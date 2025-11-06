Wenn der erste Schnee leise die Dächer von Bernau am Chiemsee bedeckt und die Welt für einen Moment stillzustehen scheint, beginnt hier die wohl schönste Zeit des Jahres. Die Winterlandschaft rund um den Chiemsee zeigt sich 2025 wieder von ihrer märchenhaften Seite – glitzernde Schneefelder, majestätische Gipfel und die klare, frische Bergluft schaffen eine Kulisse, die Herz und Seele gleichermaßen berührt.

Wer den Winter liebt, findet hier den perfekten Ort zum Durchatmen, Entspannen und Erleben.

Herzlich willkommen in der Pension Alter Wirt – Ihr Zuhause im Winterwunderland Chiemgau

In unserer familiengeführten Pension Alter Wirt in Bernau am Chiemsee werden Sie mit echter bayerischer Herzlichkeit empfangen. Bei uns trifft Tradition auf Gemütlichkeit: knisternde Wärme, regionale Schmankerl und eine Atmosphäre, in der man sofort spürt – hier darf man einfach loslassen.

Lassen Sie sich in unserem Gasthof kulinarisch verwöhnen und genießen Sie die unbeschwerte Stimmung, die jeden Alltagsstress vergessen lässt.

Unsere Räumlichkeiten eignen sich übrigens auch wunderbar für festliche Familien-, Betriebs- oder Weihnachtsfeiern – mit ganz viel Charme und persönlicher Note.

Wintersport & Naturerlebnis rund um Bernau – das Beste aus Bayern und Österreich

Ob Sie lieber genussvoll wandern oder rasant die Pisten hinuntergleiten – der Winter im Chiemgau hält für jeden das Richtige bereit.

In den nahegelegenen Skigebieten finden Skifahrer und Snowboarder perfekte Bedingungen, während Winterwanderer und Langläufer die verschneiten Wege rund um den Chiemsee entdecken können.

Romantiker kommen bei einer Pferdekutschfahrt durch die glitzernde Winterlandschaft voll auf ihre Kosten, und wer das Abenteuer sucht, kann sich in den Bergregionen rund um Kampenwand oder Wendelstein austoben.

Hier erleben Sie den Winter in all seinen Facetten – aktiv, genussvoll und immer mit einem Hauch von Magie.

Freizeit & Ausflüge – Erlebnisse zwischen Chiemsee und Alpen

Das Chiemsee-Alpenland ist ein Paradies für Entdecker. Von Bernau aus erreichen Sie in kurzer Zeit die schönsten Wander- und Klettergebiete: den Hochfelln, Rauschberg, die Kampenwand oder den legendären Watzmann.

Doch nicht nur die Natur begeistert – zahlreiche Museen, Galerien und traditionelle Handwerksbetriebe laden zum Erkunden ein.

Dank der direkten Autobahnanbindung an die A8 bieten sich auch Tagestouren nach Salzburg oder München (jeweils rund 50 Kilometer) an – perfekt für Kulturfreunde oder einen stimmungsvollen Stadtbummel im Winter.

Weihnachtsmärkte – Zauberhafte Stimmung in Bernau und auf der Fraueninsel

Ein ganz besonderes Erlebnis im Advent ist der Bernauer Weihnachtsmarkt: Der Dorfplatz erstrahlt im Lichterglanz, der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln erfüllt die Luft, und die festliche Musik wärmt das Herz.

Wer noch mehr Weihnachtszauber sucht, sollte unbedingt den Christkindlmarkt auf der Fraueninsel besuchen. Eine Schifffahrt ab Prien bringt Sie auf die Insel – und in eine Welt aus Lichterglanz, Handwerkskunst und Besinnlichkeit.

Ein unvergessliches Erlebnis, das weit über den Winter hinaus in Erinnerung bleibt.

Winterangebote 2025 in der Pension Alter Wirt

Auch in diesem Winter haben wir wieder liebevoll zusammengestellte Angebote für unsere Gäste.

Egal ob Kurzurlaub, Skiwochenende oder eine besinnliche Auszeit zu zweit – wir sorgen dafür, dass Sie Ihren Aufenthalt in vollen Zügen genießen.

Unsere aktuellen Angebote finden Sie auf www.alter-wirt-bernau.de – oder schreiben Sie uns direkt, wir beraten Sie gerne persönlich.

Erleben Sie echten bayerischen Charme und unvergessliche Wintertage im Herzen des Chiemgaus!

Zimmer & Ausstattung – Wohlfühlen mit Stil

Unsere gemütlichen Gästezimmer sind im traditionellen bayerischen Stil eingerichtet – mit handbemalten Bauernmöbeln, warmen Farben und liebevollen Details.

Zur Ausstattung gehören Dusche/WC, Flachbild-TV, Telefon und kostenloses WLAN.

Besonders in der kalten Jahreszeit ist Entspannung wichtig – daher können unsere Gäste die Wellness- und Beautyangebote im nahegelegenen Hotel Bonnschlössl nutzen. Ein Ort zum Abschalten, Träumen und Auftanken.

Lage & Anreise

Die Pension Alter Wirt liegt im Herzen von Bernau – nur wenige Minuten vom Chiemsee entfernt, mit Blick auf die schneebedeckten Alpen.

Von hier aus erreichen Sie bequem die Fraueninsel, die Herreninsel mit dem Königsschloss Ludwig II. oder die schönsten Wander- und Skigebiete der Region.

Ob mit dem Auto über die A8 (Ausfahrt Bernau) oder mit der Bahn – Bernau ist bestens angebunden und leicht zu erreichen.

Willkommen im Winter 2025 – Willkommen daheim im Alter Wirt

Erleben Sie den Winter mit all seinen Facetten: still, glitzernd, lebendig – und immer ein bisschen magisch.

Wir freuen uns darauf, Sie in der Pension Alter Wirt in Bernau am Chiemsee willkommen zu heißen.