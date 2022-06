X by HCL Technologies erhöht Markentreue und verbessert Konversionsrate

Manchester United vedoppelt digitale Interaktionen mit seinen Fans über eigene Webseite

NOIDA, Indien, 01. Juni 2022 — HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, bringt mit X by HCL Technologies (X) eine Plattform für digitales Engagement auf den Markt. Durch personalisiertes Omnichannel-Marketing können Unternehmen ihre Kundenbindung verbessern und ihre Konversionsrate steigern.

Studien zeigen, dass nur 13 Prozent der Unternehmen über nahtlos integrierte Marketing- und Technologielösungen verfügen und auf viele verschiedene Datenquellen angewiesen sind, um Kundeneinblicke zu gewinnen. Die Marketingplattform X überwindet diese Herausforderungen, indem sie mehrere digitale Touchpoints wie Websites, mobile Apps und Social-Media-Feeds zusammenführt, um eine einzige Sicht auf den Kunden zu erhalten. Damit können Marketer auf datengestützte Erkenntnisse zugreifen und so das Kundenerlebnis optimieren sowie das Potenzial ihrer Marke erschließen.

Die Plattform wurde ursprünglich entwickelt, um die schnell expandierenden digitalen Kanäle von Manchester United zu unterstützen. Jetzt ist X auch für andere globale Marken verfübar. Diese können nun ihre eigenen Erfolgsgeschichten durch die Bereitstellung personalisierter, zeitnaher Kommunikation und Inhalte fördern. Die weltweite Fangemeinde von Manchester United ist mit X gewachsen. Der Verein konnte eine Verdoppelung der digitalen Interaktionen mit Fans über die eigene Website verzeichnen.

Die wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten der Plattform sind:

Publishing: Mehrsprachige Inhalte, Rich-Media-Management, Echtzeit-Benachrichtigungen und -Kommunikation, automatisierte Veröffentlichung über verschiedene Geräte und soziale Kanäle sowie Publikums-Suche und -Empfehlungen –durch kontextbezogene und lokalisierte Inhalte erhöhen Marken die Kundenbindung.

Engagement: Marken können komplexe, zielgerichtete und personalisierte Kampagnen in mehreren Sprachen durchführen, um Verbraucher zu binden. Dazu gehören auch Gamification durch Umfragen und Quizspiele, Treue- und Belohnungsprogramme, soziales Engagement, Beziehungsaufbau und Livestreaming.

Marken können komplexe, zielgerichtete und personalisierte Kampagnen in mehreren Sprachen durchführen, um Verbraucher zu binden. Dazu gehören auch Gamification durch Umfragen und Quizspiele, Treue- und Belohnungsprogramme, soziales Engagement, Beziehungsaufbau und Livestreaming. Conversion: Eine 360-Grad-Sicht auf Konsumenten, geringere Kampagnenfragmentierung, automatisierte Analysen des Kaufverhaltens, messbare KPIs, Promotion-Management und E-Commerce-Integrationen ermöglichen es Marken, ein nahtloses Benutzererlebnis während der gesamten Customer Journey zu bieten.

„X von HCL Technologies ist eine digitale Engagement- und Publishing-Plattform aus einer Hand für eine der größten Sportmarken der Welt. Wir freuen uns, sie jetzt einem breiteren Markt zur Verfügung zu stellen“, erklärt Ashish Kumar Gupta, Chief Growth Officer, Europe and Africa, Diversified Industries, HCL Technologies. „Der Hauptaufgabe von X besteht darin, eine gegenseitige, sofortige Interaktion zu schaffen, welche die Bindung der Konsumenten mit der Marke verstärkt und Nutzer zu Fans macht. In den letzten vier Jahren hat Manchester United bewiesen, dass Unternehmen, die mit X ihr digitales Engagement vorantreiben, erhebliche Vorteile erhalten. Wir freuen uns darauf, anderen Marketern die Fähigkeiten unserer Plattform der nächsten Generation bereitzustellen. Damit können sie die Markentreue verbessern und ihr Umsatzwachstum optimieren.“

„Die Fähigkeit, einen gegenseitigen digitalen Dialog mit unseren Fans zu schaffen, ist zur Skalierung unserer Marke für ein breiteres globales Publikum von entscheidender Bedeutung“, so Phil Lynch, Chief Executive Officer of Media bei Manchester United. „Die Plattform, die HCL für uns entwickelt hat, war die perfekte Grundlage für weiteres Wachstum. Denn sie liefert unserem Verein und unseren Partnern die nötigen Informationen, um aussagekräftige und personalisierte Inhalte zu bieten, die unsere Fans wirklich ansprechen. Durch die Möglichkeiten der Plattform sind wir gut gerüstet, auch in Zukunft überzeugende Markenerlebnisse für unsere Fans zu schaffen.“

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. März 2022 erzielte HCL einen konsolidierten Umsatz von 11,48 Milliarden US-Dollar. Seine 209.000 Ideengeber sind in 52 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

