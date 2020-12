wishforopen: Interlutions und Shanghai.Berlin wünschen sich Wünsche

Weihnachtsaktion der Koop-Plattform “Open” stellt Community in den Fokus

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 17.12.2020 – Wunschkonzert: Mit dem Schulterschluss von Interlutions und Shanghai.Berlin fiel im vergangenen September zugleich der Startschuss für Open, die neue Marke, unter der die beiden Agenturen ihr gemeinsames Angebot zusammenführen. Mit der Weihnachtsaktion #wishforopen ermöglicht Open jedem, der mitmachen möchte, seinen Weihnachtswunsch öffentlich zu machen.

“Wir leben aktuell in turbulenten Zeiten, die viele auf eine harte Probe stellen. Es war uns darum ein Anliegen, Menschen und ihre Wünsche miteinander zu verbinden. Sowohl unsere Geschäftspartner, Mitarbeiter und Freunde, als auch alle anderen da draußen. Darum lautet unsere Frage: Was wünscht ihr euch?”, so Michael Moser, Co-CEO von Shanghai.Berlin.

Jeder, der mitmachen will, kann über die Landingpage der Open Weihnachtsaktion wunsch.open.de schreiben, was er bzw. sie sich in dieser Zeit und für das kommende Jahr wünscht. Dabei gibt es kein Richtig oder Falsch und auch keine strenge Kuratierung. Lediglich rechtlich oder moralisch bedenkliche und unpassende Einsendungen werden aussortiert.

Die eingesendeten Wünsche werden täglich unter dem Kampagnen-Hashtag #wishforopen veröffentlicht – auf der Aktions-Landingpage, auf den Social Media Kanälen von Interlutions und Shanghai.Berlin sowie auf DOOH-Medien am Frankfurter Flughafen. So können alle dabei zusehen, wie die große Open Wunschliste Stück für Stück wächst.

“Die Entwicklung von Open erfolgt gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern: Sie dürfen sich wünschen, wie Open werden soll. Mit unserer Weihnachtsaktion starten wir den maßgeschneidert Auftakt zu diesem Wunschkonzert”, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps. Interlutions zählt zu den führenden Agenturen für die Anwendung der Open Source Software Symfony in Deutschland und engagiert sich u.a. als Event-Sponsor für ihre Weiterentwicklung.

Über Shanghai.Berlin

Shanghai.Berlin ( https://shanghai.berlin) sind Story Engineers für das digitale Zeitalter. Unter Leitung der Co-CEOs Stefan Karl und Michael Moser entwickelt, baut, lenkt und optimiert die Agentur einzigartige Stories, die für ihre Empfänger tatsächlich relevant sind. Shanghai.Berlin vereint Experten, Exoten und Kollaborateure unter einem Dach und nutzt so Kollaboration als die Kraft des digitalen Zeitalters. Kunden der Agentur sind Marken wie z. B. Mercedes-Benz, Schott, Panasonic, Fraport und Toll4Europe.

Über Open

Unter der neuen Marke open entwickeln Interlutions und Shanghai Berlin ein neues Angebot, das sich über die Wünsche ihrer Mitarbeiter und Kunden definiert. Im Dialog mit Mitarbeitern, Bestands- und Neukunden entstehen nicht nur die neue Marke, ihr Purpose und ihr Leistungsversprechen, sondern ein gemeinsames Verständnis für eine faire und erfolgreiche Zusammenarbeit bei Agenturprojekten.

Firmenkontakt

Interlutions/ Shanghai.Berlin (Open)

Eric Meurers

Neusser Straße 27-29

50670 Köln

+49 (0)221 991 91 – 0

+49 (0)221 991 91 – 99

info@interlutions.de

https://www.interlutions.de/

Pressekontakt

Forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

022192428140

info@forvision.de

http://www.forvision.de

Bildquelle: @Copyright_Media Frankfurt GmbH