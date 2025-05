In Deutschland erhöhten sich die inserierten Wohnimmobilienpreise im Vergleich zum Vorquartal um 1,2 Prozent, was den stärksten Zuwachs seit dem ersten Quartal 2024 darstellt. Noch ausgeprägter ist der Anstieg in Spanien, wo ein Plus von 1,8 Prozent registriert wurde. Beide Länder weisen damit gegen den europäischen Trend aufwärtsgerichtete Dynamiken auf, was auf eine anhaltende Nachfrage sowie regionale Engpässe bei verfügbarem Wohnraum hindeuten könnte.

In anderen Ländern Europas verlief die Preisentwicklung hingegen rückläufig. In Italien sank das Preisniveau nach vorherigem moderaten Wachstum deutlich um 4,2 Prozent. Auch Portugal, das Ende 2024 noch kräftige Preiszuwächse verzeichnete, meldet nun ein Minus von 1,8 Prozent. Luxemburg bleibt mit minus 1,1 Prozent weiterhin im negativen Bereich.

Leichte Preissteigerungen gab es in Belgien (+ 0,9 Prozent) und Frankreich (+ 0,3 Prozent), wo sich die Märkte nach früheren Rückgängen offenbar stabilisieren. Die uneinheitliche Entwicklung unterstreicht die Bedeutung regionaler Marktbedingungen und wirtschaftlicher Rahmendaten für den europäischen Wohnimmobiliensektor.

Den gesamten Report finden Sie hier.

Link zur Originalmeldung: https://www.hausverwaltung-koeln.com/wohnimmobilienpreise-deutschland-und-spanien-fuehren-bei-kaufpreisanstieg-in-europa/

Die designierten Ministerinnen und Minister aus Cdu und Csu (Teil 1)

Lexikon G wie Gebäudeenergiegesetz

Wohnimmobilienpreise Deutschland und Spanien führen bei Kaufpreisanstieg in Europa

Digitale Zwillinge neue Erkenntnisse zeigen Handlungsfelder für erfolgreiche Infrastrukturprojekte

Ezb Senkt Leitzins erneut Starker Euro verstärkt Abwärtsdruck auf Inflation

Heizwende in der Sackgasse warum die Wärmepumpe mehr als nur Förderung braucht

Baupreise Könnten 2025 um 2 Prozent Steigen Markt bleibt volatil und von Unsicherheit Geprägt

Steigende Heizkosten Sinkende Akzeptanz warum Klimapolitik mehr Transparenz und Soziale Ausgewogenheit braucht

Kauf und Besitznebenkosten eskalieren Politische Korrektur der Abgabenstruktur Gefordert

Lfw24 Neuer 24h Lieferantenwechsel ab 6 Juni 2025 änderungen und Handlungsbedarf für Immobilienverwaltungen

Geg vor erneuter Reform ihre Perspektive zur energetischen Sanierung jetzt Gefragt

Mietpreisbremse bis 2029 verlängert neue Regulierungsschritte und Expertenkommission Geplant

Bid Legt Einspruch Gegen Geplanten Gebäude Tüv für Wohngebäude nach Din 94681 ein

Vdiv Legt einspruch Gegen Geplanten Gebäude Tüv für Wohngebäude nach Din 94681 ein

Pflicht zur Elementarschadenversicherung neuer Kostentreiber für Eigentümer und Verwaltungen

Bgh Schlüsseleinwurf Kann Verjährung von Vermieteransprüchen auslösen

Zwischen Vision und Realität Der Koalitionsvertrag 2025 und die Zukunft der Immobilienverwaltung

5 Jahre Online Seminare Wir Sagen Danke

Bid und Haus Grund warnen vor Mietrechtsverschärfung Gefahr für Investitionen und Neubau

Geplante Din Norm für Gebäudeprüfung Sorgt für Debatte Mehrkosten für Wohnen befürchtet

Neubau 60 Prozent der Heizsysteme basieren 2024 bereits auf Erneuerbaren

Wohnungsbedarf bleibt Hoch Bau und Immobilienbranche fordert 23 Mrd Euro für bezahlbare Neubauten

Klimageld abgesagt Co2 Einnahmen Sollen Künftig Strompreise Statt Haushalte direkt entlasten

