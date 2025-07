Wuunder macht Paketlieferungen nachhaltiger – mit der Einführung von GreenChoice

Arnheim, Niederlande, 16. Juli 2025 – Die niederländische Logistikplattform Wuunder macht einen wichtigen Schritt hin zu einer nachhaltigeren Paketlogistik mit ihrer neuen Versandlösung GreenChoice. Während des Checkout-Prozesses im Online-Shop zeigt die Lösung den Tag an, an dem ein Zusteller bereits in der Nähe des Empfängers ausliefert. So lassen sich Paketlieferungen effizient bündeln – was unnötige Fahrten und CO₂-Emissionen reduziert.

Die Einführung von GreenChoice steht im Einklang mit einem wachsenden Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit im Online-Handel. Auch die Verbraucher in Deutschland achten zunehmend auf die Umweltauswirkungen ihres Kaufverhaltens. Bisherige Untersuchungen zeigen, dass viele von ihnen bereit sind, ihr Bestellverhalten zu Gunsten der Umwelt zu ändern. GreenChoice bietet ihnen nun eine konkrete Möglichkeit dazu.

Von Lieferspitzen zu gebündelten Sendungen

GreenChoice schließt die Lücke zwischen Nachhaltigkeit und Effizienz. Auch Spediteure und Lagerhäuser profitieren davon, denn die Lösung hilft dabei, die wachsenden Spitzenbelastungen durch ein hohes Versandaufkommen in der Logistikbranche besser auszugleichen. Derzeit werden die meisten Online-Bestellungen am Wochenende aufgegeben und am Montag verpackt. Dies hat zur Folge, dass die höchste Zustelllast immer dienstags auftritt. Dadurch, dass der Druck nun wegfällt, am nächsten Tag liefern zu müssen, verteilen sich die Spitzen gleichmäßiger über die Woche.

GreenChoice reduziert die Anzahl der Zustellversuche. Das ermöglicht nicht nur eine effizientere Logistik, sondern kann auch zu direkten Kosteneinsparungen für die Einzelhändler führen. Darüber hinaus tragen verringerte CO₂-Emissionen dazu bei, die Ziele der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zu erreichen. Doch die Vorteile beschränken sich dabei nicht nur auf die Einzelhändler: Wenn der Spediteur die Einsparungen an den Einzelhändler weitergibt, zahlen Verbraucher weniger für den Versand und erhalten ihre Pakete am gewünschten Tag und am gewünschten Ort.

Wuunder hat für GreenChoice mit zwei Pilotkunden zusammengearbeitet: Das Modelabel SOXS.co, Anbieter nachhaltiger Socken und Accessoires, nahm an A/B-Tests teil. Der Anbieter von Bio- und veganen Weinen, Neleman, setzt die Lösung inzwischen im Regelbetrieb ein. Weitere Händler befinden sich aktuell in der Umsetzungsphase.

Jeroen Gehlen, Gründer von Wuunder, sagt: „Wir haben Wuunder vor neun Jahren mit einem Ziel gegründet: die Logistikbranche nachhaltiger zu machen. Mit GreenChoice kommen wir diesem Ziel immer näher. Wir lösen uns von dem alten Liefermodell, das auf Kosten der Umwelt und der Effizienz nur auf Geschwindigkeit setzt. Indem wir Lieferungen intelligent bündeln und besser planen, reduzieren wir den CO₂-Ausstoß, entlasten die Zusteller sowie die Mitarbeitenden in den Lagern und Sortierzentren und verringern die Verkehrsbelastung. Auch die Verbraucher profitieren davon, denn sie können ihre Paketzustellung auf Zeiten legen, in denen sie wissen, dass sie zu Hause sind. Kurzum, GreenChoice bietet Vorteile für alle Beteiligten. Es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem neuen Standard für die kollektive und nachhaltige Zustellung.“

Über Wuunder

Wuunder ist auf Versandmanagement-Services spezialisiert. Die Online-Plattform von Wuunder unterstützt (Online-) Händler, Großhändler und Hersteller dabei, bereits im Webshop-Checkout attraktive Lieferoptionen anzubieten, Bestellungen zu bearbeiten und Empfänger während des Versands auf dem Laufenden zu halten. Wuunder übernimmt das gesamte Versandmanagement – von der Buchung bei über 300 Versanddienstleistern über die proaktive Sendungsverfolgung bis hin zum direkten Eingreifen bei Problemfällen. Darüber hinaus bietet Wuunder Lösungen für weitere logistische Prozesse, etwa für effizientere Auftragsabwicklungen sowie das Drucken von Versandetiketten und Lieferscheinen. Gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft Paazl ist Wuunder in den Benelux-Ländern und in Deutschland aktiv und beschäftigt über 80 Mitarbeitende. Weitere Informationen: www.wearewuunder.com

Pressekontakt

Stéphanie Brüls

Fortis PR OHG

Rochusstr. 24

82166 Gräfelfing bei München

Tel.: +49 (89) 45 22 78 14

E-Mail: s.bruels@fortispr.de