Workforce Management mit Perspektive

Zech Group setzt auf ATOSS Staff Efficiency Suite

München, 11.05.2020. Die breit diversifizierte Zech Group SE führt für rund 7.000 Mitarbeiter die ATOSS Staff Efficiency Suite ein. Mit der cloudbasierten Enterprise Lösung lassen sich alle Anforderungen der stark expandierenden Gruppe an Zeitwirtschaft und Personaleinsatzplanung im Standard erfüllen. Insbesondere im Bereich Bau wird die mobile Workforce Management App zur Buchung von Zeiten zum Einsatz kommen. Der Rollout in den operativen Geschäftsbereichen soll bis Ende des ersten Quartals 2021 abgeschlossen sein.

Die international agierende Zech Group hat ihren Ursprung in der Baubranche. Im Laufe von drei Generationen hat der rasant expandierende Konzern mit Hauptsitz in Bremen seine Geschäftsfelder kontinuierlich erweitert. Unter dem Dach der strategischen Management-Holding Zech Group SE sind rund 300 Unternehmen der Sparten Building, Real Estate und Hotel zentral organisiert. In dieser Struktur bildet die Zech Group Entwicklung, Finanzierung, Bau, Vermögensanlage und damit die gesamte Wertschöpfungskette rund um Immobilien ab.

Aufgabe der Zech Management GmbH, sie ist zentraler Dienstleister für Muttergesellschaft und strategische Einheiten, war es, über die heterogene und kontinuierlich wachsende Unternehmenslandschaft hinweg eine einheitliche Workforce Management Lösung einzuführen. Nach einem intensiven Auswahlprozess und mehreren Referenzbesuchen fiel die Entscheidung für die modulare und skalierbare ATOSS Staff Efficiency Suite in der Cloud. Sie integriert Zeitwirtschaft und Personaleinsatzplanung und erfüllt alle branchenspezifischen Anforderungen ohne kostenintensive Zusatzprogrammierung. Zum Einsatz kommen außerdem das Staff Center für intuitive Self Services, Module für Projektzeiterfassung, Aufgaben-, Kostenstellen- und Qualifikationsmanagement sowie die App für mobiles Workforce Management. Vorgesetzte und Mitarbeiter profitieren von den Self Services, zum Beispiel für Antragswesen, Zeiterfassung und -buchung oder Zeitkorrekturen. Die Teams im Außeneinsatz auf den Baustellen nutzen dafür die mobile App inklusive der Buchung auf Kostenstellen. Das Management freut sich über mehr Transparenz rund um die Arbeitszeit und aussagekräftige Analysen. Das Pilotprojekt erfolgt beim technischen Gebäudeausstatter ROM Technik. ATOSS Consultants begleiten das anspruchsvolle, unternehmensweite Projekt und unterstützen die operativen Bereiche beim Change Management.

Anette Höchst, Geschäftsführerin der Zech Management GmbH, sagt: “Wir haben mit ATOSS einen Partner gefunden, der die komplexen und facettenreichen Anforderungen der Zech Group in einer Lösung abbilden kann. Damit sind wir auch für die Zukunft bestens gewappnet – die Software unterstützt unseren Expansionskurs in Bezug auf Funktionalität, Technologie und Performance.”

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud, On Premises und für SAP. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 8.000 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, SIXT SE, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

