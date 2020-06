Yoga Vidya Bliss: Summer Camp 2020

Das größte Yoga-Jugendzeltlager Europas

Im Sommer verwandeln sich die Außenbereiche des Yoga Vidya Seminarhauses in Bad Meinberg in das größte Yoga-Jugendzeltlager Europas. Der Countdown läuft … Vom 26.7.2020 bis 9.8.2020 findet das Yoga Summer Camp 2020 – diesmal neu! – zweiwöchig statt. Es können eine oder beide Wochen gebucht werden. Angesichts der Hygieneregeln wird auf eine angemessene Aufteilung in Kleingruppen und akzeptables Abstandsverhalten geachtet. Gezeltet wir auf einer Wiese in eigenen Camping Zelten rund um das 500 m² große, beheizte und mit Teppich ausgelegte Community Zelt.

Erwartet werden bis zu 100 junge Menschen im Alter von 13 bis 20 Jahren. Jugendliche und junge Erwachsene nehmen binnen zwei Wochen an einem Rundum-Wohlfühlpaket mit Kreativ-Workshops, Sharing Circles, Feuershows, Capoeira, Töpfern, Skaten, Basteln mit Naturmaterialien, Kräuterwanderungen, Yoga, Meditation, Henna Tattoos, Artistik, Trommeln, Bogenschießen, Musik, Acroyoga, Chanting, Fantasie- und Klangreisen mit Lagerfeuer-Feeling teil. Die Teamer*innen sind Pädagog*innen und Erzieher*innen, die mit viel Herzblut ihre Kompetenzen in die Workshops einfließen lassen. Ihnen liegt besonders am Herzen, dass sich die Kids auch selbst aktiv einbringen können. Eigene Talente sollen geteilt, persönliche Interessen und Fähigkeiten an die Gruppe weitergegeben und individuelle Ideen verwirklicht werden. Gemeinsam wird ausgelotet, wie eigene Interessen mit den Interessen der Gemeinschaft in Einklang gebracht und wie dabei eigenverantwortliches Handeln gelernt werden kann. So entsteht eine besondere Art von Familien-Struktur, in der die Teilnehmer*innen beginnen, füreinander Verantwortung zu übernehmen, auf sich selbst zu achten und die Bedürfnisse anderer dabei nicht aus den Augen zu verlieren.

Nach einem gemeinsamen Frühstück werden im Community-Zelt der Tagesablauf und die anstehenden Aktivitäten besprochen. Im Anschluss gibt es eine gemeinsame Yogastunde und das gemeinsame Mittagessen. Gut gestärkt kommen die Teilnehmer*innen dann wieder in der großen Herzensrunde zusammen. Der Nachmittag wird in themenspezifischen Kleingruppen verbracht. Jungs- und Mädchenkreise bieten einen geschützten Rahmen, um sich in vertrauterem Terrain mitzuteilen. Abends geben die Teamer*innen den Kindern im Rahmen von Kochworkshops die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten bei der Essenszubereitung zu erweitern und zu entdecken, wie man sich selbst und die Gemeinschaft nachhaltig gesund verpflegen kann. Nach dem Abendessen können sich die Kids zusätzlich zum angebotenen Programm in der Chillout Area oder der Bar des Community Zeltes treffen.

Das Camp wird von einem Dreiergespann organisiert: Luca Fischer und Wiebke Pflugner sind Jugendübungsleiter und Kinder-/Jugend-Yogalehrer mit viel Erfahrung in pädagogischer Arbeit. Michael Kreiker ist Dipl. Sozialpädagoge, war Kinder- und Jugendzentrumsleiter, Familienhelfer für Kinder psychisch kranker Eltern, Vorstand des Feuerpädagogik e.V. und Pädagoge in der Freien Schule Kassel.

Das Seminarhaus in Bad Meinberg ist ein besonderer Ort des Friedens, der zu Begegnungen und Erfahrungen mit Menschen einlädt, die sich täglich mit viel Hingabe, Freude und Liebe zur Verbreitung von Yoga, Ayurveda und ganzheitlicher Gesundheit einbringen. Auf dem gesamten Gelände gilt Drogen-, Nikotin- und Alkoholfreiheit. Die Yoga Vidya Küche zaubert dreimal am Tag ein frisch zubereitetes vegan-vegetarisches Bio-Buffet für die Summercamp-Teilnehmer*innen.

Anmeldung und weitere Infos unter:

https://vidyabliss.yoga-vidya.de/experience-yoga-spirit-you/yoga-summer-camp/

E-Mail: summercamp@yoga-vidya.de

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, spirituelles Wachstum und gesundheitliches Wohlbefinden mit Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt am Main gegründet. Als Yoga-Seminaranbieter mit rund 280 in den Seminarzentren aktiv tätigen Vereinsmitgliedern haben Interessenten die Auswahl aus jährlich über 2.900 Seminaren und 300 Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 20.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute mit rund 120.000 Übernachtungsgästen im Jahr.

