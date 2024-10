Zahnarzt Bern – Dr. med. dent. Nicolas Widmer

Willkommen in der Zahnarztpraxis Bubenberg in Bern – Ihrem kompetenten Partner für alle Belange rund um Ihre Zahngesundheit und Zahnästhetik. Unsere Praxis liegt zentral in Bern und bietet Ihnen in einer angenehmen und modernen Umgebung eine umfassende zahnmedizinische Betreuung. Unser erfahrenes Spezialistenteam (wir haben für jeden Bereich in der Zahnmedizin einen eigenen Experten) steht Ihnen mit persönlicher Beratung und modernen Behandlungsmethoden zur Seite, um Ihr schönstes Lächeln zu erhalten und Ihre Zahngesundheit langfristig zu sichern.

Einige unserer Leistungen im Überblick:

Prophylaxe & professionelle Zahnreinigung: Regelmässige Vorsorge ist der Schlüssel zu gesunden Zähnen. Wir bieten umfassende Prophylaxebehandlungen und professionelle Zahnreinigungen für eine optimale Mundhygiene.

Zahnerhalt & Füllungstherapie: Mit modernen und schonenden Methoden kümmern wir uns um den Erhalt Ihrer Zähne.

Implantologie & Zahnersatz: Von Einzelimplantaten bis hin zu komplexen Zahnersatzlösungen bieten wir massgeschneiderte und langlebige Lösungen, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen.

Ästhetische Zahnmedizin: Für ein strahlendes Lächeln bieten wir Ihnen Behandlungen wie Zahnaufhellungen, Veneers und ästhetische Korrekturen.

Parodontologie: Früherkennung und Behandlung von Zahnfleischerkrankungen zur Vorbeugung und Erhaltung der Zahngesundheit.

Kinderzahnheilkunde: Unser einfühlsames Team sorgt dafür, dass auch die kleinen Patienten angstfrei und spielerisch an die Zahnpflege herangeführt werden.

Warum Zahnarztpraxis Bubenberg in Bern?

Unsere Zahnarztpraxis in Bern bietet Ihnen nicht nur modernste zahnmedizinische Technik, sondern auch eine freundliche und entspannte Atmosphäre, in der Sie sich rund um wohlfühlen können. Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Bedürfnisse, um eine individuell abgestimmte Behandlung zu gewährleisten.

Zahnarztpraxis Bubenberg, Herr Nicolas Widmer

Bubenbergplatz 9, 3011 Bern, Schweiz

Kontakt

Zahnarztpraxis Bubenberg

Nicolas Widmer

Bubenbergplatz 9

3011 Bern

031 312 00 10



https://www.zahnarztpraxis-bubenberg.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.