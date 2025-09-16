Xerox kehrt mit der neuen Xerox® IJP900 Druckmaschine zu Einzelblatt-Tintenstrahldruckern zurück

Leistungsstarker Tintenstrahldrucker für das mittlere Produktionssegment

Düsseldorf, 16. September 2025 – Die Xerox Holdings Corporation (NASDAQ:XRX) stellt den neuen Xerox® IJP900 Tintenstrahldrucker vor. Mit diesem leistungsstarken und kostengünstigen Farbdrucksystem kehrt der Hersteller in den wachstumsstarken Markt für Tintenstrahldruck im mittleren Produktionssegment zurück. Der IJP900 wurde speziell für die steigenden Anforderungen von Druckdienstleistern entwickelt. Er eröffnet neue, rentable Geschäftsfelder wie Transaktionsdruck und Direktmailings. Betriebsinterne Druckereien können mit dem neuen Drucksystem ihre Kosten senken und die betriebliche Effizienz steigern.

Der IJP900 lässt sich nahtlos in das End-to-End-Produktionsdruck-Ökosystem von Xerox integrieren. Er kombiniert die Workflow-Automatisierung von Xerox® FreeFlow®, personalisierte Kommunikation durch XMPie® sowie KI-gestützte Workflow-Lösungen und Produktionsanalysen. So lassen sich Aufträge schneller vorbereiten, wiederkehrende Aufgaben automatisieren und Produktionsdaten in Echtzeit auswerten. Hierdurch werden Kosten gesenkt und der Output gesteigert.

Marktchancen und Kundennutzen

„Der Markt für Tintenstrahldrucker mit mittlerem Volumen wächst schnell und bietet Xerox eine klare Chance für einen starken Wiedereinstieg“, sagte Terry Antinora, Senior Vice President und Leiter der Produkt- und Entwicklungsabteilung bei Xerox. „Kunden suchen nach intelligenteren, leichter zugänglichen Lösungen, und der IJP900 bietet genau das, indem er robuste Tintenstrahltechnologie mit unseren bewährten Stärken in den Bereichen Workflow, Automatisierung und Service kombiniert.“

Die wichtigsten Highlights:

Leistung: Xerox EX IJP900 Print Server mit Fiery®-Technologie, speziell entwickelt für konsistente Farbgenauigkeit und optimierte Arbeitsabläufe.

Xerox EX IJP900 Print Server mit Fiery®-Technologie, speziell entwickelt für konsistente Farbgenauigkeit und optimierte Arbeitsabläufe. Hohe Druckgeschwindigkeit : Bis zu 150 Seiten/Minute (A4)/146 Seiten/Minute (Letter) bei einem durchschnittlichen monatlichen Druckvolumen von 250.000 bis 1.000.000 Seiten.

: Bis zu 150 Seiten/Minute (A4)/146 Seiten/Minute (Letter) bei einem durchschnittlichen monatlichen Druckvolumen von 250.000 bis 1.000.000 Seiten. Farben in Business-Qualität : 600 x 600 dpi (bis zu 600 x 1200 dpi) mit stabilen Farben und präziser Registrierung durch wasserbasierte Pigmenttinten.

: 600 x 600 dpi (bis zu 600 x 1200 dpi) mit stabilen Farben und präziser Registrierung durch wasserbasierte Pigmenttinten. Betriebseffizienz : Automatische Druckkopfreinigung, integrierte Staubentfernung und Duplex-Fähigkeit bis zu 360 g/m² ohne besondere Infrastrukturanforderungen.

: Automatische Druckkopfreinigung, integrierte Staubentfernung und Duplex-Fähigkeit bis zu 360 g/m² ohne besondere Infrastrukturanforderungen. Medienflexibilität: Verarbeitet Substrate von 52 bis 360 g/m², darunter einfache, unbeschichtete, superglatte, inkjet-behandelte (matte, seidige und einfache) Medien, übergroße Blätter bis zu einer Größe von 48 Zoll im Einzelblatt-Einzug und mehrere Finishing-Konfigurationen, darunter Broschürenerstellung und Lochung.

Premiere auf der PRINTING United 2025

Der Xerox IJP900 Tintenstrahldrucker wird vom 22. bis 24. Oktober 2025 auf der PRINTING United in Orlando, Florida (Stand 4521), erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Dort können Besucher Live-Demonstrationen sehen und sich über die Integration in das gesamte Xerox Production Ecosystem informieren.

Verfügbarkeit

Der IJP900 ist ab sofort in Nordamerika erhältlich. Die Verfügbarkeit in anderen Regionen wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Über Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Seit mehr als 100 Jahren definiert Xerox das Arbeitsplatzerlebnis kontinuierlich neu. Wir nutzen unsere Führungsposition in der Büro- und Produktionsdrucktechnologie und haben uns auf Software und Dienstleistungen ausgeweitet, um die Belegschaft von heute nachhaltig zu unterstützen. Vom Büro bis zur industriellen Umgebung sind unsere differenzierten Geschäftslösungen und Finanzdienstleistungen darauf ausgelegt, die tägliche Arbeit für Kunden zu verbessern – unabhängig davon, wo diese Arbeit erledigt wird. Heute setzen die Wissenschaftler und Ingenieure von Xerox unser Vermächtnis der Innovation mit disruptiven Technologien in den Bereichen digitale Transformation, Augmented Reality, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, additive Fertigung, industrielles Internet der Dinge und Cleantech fort. Erfahren Sie mehr unter xerox.com

Pressekontakt:

Profil PR

Birka Lay

Tel: +49 531 387 33 24

b.lay@profil-pr.com

