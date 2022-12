XSTAFF eröffnet Standort in Hamburg

Düsseldorf, 13. Dezember 2022 – Zum 1. Januar 2023 eröffnet die XSTAFF GmbH einen neuen Standort in Hamburg. Damit trägt der Logistikdienstleister dem kontinuierlichen Wachstum der letzten Jahre Rechnung und setzt gleichzeitig ein deutliches Signal für die Zukunft.

Die neuen Räumlichkeiten sind direkt an der Elbe, in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hafen, gelegen. Geleitet wird der neue Standort von Antonios Rigalos, Geschäftsleitungsmitglied und Chief Growth Officer von XSTAFF. Außerdem werden Teile des Geschäftsbereichs Procurement & Operations von diesem Standort aus mitbetreut. Für Bodo Knop, Chairman of the board der XSTAFF GmbH, ist die Eröffnung einer Dependance in der Elbmetropole ein zukunftsweisender Schritt für das Unternehmen: „Wenn wir unsere erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre fortzusetzen wollen, müssen wir noch näher an die internationalen Märkte und vor allem deren wichtigsten Akteure heranrücken. Vor diesem Hintergrund war Hamburg als führender Logistikstandort Nordeuropas mit seinem hoch entwickelten Hafen für uns erste Wahl.“

Nicht nur Seefracht im Fokus

Ein Schritt, der vor allem aufgrund des kontinuierlichen Wachstums von XSTAFF seit der Unternehmensgründung 2016 notwendig geworden war. Bereits im Jahr 2021 wurden erstmals über 100.000 TEU Ladungsvolumen über das eigene Netzwerk bewegt, in das mittlerweile über 50 Dienstleister und Partner eingebunden sind. Auch die Zahl der Mitglieder ist stetig gestiegen und liegt mittlerweile ebenfalls bei rund 50 Unternehmen und Verbänden aus Industrie und Handel. „Um unsere Dienstleistungen weiterhin auf einem quantitativ und qualitativ hohem Niveau abbilden zu können, müssen wir natürlich die strukturellen Rahmenbedingungen immer wieder aufs Neue entsprechend anpassen. So gesehen ist die Eröffnung des Standorts in Hamburg letztlich nur die logische Konsequenz aus der Entwicklung der letzten Jahre“, erläutert Antonios Rigalos.

Eine Entscheidung, die mit Blick auf das erweiterte Leistungsportfolios von XSTAFF an zusätzlicher Bedeutung gewinnt. So hat das Unternehmen über die Kernkompetenz Seefracht hinaus gerade in den Bereichen Luftverkehr und Schiene zusätzliche Kompetenzen aufgebaut und innovative Lösungen entwickelt. „Dieses logistische Know-how über alle Verkehrsträger hinweg können unsere Kunden natürlich auch zukünftig vom Standort Hamburg abrufen. Auch aus diesem Grund ist die Büroeröffnung in Hamburg sicherlich ein Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens, von dem vor allem unsere Mitglieder als Nutzer enorm profitieren werden“, ist Antonios Rigalos überzeugt.

Die XSTAFF GmbH wurde im Oktober 2016 von den Handelsunternehmen COOP Schweiz und der belgischen Colruyt-Gruppe als zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle eines neuen internationalen Einkaufsnetzwerks gegründet. Das Unternehmen vertritt die Interessen seiner Mandanten, indem es die vertraglich zugesicherten Transportvolumen der Netzwerkpartner bündelt, in deren Auftrag Verhandlungen mit den Reedereien führt und die Mitglieder des Verbundes bei der Umsetzung ihrer Supply Chain unterstützt. Die Organisation umfasst über 50 Netzwerkdienstleister in Europa und Asien und betreibt mit Cross X Staff Asia Pacific Limited, Cross X Staff Logistics Procurement Consultant Iberia S.L. und Uni-Staff Logistics (HK) Co. Limited drei Joint Ventures mit Sitz in Hongkong (2x) und Barcelona. Außerdem unterhält XSTAFF einen Standort im polnischen Katowice.

Firmenkontakt

XSTAFF GmbH

Bodo Knop

Sternstraße 5

40479 Düsseldorf

+49 (0)211 542531-10

+49 (0)211 542531-99

bodo.knop@xstaff.eu

http://www.xstaff.eu

Pressekontakt

XSTAFF GmbH

Antonios Rigalos

Neumühlen 11

22763 Hamburg

+49 40 6077256 -0

antonios.rigalos@xstaff.eu

http://www.xstaff.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.