W&P vernetzt E-Lkw-Flotte mit Telematik von GPSoverIP

Die W&P GmbH treibt die Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotte konsequent voran und setzt dabei auf GPSoverIP als Telematikpartner. Insgesamt werden rund 25 bis 30 schwere E-LKWs mit spezialisierter GPSauge-Hardware sowie dem zentralen Flottenmanagementsystem GPS-Explorer ausgerüstet.

Mit der neuen Ladeinfrastruktur von W&P – dem größten privaten Ladepark für LKWs in Bayern, bestehend aus 56 Ladesäulen und einer Speicherkapazität von 15 Megawatt – entsteht ein zukunftsweisendes Modell für die gesamte Branche. Doch Infrastruktur allein reicht nicht aus: Um elektrische Fahrzeuge wirtschaftlich und zuverlässig betreiben zu können, braucht es datenbasierte Steuerung, Transparenz und intelligente Ladeplanung.

E-Flottenmanagement auf neuem Niveau

Die Telematiklösung von GPSoverIP liefert in Echtzeit entscheidende Fahrzeug- und Telemetriedaten – darunter Kilometerstand, Ladezustand, verbleibende Reichweite, Batterietemperatur und Ladedauer. Diese Daten werden über die GPSauge-Hardware erfasst und via CAN-Bus oder alternative Erfassungstechniken direkt an das Webportal GPS-Explorer übertragen. Auch wenn der herstellerseitige FMS-Standard (Fleet Management System) aktuell noch keine vollständigen E-Telemetriedaten liefert, ermöglicht die GPSauge-Technologie bereits heute den Zugriff auf zentrale Parameter wie Energieverbrauch, Ladezyklen oder zurückgewonnene Energie………….. Lesen Sie hier weiter.