Xerox erneut als Marktführer im Quocirca-Bericht 2025 zu Cloud-Druckservices ausgezeichnet

Strategische Vision, umfassende Cloud-Lösungen und KI-Einsatz sichern Xerox die Spitzenposition im globalen Markt

Düsseldorf, im Juni 2025 – Xerox gibt bekannt, dass das Unternehmen im vierten Jahr in Folge von Quocirca, als führend in der Cloud Print Services Landscape 2025 eingestuft wurde. Quocirca ist ein britisches Marktforschungs- und Analyseunternehmen, das sich auf die Untersuchung von Technologiemärkten spezialisiert hat. In dem aktuellen jährlichen Bericht wurden die wichtigsten Markttrends für Cloud-Druckdienste und -Lösungen aufgezeigt und die Marktführer anhand der Tiefe ihrer Dienstleistungen und der Stärke ihrer Strategie identifiziert.

In dem Bericht würdigt Quocirca Xerox für sein umfassendes, cloudbasiertes Portfolio, die strategischen Investitionen in KI-gestützte Lösungen für die Dokumentenerfassung und intelligente Dokumentenverarbeitung sowie die starke Vision für seine cloudbasierten Managed Print Services. Laut Quocirca hat die kürzlich erfolgte Übernahme von ITsavvy eine gute Positionierung von Xerox zur Folge, um die vielfältigen Anforderungen von KMUs bis hin zu Großunternehmen zu erfüllen.

Führungsrolle durch Cloud-Services und KI-gestützte Lösungen

„Xerox ist weiterhin bestrebt, innovative Lösungen anzubieten, die den Anforderungen der heutigen verteilten Belegschaft gerecht werden“, sagt Terry Antinora, Senior Vice President und Leiter der Produkt- und Entwicklungsabteilung bei Xerox. „Wir investieren kontinuierlich in cloudbasierte und KI-gestützte Services und erweitern unser Angebot, um den Erfolg unserer Kunden und Vertriebspartner zu fördern.“

Stärken im Bereich Workflow-Automatisierung und Analytik

Quocirca merkt dazu an: „Die führende Position von Xerox ist auf sein umfangreiches und gut etabliertes Portfolio an cloudbasierten Druckdienstleistungen und -lösungen zurückzuführen. Diese Stärke wird durch die integrierten Cloud-Workflow-Automatisierungsfunktionen und die fortschrittliche, cloudbasierte Analytik weiter ausgebaut.“

Über Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Seit mehr als 100 Jahren definiert Xerox das Arbeitsplatzerlebnis kontinuierlich neu. Wir nutzen unsere Führungsposition in der Büro- und Produktionsdrucktechnologie und haben uns auf Software und Dienstleistungen ausgeweitet, um die Belegschaft von heute nachhaltig zu unterstützen. Vom Büro bis zur industriellen Umgebung sind unsere differenzierten Geschäftslösungen und Finanzdienstleistungen darauf ausgelegt, die tägliche Arbeit für Kunden zu verbessern – unabhängig davon, wo diese Arbeit erledigt wird. Heute setzen die Wissenschaftler und Ingenieure von Xerox unser Vermächtnis der Innovation mit disruptiven Technologien in den Bereichen digitale Transformation, Augmented Reality, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, additive Fertigung, industrielles Internet der Dinge und Cleantech fort. Erfahren Sie mehr unter xerox.com

Pressekontakt:

Profil PR

Birka Lay

Tel: +49 531 387 33 24

b.lay@profil-pr.com

