WM-Wundertüten ab Werk

Am 2. September startet hierzulande die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 – mit Sammelalben und Stickern von Panini.

Stuttgart, 02. September 2022 – Wenn Panini am 2. September das WM-Jahr mit seiner Kultkollektion einläutet, dann wartet auf die Sammlerinnen und Sammler eine ganz besondere Überraschung: Nach dem Zufallsprinzip wird durchschnittlich jeder 100. Stickertüte ein zusätzliches sechstes Bildchen als Sammlertrophäe beigemischt. Insgesamt 20 internationale Spieler der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 haben sich in einer Spielsituation ablichten lassen – vom Newcomer wie Jude Bellingham bis zum etablierten Star wie Robert Lewandowski. Panini hat die Motive in vier verschiedenen Ausprägungen bis hin zum Goldsticker drucktechnisch veredelt, sodass insgesamt 80 verschiedene Raritäten im Umlauf sein werden. Und zwar in den Farbvarianten Burgund, Bronze, Silber und Gold. Die Sticker sind nicht Teil der offiziellen WM-Kollektion im Album und können durch ihre Limitierung nicht beim Bilderdienst von Panini nachbestellt werden. Alle insgesamt 14 Legenden und sechs Rookies, die auf diesen Extra-Stickern abgebildet sind, sind jedoch als klassische Porträtfotos auch Teil ihrer jeweiligen Teams.

Das 80-seitige Album gibt den Sammler:innen Platz für 670 Sticker, davon sind 50 Glitzersticker, beispielsweise die Verbandswappen. Alle 32 teilnehmenden Teams sind mit jeweils 18 Stickern ihrer Spieler, dem Verbandslogo und einem Mannschaftsfoto in der Kollektion vertreten. Wer sein Album auch virtuell komplettieren möchte, kann die Codes auf den Rückseiten der Glitzersticker online gegen Bildschirmbildchen einlösen. Erstmals bilden in einem WM-Album auch elf goldumrandete Sticker von ausgewählten Weltmeisterteams die WM-Historie seit 1930 ab. Diese Seiten im Album wurden in Zusammenarbeit mit dem FIFA Fußballmuseum konzipiert.

In Kooperation mit dem DFB bietet Panini seinen Fans erstmals ein limitiertes DFB-Bundle an, das exklusiv nur im Onlineshop des Verlags erhältlich ist. Neben einem Hardcover-Album und der Online-exklusiven Box mit 120 statt 100 Tüten, wartet das DFB-Bundle mit einem limitierten Zusatz-Sticker-Set der deutschen Nationalmannschaft auf. Es enthält 27 Sticker sowie ein Poster zum Aufkleben der Stars. Das Zusatz-Set besteht aus insgesamt 26 Spieler-Stickern sowie einem Sticker von Bundestrainer Hansi Flick – jeden Sticker gibt es dabei in sechs unterschiedlichen Varianten. Das Besondere dabei: Die Zusatz-Sticker zeigen die DFB-Spieler im offiziellen WM-Trikot.

„Wären wir in der Musik zuhause, dann würden wir sagen, dass unsere Panini-Alben Evergreens und alles andere als ein One-Hit-Wonder sind. Doch auch zeitlos Schönes braucht frische Impulse. Die Extra-Sticker werden der diesjährigen Kollektion eine ganz besondere Note geben“, sagt Hermann Paul, Geschäftsführer des Panini Verlags mit Sitz in Stuttgart.

„Wir freuen uns, dass diese besondere Stickerkollektion nun weltweit auf den Markt kommt und hoffen, dass die Sammelfans von den Extra-Stickern, unserem frischen Stickerlook und den zahlreichen Sonderprodukten begeistert sein werden“, sagt Elisabetta Mussini, Panini Group Licensing Director am Panini-Hauptsitz in Modena, Italien.

„Panini begeistert seit mehr als einem halben Jahrhundert seine Fans mit WM-Stickern und -Alben. Die aktuelle Kollektion schafft eine tolle Verbindung zwischen vergangenen und künftigen Turnierhighlights“, sagt Sarah Boehner, Head of Licensing and Retail bei der FIFA.

Die Panini-Gruppe mit Sitz im italienischen Modena ist der weltweit größte Verlag von Sammelprodukten. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1200 Mitarbeiter in zwölf Tochtergesellschaften und hat Vertriebskanäle in mehr als 150 Ländern. Die Panini Verlags GmbH zählt zu Deutschlands größten Verlagen im Kinder- und Jugendsegment und ist Deutschlands größter Comicverlag. Am Firmensitz in Stuttgart sind rund 70 Mitarbeiter tätig. Panini in Deutschland veröffentlicht jährlich rund 200 Buch-, 750 Comic- und 50 Magazin-Titel sowie 50 Sammelprodukte (Sticker, Trading Cards und mehr).

