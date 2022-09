Zahlungen mit „Tap to Pay“ bei NewStore-Kunden im Einsatz

Erste NewStore-Kunden können jetzt kontaktlose Zahlungen mit „Tap to Pay“ auf dem iPhone akzeptieren

BERLIN/BOSTON – NewStore, eine modulare, Mobile-First-Omnichannel-Cloud-Plattform für Einzelhandelsmarken weltweit, gibt die Verfügbarkeit von Tap-to-Pay auf dem iPhone für alle seine US-Kunden bekannt. Die neue Funktion wird über die NewStore Associate App angeboten, die mobile POS, Endless Aisle, Clienteling und Bestandsverwaltung umfasst. Mit Tap to Pay auf dem iPhone können NewStore-Kunden alle Arten von persönlichen, kontaktlosen Zahlungen mit nur einem iPhone akzeptieren. Ausgewählte Filialen von Burton, GANNI, Outdoor Voices und Vince gehören zu den ersten NewStore-fähigen Einzelhändlern weltweit, die die Zahlungsfunktion einführen und sowohl Ladenmitarbeitern als auch Kunden ein schnelleres, sichereres und bequemeres Bezahlerlebnis bieten.

„Wir waren begeistert zu hören, dass NewStore Tap-to-Pay so schnell nativ auf dem iPhone anbieten kann. Wir haben es in einem unserer Pop-ups eingeführt und es war unglaublich einfach einzurichten“, sagte Kevin Harwood, VP of Technology, Outdoor Voices. „Außerdem war das Zahlungserlebnis weitaus bequemer als eine herkömmliche Kreditkartentransaktion. Wir freuen uns darauf, es bei anderen Pop-ups und in unseren Geschäften einzusetzen.“

Basierend auf den Kundendaten von NewStore hat sich die Funktion bereits als bevorzugte Zahlungsmethode herausgestellt, da 50 % der Kreditkartentransaktionen in allen Live-Geschäften über Tap-to-Pay auf dem iPhone erfolgen.

„Der größte Vorteil von Tap to Pay auf dem iPhone liegt für uns in der Auswirkung auf die Bezahlgeschwindigkeit“, sagte Brian McAllister, Director of Global Operations, Consumer Direct, Burton. „Unsere Verkäufer konnten die Zahlungsabwicklungszeit um bis zu 30 % verkürzen. Diese Sekunden summieren sich zu Spitzenzeiten, und die eingesparte Zeit ermöglicht es unseren Guides, Kunden besser zu bedienen und sich um andere wichtige Aufgaben zu kümmern.“

Tap-to-Pay auf dem iPhone ist für NewStore-Kunden in den USA verfügbar, die Adyen als ihren Zahlungsdienstleister verwenden. Für den Dienst müssen Händler das iPhone XS oder neuer sowie ab iOS 15.5 verwenden. Berechtigte Einzelhändler können jetzt kontaktlose Zahlungen – von physischen Debit- und Kreditkarten bis hin zu Apple Pay und anderen digitalen Geldbörsen – über die NewStore Associate App akzeptieren. Bisher mussten Mitarbeiter zusätzlich zum iPhone ein Kreditkartenlesegerät mit sich führen, um Transaktionen abzuschließen. Diese Geräte sind anfällig für Wi-Fi-Konnektivität und Batterieprobleme, was zu unzufriedenen Kunden und entgangenen Verkäufen führen kann. Mit dem mobilen POS von NewStore und Tap to Pay auf dem iPhone können Mitarbeiter ihr iPhone nahtlos und sicher verwenden, um kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren, wo immer sie geschäftlich tätig sind.

„Unsere Vision war es schon immer, Marken zu ermöglichen, ihre Geschäfte ausschließlich auf dem iPhone zu betreiben, wodurch die Notwendigkeit für traditionelle POS-Technologie entfällt, die klobig, teuer und nicht immer benutzerfreundlich sein kann“, sagte Stephan Schambach, Gründer und CEO von NewStore. „Die NewStore-Plattform wurde von Anfang an darauf ausgelegt, Zahlungen nahtlos zu ermöglichen. Tap to Pay auf dem iPhone ermöglicht es uns, unseren Kunden ein noch bequemeres und sichereres kontaktloses Zahlungserlebnis zu bieten.“

Mit Tap to Pay auf dem iPhone können NewStore-Kunden auch von einer Zahlungslösung mit integrierten Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen profitieren. Wenn eine Zahlung verarbeitet wird, speichert Apple keine Kartennummern auf dem Gerät oder seinen Servern. Händler können sicher sein, dass ihre Geschäfts- und Kundendaten privat und sicher sind.

NewStore führt Tap to Pay auf dem iPhone für alle berechtigten US-Kunden ein, die die Funktion einsetzen möchten.

Mehr zur NewStore Omnichannel-Plattform: www.newstore.com

Offizielle Fotos: www.apple.com/newsroom/images/product/apple-pay/Images-of-Apple-Pay.zip

Honorarfreie Bilder: https://tinyurl.com/yy4xwmmd

Videos: https://vimeo.com/newstoremarketing

Über NewStore

NewStore bietet Omnichannel-as-a-Service für Handelsmarken weltweit, die ihre digitale Transformation beschleunigen möchten. NewStore ist auf Geschwindigkeit und Flexibilität ausgelegt und ermöglicht Marken auf einfache Weise beste Einkaufserlebnisse für Ladenmitarbeiter und Verbraucher zu bieten. Die modulare Cloud-Plattform für Mobilgeräte umfasst POS, Auftragsverwaltung, Kundenbindung, Inventar und native Verbraucher-Apps. In über 20 Ländern profitieren NewStore-Kunden wie Burton, Wolford, Ganni, Faherty Brand, G-Star RAW, Scotch & Soda und Vince von der umfassendsten, globalen Omnichannel-Einzelhandelslösung auf dem Markt. Das Unternehmen wird von General Catalyst, Activant Capital und Salesforce Ventures unterstützt. Erfahren Sie mehr unter www.newstore.com

Firmenkontakt

NewStore GmbH

Heiner Schaumann

Potsdamer Str. 7

10785 Berlin

+49 30 25762644

pr@newstore.com

http://www.newstore.com

Pressekontakt

NewStore GmbH

Heiner Schauman

Potsdamer Str. 7

10785 Berlin

+49 30 25762644

hschaumann@newstore.com

http://www.newstore.com