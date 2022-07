Zeitreisen in Schulen leicht gemacht; Drehbuch RITAS RITTER als Schulbuch unterwegs

Drehbuch, Spannung und Lehrmaterial in einem

Lara Croft, Wonder Woman und Supergirl waren gestern; Hier & heute ist KFZ-Mechanikerin RITA SCHATZ die Heldin und ihre Rüstung ist der verdreckte Blaumann. Aber warum ein DREHBUCH? Der größte Autorenschatz überhaupt? Vielleicht weil es genau darum geht: Den heiligen Gral!

„RITAS RITTER“ ist eine tatkräftige spannende Liebeserklärung an die Liebe! Dabei ist RITAS RITTER ist für alt und jung und handelt von Prinzessinnen und Professoren, Stunt-Leuten und Königen, Lust und Liebe, Schwüren und Geständnissen, Suchen und Finden, Knappen und Minnesängern, und ist natürlich gleichermaßen für Veganer, Vegetarier und natürlich auch für Alles-Esser.

Es geht um große Geheimnisse, geheime Schätze und riesige Burgen. Spannend und herzergreifend, temporeich und lustig, zeitkritisch und zeitlos. Ja, gespickt mit Zeitreisen.

Dabei ist RITAS RITTER trotz und wegen Frauen-Catchen und Männer-Blamagen pädagogisch wertvoll und äußerst „kampferprobt“ im Einsatz in den Klassen 5 bis zum Abitur, von der Hauptschule bis zum Gymnasium.

Bei RITAS RITTER ist „ALL INKLUSIVE angesagt“: Mit Body-Switch und Zeitreisen, lehrreich-kurzweilig ohne Zeigefinger. Natürlich geht es um eine Schatzsuche und um Schatz finden, Fragen und Antworten, Schein und Sein, arm und reich, Leben und Tod, Yin und Yang und um das gute alte „Hier und Jetzt“ -allerdings nicht ohne Respekt und Liebe, große Geheimnisse, Wahrheiten und Lügen (heute nennt man das ja „Fake News“). Alles eben all inkl.!

RITAS RITTER ist von der IHK ein mit Bestnote versehenes DREHBUCH für jung und alt, eine spannende Grals-Suche der besonderen Art; im Schulalltag erprobt, getestet und für den Unterricht als besonders wertvoll eingestuft!

„RITAS RITTER ist ganz einfach ein Lesespaß und ein Plädoyer für die Liebe!“ Und zwar in Form eines Drehbuchs, so wie es bei Film und Fernsehen üblich ist.

So können im Darstellenden Spiel im Schulalltag sich die Jüngeren, aber auch gestresste MSA-ler sehr gut im Rollenspiel erproben und fast alles ist erlaubt, auch lauter zu werden und zu übertreiben, logisch.

Achtung: LOBEN LOBEN LOBEN. Die Schüler bieten von sich an so viel an. RITAS RITTER bietet alle Optionen. Lassen Sie Varianten proben, gerne auch 20 von nur einer Szene. Übertreiben macht Spaß. Nicht selten spielen Mädchen spontan und wie selbstverständlich Jungen-Rollen und umgekehrt…einfach zulassen. Dazu gibt RITAS RITTER auch perfekt Platz und Anlass zum Diskutieren; was ist Wahrheit, was ist Lüge? Was ist RESPEKT? Und was ändert sich bei der Handlung, wenn….RITA einen Dialekt spricht, eine andere Hautfarbe hat, ein Mann ist oder beides? Wie geht eine Szene gedichtet? Wie als BILD-Zeitung-Aufmacher? Und musikalisch interessierte Schüler dürfen natürlich selbstverständlich ihren Part rappen oder singen.

Eines ist garantiert: ganz viel Spaß!!!!

Norbert Stolze M.A. steht in Sachen Coaching, Psychotherapie, Fachartikeln und Büchern bereits seit vielen Jahren für hohe Qualität, herausragende Expertisen (insbesondere in Zwängen, Ängsten, Traumata, Zwangsgedanken und Ernährung), spannende Veröffentlichungen und stets erfolgreiche, zielgenaue individuelle und innovative Wege & Lösungen.

Verschaffen Sie sich einen aktuellen Überblick über seine bereits veröffentlichten Bücher: https://kurzelinks.de/Stolzebuecher

