plus Size Frauen: Sei Deine eigene Muse

Frauen- und Modemagazin für Curvys

„Clothes aren“t going to change the world. The women who wear them will.“ Anne Klein, Designerin

„Kleidung wird die Welt nicht verändern, die Frauen, die sie tragen, werden es tun“. Selten beschreibt ein Zitat besser den aktuellen Zeitgeist. Es stammt von der New Yorker Fashion-Pionierin Anne Klein, die bereits 1974 viel zu früh verstorben ist. In diesem Sinne richtet die PlusPerfekt Redaktion das Spotlight der neuen Edition auf Frauen. Es geht dem Team darum, der inneren Stimme wieder mehr Gewicht zu verleihen, sich nicht vom Rauschen um uns herum ablenken oder verunsichern zu lassen. Sei es Social Media, schnelllebige Trends, die Arbeit oder gute Ratschläge, die sich erst noch als solche beweisen müssen. Den Stimmen um sich herum mal eine Sendepause geben und sich selbst die eigene Muse sein.

Sei Deine eigene Muse ist deshalb auch das Motto der Fotostrecke mit Curvy Fashion, für die ein surealer und doch so alltäglicher Ort entdeckt wurde, an dem die Zeit in diesen Tagen scheinbar still zu stehen scheint. PlusPerfekt zum Eintauchen in eine entspannend mystische Farbwelt.

Gute Laune Retro Vibes wurden in den Bildern zu „And Just Like That“ eingefangen. Ikonische Styles, inspiriert von den 90er Jahren, bei denen Pieces aus dieser Zeit nicht fehlen dürfen. Ein Plädoyer für Curvy Second Hand & Plus Size Preloved Fashion.

Nachhaltigkeit & Self Care: Überhaupt begleiten uns Nachhaltigkeit, Entschleunigung & Self Care durch die komplette Ausgabe. Von Judith Williams, für die Erfolg mit Selbstreflexion zusammenhängt und die ihre Tipps verrät, bis hin zu Raphael M. Bonelli. Der Neurowissenschaftler & Psychiater hat das Bauchgefühl erforscht – mit spannenden Erkenntnissen. Mit „Reset Baby“ gibt es Unterstützung bei der Gestaltung des eigenen Detox-Spas. Um das Loslassen toxischer Menschen und Selbstzeifel geht es in den Buchtipps. Und da in diesen Tagen das Reisebudget durchaus kleiner ausfallen kann, hat Reiseredakteurin Michaela Top 5 Reiseziele für schmales Budget recherchiert.

Hier geht es zu den 144 prall gefüllte Seiten mit Curvy Fashion, Mode für Mollige, Business & Wellbeing von PlusPerfekt!

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing sowie Curvy Bride.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 4

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.