World Gin Awards 2020 – Silbermedaille für Belgien

Wout’s Gin gewinnt die Silbermedaille in der Kategorie Classic Gin

Produzenten, Händler, Gin-Experten und Journalisten – jeder, der beruflich mit Gin zu tun hat, versammelten sich am Donnerstag, den 27. Februar in London zur Präsentation des World Gin Awards. Wouter Dhondt und Isabelle Cosijn von “Wout’s Gin” aus Erpe-Mere in Belgien, waren auch nach London gereist. Strahlend sahen sie zu, wie ihr Gin mit einer Silbermedaille gekrönt wurde!

World Gin Awards

Die World Gin Awards sind eine Sparte der World Drink Awards, die einmal im Jahr, auf Initiative des renommierten “Gin Magazine”, abgehalten werden. Das Gin-Magazine gehört zu den namhaften Präsenzen der Spirituosenbranche und wird von Genießern, Händlern und Barkeepern zurate gezogen.

Der Gin-Wettbewerb unterteilt sich in die Kategorien “Taste” (Geschmack) und “Design” und findet jährlich im Februar statt. Die Verkündung der World Gin Awards 2020 Gewinner fand in der Honorable Artillery Company in London, beim Gin Magazine Awards Dinner statt.

Die Goldmedaille ging mit Bergslagen Organic Gin nach Schweden.

Silbermedaille für Wout’s Gin

Wout’s Gin ist ein belgischer Gin mit einem vollen weichen Geschmack. Die Basis aus natürlichen Zutaten wie Koriander, Zitrusfrüchte und Gurken, schien die perfekte Kräutermischung, um die Jury der World Gin Awards für sich zu gewinnen. Wout’s Gin gewann die Silbermedaille für Belgien.

Die Geschichte von Wout’s Gin

Der Kreator Wouter Dhondt stammt aus einer Familie belgischer Ginbrenner. Als Gin-Liebhaber und Vollblutunternehmer träumte er davon, seinen eigenen Gin zusammenzustellen. Er machte sich auf die Suche nach der idealen Komposition für seinen Wout’s Gin, den er Mitte 2018 auf den Markt brachte.

Die Basis des prämierten Getränkes, ist ein altes Rezept für Gin, das von Generation zu Generation innerhalb der Familie weitergegeben wurde. Und dieses Rezept fällt eindeutig in den Geschmack der Jury und der wachsenden Kundschaft. Wout’s Gin boomt von Anfang an und ist in belgischen Sterne-Restaurants, Brasserien, Feinkostgeschäften und unzähligen Partys und Veranstaltungen präsent. Sowohl Enthusiasten als auch Kenner wissen, wie Wout’s Gin schmeckt. Und dank der World Gin Awards kennt man Wout’s Gin jetzt bis weit über die belgischen Landesgrenzen.

Willkommen im Beekkanthof Wout’s Gin

“Lust auf einen leckeren Wout’s Gin? Dann sind Sie bei Wout genau richtig. Wir verwöhnen Sie mit lokalen Produkten. Komm und schmecke es.”

– Team Wout’s Gin

