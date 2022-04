ZAK Russen Inkasso warnt vor unseriösen Russen Inkasso Unternehmen

Warum sich seit einigen Jahren immer mehr Betrüger an den positiven ZAK Russen Inkasso Erfahrungen bereichern wollen

ZAK Russen Inkasso ist ein Unternehmen, das seit 1991 russische Geldeintreiber in der Schweiz und in Deutschland an Gläubiger vermittelt, die von ihren Schuldnern hinters Licht geführt wurden und verzweifelt versuchen, ihr Geld zurückzubekommen. Die Russen Inkasso Erfahrungen zeigen, dass die Kunden mit den Methoden des Russen Inkasso stets vollkommen zufrieden sind, da es den Mitarbeitern in über 90 Prozent aller Fälle gelingt, das Geld binnen kurzer Zeit vom Schuldner zurückzuholen. Doch wer ein Russen Inkasso Unternehmen beauftragt, sollte Vorsicht walten lassen. In den vergangenen Jahren haben sich nämlich immer mehr Betrüger und Trittbrettfahrer daran gemacht, das Original Russen Inkasso zu kopieren.

WAS RUSSEN INKASSO WIRKLICH BEDEUTET

Das Original ZAK Russen Inkasso ist eine wirkungsvolle Methode, um Geld so schnell wie möglich von Schuldnern zurückzuerhalten. Seriöse Russen Inkasso Unternehmen wie von der ZAK haben den Vorteil, dass sie auf viele Partnerschaften zu Firmen und staatlichen Behörden in aller Welt zurückgreifen können. Das bedeutet, dass Schuldner sowohl innerhalb als auch außerhalb von Europa leicht aufgespürt werden können, was es den Mitarbeitern vom ZAK Russen Inkasso möglich macht, verschiedene Informationen zu erhalten und Kontakt den Schuldnern aufzunehmen. In der Regel erfolgen die ersten Kontaktaufnahmen über Anschreiben, sollten diese Maßnahmen nicht fruchten, treten die Schuldeintreiber der ZAK Russen Inkasso Erfahrung nach persönlich auf den Plan und suchen das Gespräch mit den Schuldnern. Anders als es gemeinhin oft behauptet wird, wird beim Russen Inkasso allerdings nie auf gewalttätige Aktionen zurückgegriffen. Die Mitarbeiter setzen auf reine psychologische Arbeit und bringen den Schuldner durch ihren höflichen, freundlichen, aber konsequenten Auftritt dazu, zu zahlen.

WIE BETRÜGER VERSUCHEN, DURCH RUSSEN INKASSO PROFIT ZU SCHLAGEN

Die ZAK Russen Inkasso Erfahrungen zeigen, dass Betrüger meist nach demselben Schema vorgehen. In der Regel treten sie als vermeintlich seriöses Russen Inkasso Unternehmen auf, haben ihren rechtlichen und angeblichen Sitz allerdings im Ausland. Das bedeutet, dass der Gläubiger, der ein solches Unternehmen beauftragt mit seiner Person haftet, falls die Firma eine Straftat begeht, da die Firma nicht von der deutschen Justiz belangt werden kann. Darüber hinaus geht Geld, das die Gläubiger diesen Russen Inkasso Betrügern überweisen, meist an ausländische Konten und ist damit unwiederbringlich verloren. Die Betrüger selbst verschwinden in der Regel von heute auf morgen und tauchen dann ein paar Tage später unter anderem Namen und an einem anderen ausländischen Standort wieder als neugegründetes Unternehmen auf.

WIE MAN SICH VOR BETRÜGERN SCHÜTZEN KANN

Die langjährige ZAK Russen Inkasso Erfahrung zeigt, dass Vorsicht vor allem dann geboten ist, wenn Firmen widersprüchliche Angaben auf ihren Webseiten zur Verfügung stellen. Eine Domain, die erst seit kurzem existiert ist in der Regel sehr verdächtig, ebenso wie ein Hosting irgendwo in Südamerika oder anderen Kontinenten, die von Deutschland sehr weit entfernt sind. Darüber hinaus raten die Experten des echten ZAK Russen Inkasso, niemals Geld an ausländische Konten zu überweisen oder Firmen, die nicht seriös wirken, zu beauftragen. Im schlimmsten Fall kann der Gläubiger durch eine solche Fehlentscheidung sogar im Gefängnis landen.

RUSSEN INKASSO ALS VERTRETER DER GLÄUBIGER UND SEELSORGER FÜR SCHULDNER

Wie die Russen Inkasso Erfahrungen zeigen, sind Schuldner in den meisten Fällen keinesfalls schlechte Menschen oder grundsätzliche Betrüger. Obwohl es keine Lösung sein kann, Gläubiger um ihr Geld zu betrügen, sehen viele Schuldner sich entweder im Recht oder keine andere Möglichkeit. Manchmal sind die Schuldner sogar selbst Opfer von Betrügern geworden, wenn zum Beispiel Ehefrauen Bürgschaften für ihre Ehemänner unterschrieben haben und diese ihren Zahlungsverpflichtungen plötzlich nicht mehr nachkommen. Das professionelle Team von ZAK Russen Inkasso ist dazu ausgebildet, in solchen Fällen nicht die Menschlichkeit zu verlieren und setzt stets alles daran, eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten irgendwie leben können.

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RUSSEN INKASSO IN DEUTSCHLAND UND DER SCHWEIZ

Die Russen Inkasso Erfahrung hat erwiesen, dass Inkassoverfahren in Deutschland und der Schweiz unterschiedlich ablaufen können. In Deutschland setzt man bei einem Inkassoverfahren auf Mahn- und Vollstreckungsbescheide, die dann in die Wege geleitet werden, wenn übliche Zahlungsklagen durch Rechtsanwälte keine Früchte tragen. In der Schweiz wird das Inkassoverfahren etwas anders gehandhabt, da hier in der Regel sogenannte Betreibungsbegehren eingereicht werden, die anschließend in Zahlungsbefehle übergehen. An diese rechtlichen Unterschiede muss sich auch das Russen Inkasso in gewissem Maße anpassen. Der Vorteil der Schweiz liegt darin, dass der Prozess wesentlich schneller vonstatten geht, weshalb auch das Russen Inkasso zügiger beauftragt werden und zur Tat schreiten kann. Abgesehen davon geht das Russen Inkasso allerdings andere Wege als herkömmliche Inkassounternehmen und ist daher speziell auf die Fälle ausgelegt, in denen Rechtsanwälte und Gerichtsvollzieher keine Chance mehr haben.

WANN DIE BEAUFTRAGUNG DS ZAK RUSSEN INKASSO SINNVOLL IST

Das ZAK Russen Inkasso zu beauftragen lohnt sich in der Regel ab einer Schuldensumme von mindestens 10.000 Euro, wobei es keine Rolle spielt, ob der Auftraggeber seine Anfrage privat oder im Rahmen eines Handels-, Handwerks- oder Gewerbebetriebs stellt. Den ZAK Russen Inkasso Erfahrungen nach werden die Russen Inkasso Unternehmen meist dann beauftragt, wenn der Schuldner die eidesstaatliche Versicherung ablegt, unauffindbar ist oder sich ins Ausland abgesetzt hat. Die Erfolgsquote vom ZAK Russen Inkasso ist so hoch, da die Schuldner in 95 Prozent aller Fälle sehr wohl Geld besitzen und ihre Geschäfte selbst vom Gefängnis aus über irgendwelche dubiosen Wege weiterführen können. Die Unternehmen, die mit Zak Russen Inkasso zusammenarbeiten schaffen es jedoch, Schuldner nicht nur überall auf der Welt aufzutreiben, sondern auch an jedem Ort zum Zahlen zu bewegen. Selbst eine Inhaftierung ist für die Mitarbeiter, die sich durch langjährige Russen Inkasso Erfahrung auszeichnen, kein Grund, nicht aktiv zu werden.

Russen Inkasso Team aus Moskau (ein Service von ZAK Inkasso Group Corp.)

Haben Sie offene Forderungen? Schuldner, die partout nicht zahlen wollen? Besitzt alles seine Frau? Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, nutzen Sie Ihre letzte Chance!

Das Russen Inkasso geht etwas andere Wege als herkömmliche Inkasso-Unternehmen und kümmert sich speziell um solche Fälle, in denen Rechtsanwälte und Inkassobüros nicht weiterkommen. Selbst wo Gerichtsvollzieher ins Leere laufen, haben wir eine hohe Erfolgsquote.

Firmenkontakt

ZAK Inkasso Group Corp.

T. Schmidt

Orange Street 1201

19899 – 05 Wilmington Delaware

+49 173 274 748 8

info@geld-eintreiben.de

https://www.russen-inkasso.com/

Pressekontakt

ZAK Inkasso Group Corp.

T. Schmidt

Orange Street 1201

19899 – 05 Wilmington Delaware

+49 173 274 748 8

russen-inkasso@clickonmedia-mail.de

https://www.russen-inkasso.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.