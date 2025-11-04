Xerox kündigt zwei neue Digitaldruckmaschinen im Rahmen seines Produktions-Ökosystems an – Markteinführung für März 2026 geplant

Innovative Druckmaschinen der Proficio Production Series steigern Effizienz, Differenzierung und Wachstumsmöglichkeiten für Druckdienstleister

Düsseldorf, 4. November 2025 – Die Xerox Holdings Corporation (NASDAQ:XRX) hat auf der PRINTING United Expo, einer jährlichen Fachmesse für die Produktionsdruckbranche in Las Vegas, die neue Xerox® Proficio™ Production Series vorgestellt und dabei die Produktionsdruckmaschinen Xerox® Proficio™ PX300 und Xerox® Proficio™ PX500 präsentiert. Diese Produktreihe wurde speziell entwickelt, um Druckdienstleistern dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit im dynamischen Marktsegment der mittleren Produktionsvolumina zu sichern und weiteres Wachstum zu erzielen. Sie repräsentiert die nächste Generation der Produktionstechnologie des Unternehmens.

„Proficio“ – eine neue Ära für Produktionsdruck

Mit der Einführung von Proficio, der neuen Dachmarke für die Produktionsdrucker des Unternehmens, beginnt eine neue Ära für den Produktionsdruck bei Xerox. Der Name „Proficio” leitet sich vom lateinischen Verb proficere ab, das so viel wie „Fortschritte machen, vorankommen und erfolgreich sein” bedeutet. Er steht sinnbildlich für die Mission des Unternehmens, Kunden dabei zu unterstützen, sich in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu positionieren, sich flexibel an Veränderungen anzupassen und ihr Wachstum gezielt zu beschleunigen. Die Proficio Production Series basiert auf einem Plattformansatz, der die fortschrittlichsten Bildgebungs-, Automatisierungs- und KI-gestützten Technologien von Xerox vereint. Es handelt sich um eine einheitliche Familie von Druckmaschinen, die entwickelt wurde, um messbare Leistung, Effizienz und Rentabilität für jeden Druckdienstleister zu erzielen.

Effiziente, flexible und hochwertige Drucklösungen

Die speziell für den Grafik- und Akzidenzdruck entwickelten Druckmaschinen Proficio PX300 und PX500 überzeugen durch ein hohes Maß an Automatisierung, Farbkonsistenz und Anwendungsvielfalt. Sie ermöglichen eine effizientere Produktion, eine bessere Druckqualität und eröffnen neue Möglichkeiten zur Differenzierung am Markt.

Marktführende Technologien für Differenzierung und Wachstum

„Die Anforderungen des Marktes entwickeln sich rasant – heute zählen Differenzierung und Effizienz mehr denn je“, sagt Terry Antinora, Leiter der Produktentwicklung und Technik bei Xerox. „Mit den neuen Proficio-Druckmaschinen setzen wir unsere Innovationsführerschaft in den Bereichen Automatisierung, Farbwissenschaft und Beyond CMYK konsequent fort. Damit ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und neue Wachstumspotenziale zu erschließen.“

Zu den wichtigsten Highlights der Druckmaschinen gehören:

Die Proficio PX300 und PX500 erreichen Druckgeschwindigkeiten von 85 bzw. 100 Seiten pro Minute und bieten Druckdienstleistern eine flexible Auswahl an Konfigurationen, um unterschiedlichste Produktionsvolumen und Anforderungen effizient zu erfüllen.

Die Ultra-HD-Auflösung der Proficio-Druckmaschinen in Kombination mit der optionalen fünften Farbstation ermöglicht Beyond-CMYK-Veredelungen. Dazu gehören fluoreszierendes Pink mit erweiterter Farbskala sowie klarer und matter Klarlack. So können Druckdienstleister ihr Portfolio um hochwertige Anwendungen erweitern und neue Umsatzpotenziale erschließen.

Die neuen Leistungsmodule gewährleisten eine präzise Farbdichte und eine Echtzeit-Registrierung von Vorder- und Rückseite, ohne die Produktionsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen. Gleichzeitig verhindern sie die Bildung statischer Aufladung auf synthetischen Materialien, was ein saubereres Stapeln und Veredeln ermöglicht.

Der Xerox Print Server mit Fiery® FS700X wurde exklusiv für die Modelle PX300 und PX500 entwickelt. Er ermöglicht eine erhöhte Automatisierung und optimierte Arbeitsabläufe.

Nahtlose Integration ins Xerox End-to-End-Produktions-Ökosystem

Die neuen Druckmaschinen lassen sich nahtlos in das End-to-End-Produktionsdruck-Ökosystem von Xerox integrieren. Dieses umfasst die Xerox® FreeFlow® Workflow-Software, personalisierte Kommunikation mit XMPie® und KI-gestützte Workflow-Lösungen mit umfassenden Produktionsanalysen. Gemeinsam beschleunigen sie die Auftragsvorbereitung, automatisieren wiederkehrende Aufgaben und liefern Echtzeit-Einblicke in den Betrieb. Dadurch werden Kosten gesenkt und die Produktivität gesteigert.

Markteinführung und Verfügbarkeit

Xerox wird im März 2026 mit der regionalen Markteinführung der Modelle Proficio PX300 und PX500 beginnen und ab diesem Zeitpunkt Bestellungen entgegennehmen. Die Auslieferung ist für die erste Hälfte desselben Jahres vorgesehen.

Über Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Seit mehr als 100 Jahren definiert Xerox das Arbeitsplatzerlebnis kontinuierlich neu. Wir nutzen unsere Führungsposition in der Büro- und Produktionsdrucktechnologie und haben uns auf Software und Dienstleistungen ausgeweitet, um die Belegschaft von heute nachhaltig zu unterstützen. Vom Büro bis zur industriellen Umgebung sind unsere differenzierten Geschäftslösungen und Finanzdienstleistungen darauf ausgelegt, die tägliche Arbeit für Kunden zu verbessern – unabhängig davon, wo diese Arbeit erledigt wird. Heute setzen die Wissenschaftler und Ingenieure von Xerox unser Vermächtnis der Innovation mit disruptiven Technologien in den Bereichen digitale Transformation, Augmented Reality, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, additive Fertigung, industrielles Internet der Dinge und Cleantech fort. Erfahren Sie mehr unter xerox.com

