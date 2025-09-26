2bdifferent und VDVO bieten interaktive Weiterbildung

Nachhaltigkeit ist längst kein Randthema mehr. Die regulatorischen Anforderungen steigen und die Erwartungen von Kunden und Teilnehmenden nehmen zu. Wer heute Veranstaltungen plant, benötigt Klarheit, Know-how und praxisnahe Strategien. Vor dem Hintergrund starten der Verband der Veranstaltungsorganisatoren e. V. (VDVO) und die Nachhaltigkeitsberatung 2bdifferent die neue Impulsreihe „Nachhaltige Events gestalten – Wissen, Tools und Inspiration für die Praxis“. Die interaktive Weiterbildung richtet sich an Entscheider und Planer in der Eventbranche, egal ob sie in Unternehmen, Agenturen oder CSR-Abteilungen tätig sind.

In drei 90-minütigen Online-Sessions erhalten die Teilnehmenden konkrete Einblicke in zentrale Themen wie CO₂-Bilanzierung, Green Claims, Kreislaufwirtschaft im Eventdesign oder nachhaltige Kommunikation. Dabei haben sie immer den Praxisalltag und das, was tatsächlich funktioniert, im Blick. Start ist am 9. Oktober 2025 von 9:30 bis 11 Uhr. Das Thema des ersten Moduls ist „CO₂-Bilanzierung und Quick Wins in der nachhaltigen Eventplanung“. Das zweite Modul am 19. November 2025 von 9:30 bis 11 Uhr befasst sich mit dem Schwerpunkt „EmCo-Richtlinie, CSRD & Co. – endlich verständlich!” Im dritten Modul am 10. Dezember 2025 – ebenfalls von 9:30 bis 11 Uhr – werden „Kreislaufwirtschaft und Zero Waste im Eventdesign” thematisiert.

Die Reihe wird von erfahrenen Referenten aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Kommunikation und Eventpraxis begleitet, darunter Christina Gossel, Geschäftsführerin der cg sustain GmbH, Dr. Christoph Soukup, Leiter des Steinbeis Beratungszentrums Circular Economy und Geschäftsführer von 2bdifferent, Clemens Arnold, geschäftsführender Gesellschafter von 2bdifferent, Fabian Höffner, Co-Gründer von Trash Galore, und Jürgen May, CEO von 2bdifferent. Teilnehmen können alle, auch ohne VDVO-Mitgliedschaft. Die Kosten betragen pro Modul 149 Euro für Mitglieder bzw. 179 Euro ohne Mitgliedschaft.

Weiterführende Informationen und Anmeldung unter https://vdvo.de/vdvo-mice-branchenkalender/vdvo-2bdifferent-impulsreihe-2025

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

2bdifferent GmbH & Co. KG

Roßmarktstraße 29

D-67346 Speyer

Ansprechpartner: Jürgen May

may@2bdifferent.de

Tel.: +49 (0) 6232 68 33 90

Internet: www.2bdifferent.de