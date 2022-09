Seminar für Markenkonzeption von Ralf Andereya an der HSD Düsseldorf.

Die Hochschule Düsseldorf gilt nach wie vor als eine der führenden Ausbildungsstätten für die deutsche Kommunikationsbranche. Neben dem Fachbereich Kommunikationsdesign, der deutschlandweit einen exzellenten Ruf genießt, hat sie sich in jüngster Vergangenheit auch im Retail-Design einen Namen gemacht. Im Fokus beider Studiengänge steht eine konzeptionelle, gestalterische und praxisorientierte Lehre, die vielseitige Einstiegsmöglichkeiten in aktuelle und zukünftige Berufsfelder ermöglicht – zum Beispiel in Agenturen oder bei werbetreibenden Unternehmen. Damit dies so bleibt, setzt die Hochschule weiterhin auf Praxisnähe.

So ergänzen auch namhafte Kommunikationsexperten das Hochschulangebot komplementär zum klassischen Feld der visuellen Kommunikation. Ralf Andereya, Geschäftsführer Konzept & Kreation ipanema2c brand communication, setzt hierbei sein langjähriges HSD-Engagement im Gestaltungsfeld „Text / Verbale Kommunikation / Creative Writing“ fort: „Mit Blick auf die diesjährigen Teilnehmer findet in diesem Semester eine stärkere Fokussierung in Richtung Retail statt – denn auch in diesem Feld gewinnt das Thema Marke an Bedeutung.“ Innerhalb seines Praxisseminars „Wozu noch Marke?“ werden die Studierenden markenprägende Kreation entwickeln, planen und realisieren. Das zusätzliche Theorieseminar Project-U, das Kreativmanagement und die Optimierung von Arbeitsprozessen im Fokus hat, wird in Wintersemester 2022/23 ebenfalls fortgesetzt. Weitere Infos unter ipanema2c.de

Über ipanema2c brand communication GmbH

Die Wuppertaler Kommunikationsagentur hat sich auf das Thema Marke und die effektive Kommunikation zum Consumer – 2C – spezialisiert. Berater, Strategen, Texter und Grafiker arbeiten täglich an der Verwirklichung integrierter Konzepte für unterschiedlichste Branchen und Unternehmen. Von der Kombination aus Markenstrategie und Markenkreation profitieren aktuell Marktführer wie Abiomed, BOOM, DURIT Hartmetall, Medtronic, Nobel Biocare, Samina, Schäfer-Shop, Stahl Krebs, BNP Paribas/Von Essen Bank, Reformhaus Bacher, Sparkasse Wuppertal oder ZWILLING.

ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet für ihre Kunden arbeitet. Für deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet für ihre Kunden arbeitet. Für deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

Kontakt

ipanema2c brand communication gmbh

Olaf Bruno Pahl

Ferdinand-Thun-Str. 44

42289 Wuppertal

020269357323

info@ipanema2c.de

http://www.ipanema2c.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.