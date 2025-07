Xerox schließt die Übernahme von Lexmark ab und vereint damit zwei Branchenführer

Strategische Übernahme stärkt Marktposition und beschleunigt Wachstum

Düsseldorf, im Juli 2025 – Die Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) hat heute die Übernahme von Lexmark International, Inc. von der Ninestar Corporation, PAG Asia Capital und dem Shanghai Shouda Investment Centre abgeschlossen. Die Transaktion im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, einschließlich Nettoverschuldung und übernommener Verbindlichkeiten, markiert einen bedeutenden Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung von Xerox. Sie unterstreicht das Ziel des Unternehmens, innovative Arbeitsplatzlösungen für eine zunehmend hybride Arbeitswelt bereitzustellen.

„Lexmark hat sich im Bereich Druck und Managed-Print-Services über viele Jahre hinweg eine starke Marktposition, einen etablierten Kunden- und Partnerstamm sowie eine globale Präsenz aufgebaut. Unsere langjährige Partnerschaft mit Lexmark heben wir nun auf eine neue Ebene“, sagt Steve Bandrowczak, Chief Executive Officer bei Xerox. „Gemeinsam werden wir unser Portfolio erweitern, unseren Kunden und Partnern zusätzlichen Mehrwert bieten, unsere strategische Ausrichtung stärken und die Grundlage für nachhaltiges, profitables Wachstum schaffen.“

„Heute ist ein entscheidender Moment für Xerox und Lexmark, da diese beiden etablierten Unternehmen ab sofort gemeinsam die Zukunft der Druckindustrie gestalten“, sagte Allen Waugerman, der mit dem Abschluss der Übernahme als President und Chief Executive Officer von Lexmark zurücktritt. „Die Leitung von Lexmark war eine unglaubliche Chance, und ich freue mich auf die zukünftigen Erfolge.“

Steve Bandrowczak bleibt CEO von Xerox und leitet ein Führungsteam, das sich aus Top-Executives von Xerox und Lexmark zusammensetzt. Diese neu strukturierte Führungsebene soll Innovation und Skalierung beschleunigen und die Stärken beider Unternehmen optimal bündeln.

Das fusionierte Unternehmen wird mehr als 200.000 Kunden in über 170 Ländern betreuen und 125 Produktions- und Vertriebsstätten in 16 Ländern betreiben.

„Mit der Übernahme von Lexmark gehört Xerox nun zu den fünf größten Unternehmen in allen wesentlichen Drucksegmenten und übernimmt die Marktführerschaft bei Managed-Print-Services. Dieser strategische Zusammenschluss stärkt unser Kerngeschäft, vergrößert unsere Produktionskapazität und erweitert unsere globale Vertriebsreichweite“, sagte Bandrowczak. „Gleichzeitig ermöglicht sie uns, unseren Umsatzmix in wachsenden Märkten zu verbessern und durch strukturelle Vereinfachung ein nachhaltiges Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses zu erzielen. Durch die Zusammenführung sind wir besser denn je aufgestellt, um innovative End-to-End-Lösungen zu liefern und so den Erfolg unserer Kunden in allen Regionen und Branchen voranzutreiben.“

Details zur Transaktion

Die Akquisition wurde durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdfinanzierung finanziert. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Transaktion positiv auf den bereinigten Gewinn pro Aktie und den freien Cashflow im Jahr 2025 auswirken und zu einem niedrigeren Pro-forma-Bruttoverschuldungsgrad führen wird. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, dass transaktionsbedingte Kostensynergien in Höhe von etwa 240 Mio. $ bis zum Ende des zweiten Jahres nach Abschluss der Transaktion zu einem zusätzlichen bereinigten Gewinn von über 1 $ je Aktie beitragen werden.

Berater

Jefferies LLC fungiert als Finanzberater für Xerox, während Citi ebenfalls Finanzberatung anbietet. Ropes & Gray LLP und Willkie Farr & Gallagher LLP sind die Rechtsberater von Xerox. Morgan Stanley & Co. LLC ist Finanzberater für Lexmark, während Strait Capital Management Finanzberater für die Ninestar Corporation ist. Dechert LLP ist Rechtsberater von Lexmark sowie von der Ninestar Corporation, PAG Asia Capital und Shanghai Shouda Investment Centre. King & Wood Mallesons ist PRC-Berater der Ninestar Corporation.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und andere schriftliche oder mündliche Aussagen, die von Zeit zu Zeit vom Management abgegeben werden, enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und beinhalten bestimmte Risiken und Unsicherheiten. Die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, „würden“, „könnten“, „können“, „sollten“, „anvisieren“, „projizieren“, „treiben“, „zukünftigen“, „planen“, „vorhersagen“, „können“ und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen und Annahmen des Managements wider und unterliegen einer Reihe anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen.

Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: geltende Marktbedingungen; globale makroökonomische Bedingungen, einschließlich Inflation, langsameres Wachstum oder Rezession, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der globalen Lieferkette, höhere Zinssätze sowie Kriege und andere Konflikte, einschließlich des aktuellen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine; unsere Fähigkeit, in einem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu sein, unter anderem durch die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungsangebote und die Beibehaltung unserer bestehenden Produkte und Marktanteile sowie die Neupositionierung unseres Geschäfts angesichts von Kundenpräferenzen, technologischen und anderen Veränderungen, wie z. B. der sich entwickelnden Rückkehr ins Büro und hybriden Arbeitstrends; Versäumnis unserer Kunden, Lieferanten und Logistikpartner, ihren vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber nachzukommen; unsere Fähigkeit, wichtiges Personal zu gewinnen, zu schulen und zu halten; Ausführungsrisiken im Zusammenhang mit unserer Reinvention; das Risiko von Verstößen gegen unsere Sicherheitssysteme aufgrund von Cyber-, Malware- oder anderen vorsätzlichen Angriffen, die uns einer Haftung, Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Maßnahmen aussetzen oder unseren Ruf schädigen könnten; unsere Fähigkeit, angemessene Preise für unsere Produkte und Dienstleistungen zu erzielen und unsere Kostenstruktur aufrechtzuerhalten und zu verbessern; Änderungen der wirtschaftlichen und politischen Bedingungen, Lizenzanforderungen und Steuergesetze in den Vereinigten Staaten und in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind; das Risiko, dass mehrjährige Verträge mit staatlichen Stellen vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt werden könnten und dass zivil- oder strafrechtliche Sanktionen und Verwaltungssanktionen gegen uns verhängt werden könnten, wenn wir die Bedingungen dieser Verträge und das geltende Recht nicht einhalten; Zinssätze, Kapitalkosten und Zugang zu den Kreditmärkten; Risiken im Zusammenhang mit unserer Verschuldung; die Verhängung neuer oder inkrementeller Handelsschutzmaßnahmen wie Zölle und Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen; Finanzierungsbedarf im Zusammenhang mit unseren Pensions- und Krankenversicherungsplänen für Rentner; Änderungen der Wechselkurse; das Risiko, dass wir aufgrund der Verwendung oder des erwarteten Einsatzes von Technologien der künstlichen Intelligenz durch uns oder Dritte neuen oder erhöhten regulatorischen oder betrieblichen Risiken ausgesetzt sein könnten; das Risiko, dass unsere Geschäftstätigkeit und unsere Produkte nicht den weltweit geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen, insbesondere Umweltvorschriften und -richtlinien sowie Antikorruptionsgesetzen; das Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Verfahren, an denen wir beteiligt sein können; Gesetze, Verordnungen, internationale Abkommen und andere Initiativen zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen oder im Zusammenhang mit dem Klimawandel sowie den physischen Auswirkungen des Klimawandels; unsere Fähigkeit, das Lexmark Geschäft erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Vorteile, einschließlich der erwarteten Synergien, zu realisieren; und andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission dargelegt werden, einschließlich des kombinierten Jahresberichts auf Formular 10-K von Xerox Holdings und Xerox Corporation.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung oder auf das Datum, auf das sie sich beziehen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Über Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Seit mehr als 100 Jahren definiert Xerox das Arbeitsplatzerlebnis kontinuierlich neu. Wir nutzen unsere Führungsposition in der Büro- und Produktionsdrucktechnologie und haben uns auf Software und Dienstleistungen ausgeweitet, um die Belegschaft von heute nachhaltig zu unterstützen. Vom Büro bis zur industriellen Umgebung sind unsere differenzierten Geschäftslösungen und Finanzdienstleistungen darauf ausgelegt, die tägliche Arbeit für Kunden zu verbessern – unabhängig davon, wo diese Arbeit erledigt wird. Heute setzen die Wissenschaftler und Ingenieure von Xerox unser Vermächtnis der Innovation mit disruptiven Technologien in den Bereichen digitale Transformation, Augmented Reality, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, additive Fertigung, industrielles Internet der Dinge und Cleantech fort. Erfahren Sie mehr unter xerox.com

