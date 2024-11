Zeit-, Selbst- und Stressmanagement im Ausbildungsmanagement

Wie Ausbildungsbeauftragte Haupt- und Nebenjob meistern – ein 4-stündiges LIVE-Online-Seminar

Hand aufs Herz: haben auch Sie häufig das Gefühl, ständig unter Strom zu stehen, den ganzen Tag voll Power alles zu geben – um am Abend dann festzustellen, irgendwie doch nichts geschafft zu haben? Na dann, willkommen im Club! So wie Ihnen geht es vielen. Vor allem denjenigen mit hohen Ansprüchen an sich selbst.

Allerdings: jetzt ist die Zeit reif für eine Standortbestimmung, vielleicht sogar für eine Betätigung der persönlichen Reset-Taste, bevor diese extern ausgelöst wird – zum Beispiel durch Krankheit.

In unserem 4h-Webinar geht es um die Themen Zeit-, Selbst- und Stressmanagement und wie es Ihnen gelingt, Arbeitseinsatz und -output in eine optimale Balance zu bringen. Dadurch werden Sie nicht nur strukturierter und motivierter arbeiten, sondern auch Ihre Konzentration länger aufrecht erhalten können. Wohlgemerkt, hier geht es nicht darum, wie Sie an jedem Tag das Maximale aus sich selbst herausholen. Denn im Arbeitsalltag sind Langstreckenläufer den Sprintern langfristig überlegen.

Kurzum: Wie kann ich meine Aufgaben effizienter gestalten? Wie optimiere ich meine Zeit? Wie bekomme ich Haupt- und Nebentätigkeit besser in den Griff? Wie werde ich resilienter und gelassener? Zu all diesen Fragen erhalten Sie in unserem Webinar wertvolle Impulse und mit Sicherheit auch viele neue Erkenntnisse.

Daher empfiehlt sich dieses Webinar insbesondere Beschäftigten mit einer Doppelbelastung. Zum Beispiel nebenamtlichen Ausbilderinnen und Ausbildern, die auf der einen Seite Ihren Hauptjob zu erledigen haben und auf der anderen Seite Auszubildende betreuen. Hier gilt es, Haupt- und Nebenjob nicht nur unter einen Hut, sondern auch in eine perfekte Balance zu bringen. Sodass die Arbeitsergebnisse passen und gleichzeitig die Ausbildungsqualität stimmt.

Ihre Weiterbildung im Ausbildungsmanagement

Die Bedeutung der Ausbildungsarbeit ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist sie schon lange kein Selbstzweck mehr, sondern als Teil der strategischen und operativen Personal- und Organisationsentwicklung eine betriebliche Notwendigkeit. Wohl kaum ein Unternehmen kann es sich heute noch leisten, diese „Personalarbeit an der Basis“ zu vernachlässigen.

Allerdings folgt die Ausbildungsarbeit eigenen Regeln. Denn in ihrem Mittelpunkt stehen in ihrer Persönlichkeit heranreifende junge Menschen, deren Wünsche und Bedürfnisse sowie Wahrnehmung und Verhaltensweisen oftmals ganz anders sind, als bei älteren Kollegen. Dementsprechend benötigen Ausbildungsverantwortliche innerhalb dieses wichtigen Personalentwicklungsbereiches besondere Kenntnisse und Fähigkeiten. Kurzum: Ausbilder sollten besonders qualifiziert sein!

Wir bieten mit unseren Seminaren zum Ausbildungsmanagement gezielte hochqualitative Weiterbildung für haupt- und nebenamtliche Ausbilderinnen und Ausbilder aus Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen.