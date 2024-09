Zahnpflege neu gedacht: Warum Zahnputztabletten der nächste logische Schritt sind

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und bewusster Konsum das Kaufverhalten vieler Menschen beeinflussen, gibt es einen Bereich, in dem das Umdenken noch zögerlich verläuft: die Zahnpflege. Der Großteil der Bevölkerung greift weiterhin zu klassischen Zahnpastatuben, obwohl umweltfreundlichere Alternativen existieren – wie Zahnputztabletten. Aber warum fällt es den Verbrauchern so schwer, diese innovative Form der Zahnpflege zu akzeptieren und die Gewohnheiten zu ändern? Der Umstieg von Zahnpasta auf Zahnputztabletten bringt sowohl Herausforderungen als auch zahlreiche Vorteile mit sich. Axel Kaiser, Gründer der Denttabs GmbH aus Berlin, hat sich mutig der Aufgabe gestellt, das Zahnpflegeverhalten zu revolutionieren. Sein Ziel: Zahnpasta überflüssig machen – für die Umwelt und unsere Gesundheit.

Die Macht der Gewohnheit: Warum der Umstieg schwerfällt

Zahnpasta ist für viele Menschen ein alltägliches Produkt, dessen Konsistenz, Geschmack und vor allem Schaumbildung tief in der Routine verwurzelt sind. Die Vorstellung, den cremigen Schaum gegen eine kleine, fest gepresste Tablette auszutauschen, weckt bei vielen Personen Skepsis. Es geht hier nicht nur um den physischen Akt des Zähneputzens, sondern um den emotionalen Wert, den Konsumenten mit Zahnpasta verbinden. Der Schaumeffekt wird oft als Zeichen der Reinigung empfunden – und genau hier setzen Zahnputztabletten an.

Die schaumfreie Reinigung mag anfangs ungewohnt erscheinen, ist jedoch genauso effektiv, wenn nicht sogar effizienter. Der Verzicht auf Wasser in den Tabletten sorgt nicht nur für eine geringere Belastung der Umwelt, sondern reduziert auch das Risiko von Zahnschäden durch aggressive Inhaltsstoffe wie Sodium Lauryl Sulfate (SLS), die in herkömmlichen Pasten oft enthalten sind. Doch wie so oft ist es die Macht der Gewohnheit, die den Umstieg erschwert.

Axel Kaiser und die Denttabs-Revolution: Zahnpasta abschaffen

Axel Kaiser, CEO der Denttabs GmbH, ist einer der Pioniere, die die Zahnpflegebranche von Grund auf neu denken wollen. Sein Unternehmen setzt auf Zahnputztabletten, die nicht nur genauso gut oder besser reinigen, sondern vor allem eines sind: nachhaltig. Mit Denttabs hat Kaiser eine Alternative entwickelt, die nicht nur auf unnötige und oft schädliche Inhaltsstoffe verzichtet, sondern auch die Ressourcen unseres Planeten schont. „Wir wollen die Menschen dazu inspirieren, ihre Gewohnheiten zu hinterfragen und mit kleinen Veränderungen Großes zu bewirken“, sagt Kaiser.

Die Idee, die Zahnpflege durch Tabletten zu revolutionieren, kam ihm während der Unterstützung einer zahnärztlichen Doktorarbeit. Der Gedanke, dass viele Inhaltsstoffe in Zahnpasta nicht nur überflüssig, sondern potenziell schädlich für den Körper und die Umwelt sind, führte zur Entwicklung eines wasserfreien Zahnputzmittels. Nach vielen Experimenten wurde daraus die Zahnputztablette, die seit 2003 auf dem Markt ist und seit 2009 offiziell von der Denttabs GmbH in Berlin vertrieben wird.

Vorteile der Zahnputztabletten: Gut für die Zähne, gut für die Umwelt

Zahnputztabletten bieten eine ganze Reihe von Vorteilen, die über das Offensichtliche – die Abwesenheit von Plastikverpackungen – hinausgehen. Eine herkömmliche Zahnpastatube besteht oft zu 50 % aus Wasser, was nicht nur die Effizienz der Inhaltsstoffe beeinträchtigen kann, sondern auch unnötige Ressourcen verbraucht. Im Gegensatz dazu sind Denttabs wasserfrei und benötigen keine schädlichen Konservierungsstoffe, um haltbar zu bleiben.

Ein weiterer Vorteil ist der natürliche Poliereffekt der Tabletten. Durch den hohen Anteil an Zellulose werden die Zähne während des Putzens glatt poliert, was eine schützende Barriere gegen Plaque und Verfärbungen bildet. Der Fluoridgehalt von 1450 ppm sorgt zudem für einen effektiven Kariesschutz, der durch den einzigartigen Fluorideffekt im Mund verstärkt wird. Fluorid entfaltet seine starke Wirkung in Zahnputztabletten durch die trockene Darreichung, da das Natriumfluorid (NaF) erst bei der Anwendung im Mund zerfällt. Zitronensäure fördert dabei den Speichelfluss, während Natriumhydrogencarbonat den pH-Wert ausgleicht und als Puffer dient, um die Wirkung des Fluorids optimal zu gestalten.

Herausforderungen: Der Weg zur Akzeptanz

Trotz der vielen Vorteile sind Zahnputztabletten noch immer ein Nischenprodukt. Der Umstieg erfordert eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen, und nicht jeder ist bereit, sich von der altbewährten Zahnpasta zu verabschieden. Ein Hauptgrund dafür ist der fehlende Schaum, der für viele Konsumenten das Gefühl von Sauberkeit und Frische symbolisiert. Doch auch hier überzeugt Kaiser: „Es braucht nur wenige Tage, um sich an das neue Gefühl zu gewöhnen – und am Ende merkt man, dass der Schaum nicht entscheidend für die Zahnreinigung ist.“

Die anfängliche Ungewohntheit lässt sich leicht überwinden, wenn man den langfristigen Nutzen für Zähne und Umwelt in den Vordergrund stellt. Zudem sind Zahnputztabletten besonders praktisch auf Reisen, da sie wenig Platz beanspruchen, leicht zu dosieren sind und kein Risiko des Auslaufens bieten.

Fazit: Die Zukunft der Zahnpflege

Zahnputztabletten wie die von Denttabs sind mehr als nur eine umweltfreundliche Alternative zur Zahnpasta – sie repräsentieren eine grundlegende Veränderung im Umgang mit unserer Zahnhygiene und den Ressourcen unseres Planeten. Axel Kaiser hat mit seinem Unternehmen den Mut, die Zahnpflege neu zu denken und den Status quo infrage zu stellen. Die Vorteile liegen auf der Hand: weniger schädliche Inhaltsstoffe, weniger Plastikmüll, eine effektivere Zahnpflege und der Schutz unserer Umwelt.

Doch der Weg zur breiten Akzeptanz ist steinig, und es wird Zeit benötigen, bis sich die Konsumenten von ihren gewohnten Ritualen lösen. Aber wie Kaiser treffend sagt: „Jede kleine Tablette ist ein Schritt in die richtige Richtung – für deine Gesundheit und für unseren Planeten.“ Und vielleicht wird der Verzicht auf schäumende Zahnpasta eines Tages zur neuen Normalität in den Badezimmern dieser Welt.

Die Denttabs innovative Zahnpflegegesellschaft mbH wurde 2009 gegründet und hat ihren Sitz im Berliner Stadtteil Wedding. Mit einem kleinen, dynamischen Team von etwa 15 Mitarbeitenden entwickelt und produziert das Unternehmen nachhaltige Zahnpflegeprodukte, insbesondere die innovativen Zahnputztabletten. Die Denttabs Zahnputztabletten bestehen zu 70 Prozent aus nachwachsender Zellulose, die sanft polierend auf die Zahnoberflächen wirkt. Axel Kaiser, Gründer und CEO: „Wir wollen die Ressourcen, die wir haben – unsere Erfahrung, unser Wissen, unsere Leidenschaft -, nutzen und dich morgens und abends daran erinnern, wie du bereits mit einer kleinen Tablette einen großen Unterschied machen kannst: für deine Zähne und für unsere Umwelt!“

Kontakt

Denttabs innovative Zahnpflegegesellschaft mbH

Axel Kaiser

Gerichtstraße 12-13

13347 Berlin

03046608960



https://denttabs.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.