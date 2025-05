Xerox stellt Führungsteam nach der Übernahme von Lexmark vor

Lexmark Führungskräfte in Schlüsselpositionen – Kim Kleps wird Chief People Officer

Düsseldorf, im Mai 2025 – Im Rahmen der Übernahme von Lexmark International, Inc. durch die Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) gibt das Unternehmen bekannt, dass nach Abschluss der Übernahme zwei angesehene Führungskräfte von Lexmark in das Executive Committee aufgenommen werden. Zudem wird Kim Kleps das Führungsteam von Xerox mit sofortiger Wirkung als Chief People Officer von Xerox verstärken.

Die neuen Führungskräfte verfügen über fundierte Branchenkenntnisse, die sie in das Unternehmen Xerox einbringen. Sie werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, das Unternehmen in seiner zukünftigen Ausrichtung zu gestalten, wenn die renommierten Imaging-Lösungen und -Technologien von Lexmark in das Portfolio integriert werden. Die neuen Mitglieder des Exekutivkomitees sind:

Billy Spears, Leiter Produktentwicklung und -lieferung

Chuck Butler, Chief Business Services Officer

„Es ist eine bedeutende Entwicklung für Xerox, diese herausragenden Führungskräfte von Lexmark willkommen zu heißen und Kim Kleps zum Chief People Officer zu ernennen“, sagt Steve Bandrowczak, Chief Executive Officer bei Xerox. „Das kollektive Verständnis, die Erfahrung, die strategische Vision und das Engagement für Innovation der Mitglieder werden von entscheidender Bedeutung sein, wenn es darum geht, eine stärkere, dynamischere Organisation aufzubauen und neu zu definieren, welche Möglichkeiten sich in den Bereichen Print, Digital und IT-Services ergeben.“

Die Übernahme im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen. Durch die Verbindung der branchenführenden Innovationen von Lexmark mit dem soliden Portfolio von Xerox kann die neu integrierte Organisation mehr als 200.000 Kunden in über 170 Ländern bedienen und erstklassige Druck-, Digital- und IT-Services anbieten.

„Unser wachsendes Führungsteam unterstreicht unser gemeinsames Engagement, weltweit beispiellose Technologielösungen zu liefern“, fügt Bandrowczak hinzu. „In Zusammenarbeit werden wir eine starke Synergie schaffen, um die betriebliche Effizienz zu steigern und neue Möglichkeiten für unsere Kunden und Partner zu erschließen, während wir Xerox wieder auf Wachstumskurs bringen.“

Über Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Seit mehr als 100 Jahren definiert Xerox das Arbeitsplatzerlebnis kontinuierlich neu. Wir nutzen unsere Führungsposition in der Büro- und Produktionsdrucktechnologie und haben uns auf Software und Dienstleistungen ausgeweitet, um die Belegschaft von heute nachhaltig zu unterstützen. Vom Büro bis zur industriellen Umgebung sind unsere differenzierten Geschäftslösungen und Finanzdienstleistungen darauf ausgelegt, die tägliche Arbeit für Kunden zu verbessern – unabhängig davon, wo diese Arbeit erledigt wird. Heute setzen die Wissenschaftler und Ingenieure von Xerox unser Vermächtnis der Innovation mit disruptiven Technologien in den Bereichen digitale Transformation, Augmented Reality, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, additive Fertigung, industrielles Internet der Dinge und Cleantech fort. Erfahren Sie mehr unter xerox.com

Pressekontakt:

Profil PR

Birka Lay

Tel: +49 531 387 33 24

b.lay@profil-pr.com

Anmerkung: Um RSS-Newsfeeds zu erhalten, besuchen Sie https://www.news.xerox.com. Offene Kommentare, Branchenperspektiven und Ansichten finden Sie unter http://www.linkedin.com/company/xerox, http://twitter.com/xerox, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.youtube.com/XeroxCorp.