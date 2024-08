XRechnung mit Infor ERP – Digitale Transformation

Für Infor LN/M3/CloudSuite-Anwender: Optimierung des Lieferantenrechnungsmanagements durch DocBits-Integration

München, Deutschland – 29.08.2024 – Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen schreitet voran. Unternehmen, die Infor LN/M3 für Enterprise Resource Planning (ERP) einsetzen, profitieren von dieser Entwicklung. Eine neue Lösung zur Optimierung des Lieferantenrechnungsmanagements steigert die Effizienz und Genauigkeit bei der Verarbeitung von PDF- und E-Rechnungen erheblich.

DocBits führt diese Innovation an. Es integriert sich nahtlos mit Infor LN/M3 und automatisiert die Verarbeitung von Lieferantenrechnungen, unabhängig davon, ob sie on-premise oder in CloudSuite-Umgebungen betrieben werden. Entwickelt von FELLOWPRO, nutzt das System Schwarmintelligenz, um Daten aus PDF-Rechnungen zu extrahieren und E-Rechnungen nach europäischen Standards wie XRechnung, ZUGFeRD und Peppol BIS Billing 3.0 zu importieren.

Die Implementierung von DocBits in Infor LN/M3 vereinfacht mehrere Aufgaben:

-Elektronischer Import: PDF-Dokumente und E-Rechnungen in verschiedenen Formaten werden nahtlos in DocBits importiert.

-Datenextraktion: Fortschrittliche OCR-Technologie wandelt Bilder in strukturierte Daten um, was eine automatische Klassifizierung und Archivierung von Dokumenten ermöglicht.

-Lieferantenabgleich: DocBits gleicht Lieferantendaten mit Infor ab und stellt eine genaue Buchführung sicher, wodurch manuelle Eingabefehler reduziert werden.

-ERP-Integration: Direkte Integration mit der „Workbench Kreditorenverarbeitung“ von Infor LN oder dem M3 „APS450“ optimiert Prozesse in der Kreditorenbuchhaltung, einschließlich der Bestellabgleichung und Rechnungsbuchung.

Diese Initiative folgt dem breiteren Trend zur Automatisierung von Finanzprozessen. Unternehmen verkürzen dadurch Bearbeitungszeiten und erfüllen lokale Vorschriften leichter. Für Infor LN-Anwender erleichtert DocBits den Übergang zu E-Rechnungen, die in Europa zunehmend zum Standard werden.

Projektumsetzung

Der Implementierungsprozess verläuft effizient und dauert in der Regel 6 bis 8 Wochen. Wichtige Schritte umfassen die Einrichtung des DocBits-Systems, die Konfiguration der Datenextraktion und die nahtlose Integration in die ERP-Umgebung von Infor LN. Die Lösung bietet zudem Flexibilität, sodass zukünftige Erweiterungen basierend auf sich ändernden Geschäftsanforderungen umgesetzt werden können.

DocBits

FELLOWPRO ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen, der sich auf die Entwicklung und Implementierung innovativer Systeme spezialisiert hat, die die Effizienz und Produktivität von Geschäftsprozessen erheblich steigern. Mit einem besonderen Fokus auf Automatisierung und digitale Transformation unterstützt FELLOWPRO Unternehmen in verschiedensten Branchen dabei, ihre operativen Abläufe zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Ein herausragendes Produkt im Portfolio von FELLOWPRO ist DocBits, eine hochentwickelte Softwarelösung, die speziell zur Automatisierung und Optimierung der Verarbeitung von Lieferantenrechnungen entwickelt wurde. DocBits integriert sich nahtlos in ERP-Systeme wie Infor LN, M3 und CloudSuite und ermöglicht eine effiziente Verarbeitung sowohl traditioneller PDF-Rechnungen als auch moderner E-Rechnungen nach europäischen Standards wie XRechnung, ZUGFeRD und Peppol BIS Billing 3.0.

Mit DocBits bietet FELLOWPRO eine umfassende Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Rechnungsprozesse zu digitalisieren, manuelle Eingabefehler zu reduzieren und die Compliance mit gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen. Durch den Einsatz von Technologien wie Schwarmintelligenz und OCR wird die Datenerfassung automatisiert, was zu einer erheblichen Zeitersparnis und verbesserten Genauigkeit führt.

FELLOWPRO versteht sich nicht nur als Softwareanbieter, sondern als Partner seiner Kunden auf dem Weg zur digitalen Transformation. Mit maßgeschneiderten Lösungen und tiefgreifenden Branchenkenntnissen begleitet FELLOWPRO Unternehmen erfolgreich durch die Herausforderungen der modernen Geschäftswelt, ermöglicht nachhaltiges Wachstum und sichert langfristige Wettbewerbsvorteile.