Klimaziel 2030 in Reichweite Energiewirtschaft zieht Verkehr und Gebäude bleiben Problemsektoren

Deutscher Verwaltertag 2025 Veränderung einfach machen

Sneak Peek Vdiv Branchenbarometer 2025

Anlage Desaster bei Rücklagen wie Weg Sich vor Riskanten Investments besser Schützen

Wenn Sie Wohnungseigentum besitzen und sich dies bereits in der Verwaltung durch eine Immobilienverwaltung befindet, kann Ihnen Ihre Hausverwaltung weiterhelfen und Ihnen die Neuerungen im Detail erklären. Haben Sie noch keine Hausverwaltung oder planen erst den Erwerb von Wohnungseigentum, wenden Sie sich doch im Vorfeld an eine kompetente Immobilienverwaltung in Ihrer Nähe, in Köln etwa die Hausverwaltung Köln, Schleumer

Über die Hausverwaltung Köln

Immobilien prägen unser Leben in entscheidendem Umfang. Aber erst eine gute Immobilienverwaltung macht eine Immobilie zur Wertanlage. Die Schleumer Immobilien Treuhand Verwaltungs-OHG steht im Großraum Köln und Umgebung (auch in Kürten, Engelskirchen, Bedburg, Altenberg, Wermelskirchen, Sankt-Augustin, Bonn, Odenthal, Burscheid, Hilden, Rösrath, Bensberg, Solingen, Rommerskirchen, Dormagen, Overrath, Siegburg, Troisdorf, Pulheim, Monheim, Langenfeld, Weilerswist, Leverkusen, Kerpen, Hürth, Frechen, Euskirchen, Erftstadt, Bruehl, Aachen, Bergisch-Gladbach & Bergheim, sowie Hückeswagen, Leichlingen, Lindlar, Rheindorf, Neunkirchen Seelscheid, Liblar, Wesseling, Elsdorf, Wipperfürth, Waldbröl, Kreuzau, Bergneustadt, Opladen, Marienheide, Wiehl.) seit 30 Jahren für kompetentes und nachhaltiges Immobilienmanagement auf höchstem Niveau. Ob WEG-Verwaltung oder Mietverwaltung. Ob kaufmännische, technische oder juristische Betreuung: Wir kümmern uns!

Werte erhalten, Abläufe steuern, Interessen ausgleichen – als Immobilienverwalter ist die Schleumer Hausverwaltung Köln für ihre Kunden in den verschiedensten Aufgabenbereichen im Einsatz.

Die Schleumer Immobilien Treuhand Verwaltungs OHG deckt alle relevanten Aspekte der Immobilien Verwaltung ab, wie die Hausverwaltung Köln, Immobilienverwaltung Köln, und die Hausgeldabrechnung. Weiterhin bietet die Schleumer Immobilien Treuhand OHG Mietverwaltung Köln, Gewerbeverwaltung Köln, WEG-Verwaltung Köln, Wohnungsverwaltung & Sondereigentumsverwaltung Köln sowie die Vermietung und Verkauf von Immobilien durch eine Schwester-Gesellschaft.

Bei Interesse finden Sie auf der Website https://www.hausverwaltung-koeln.com auch ein Verwaltervollmacht Muster sowie den WEG Verwaltervertrag. sowie nützliches Hintergrundwissen zu verwandten Themen wie Hebesatz, Weiterbildung , Grundstückspreis, Hauskostenabrechnung, Indexmiete, Kündigungsschreiben, Tiefgaragenstellplatz, Mietpreisspiegel, Staffelmiete, Zeitmietverträge sowie Wohngeld und Wohngeldanspruch.

Kontakt

Schleumer Immobilien Treuhand Verwaltungs-OHG

Siegburger Str. 364

51105 Köln

Tel: 0221 / 8307747

Fax: 0221 / 835189

E-Mail: kontakt@hausverwaltung-koeln.com

Web: https://www.hausverwaltung-koeln.com

Weitere Pressemitteilungen, Unternehmensmeldungen, Finanznachrichten und Ad-Hoc Mitteilungen unter: https://www.hausverwaltung-koeln.com/news/