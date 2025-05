Wiesbadener Agentur inszeniert Markenauftritt für Creed Aventus

Gemeinsam mit NOBILIS GROUP entwickelt ctc events einzigartige Erlebnisse für TikToker

Die NOBILIS GROUP, der führende Servicepartner und Distributeur für Beauty in Deutschland, Österreich und der Schweiz, hat in Zusammenarbeit mit ctc events einen hochindividualisierten, exklusiven und personalisierten Influencer-Event für die renommierte Parfümmarke Creed organisiert. Der Event fand in Wien statt und bot 24 ausgewählten, ausschließlich männlichen Influencern ein einzigartiges Erlebnis, das die Verbindung von Kraft und Eleganz des Reitsports mit der Ästhetik und Raffinesse der Kunstwelt vereinte und zelebrierte – eine Verbindung, die zu den Markenmerkmalen von Creed zählte.

1760 wurde die Marke als Schneider- und Parfümhaus gegründet und lieferte Parfums an europäische Königshäuser, darunter auch an den britischen Adel, der eine enge Verbindung zum Reitsport hatte. Der beliebte Duft Creed Aventus (2010) ist von Napoleon Bonaparte inspiriert, dessen größten Ziele Macht und Erfolg waren.

Die Veranstaltung wurde in enger Kooperation zwischen NOBILIS GROUP und ctc events konzipiert, geplant und umgesetzt. „Wir agieren nicht nur als Dienstleister, sondern als echter Kooperationspartner“, erklärt Conny Lobert, Geschäftsführerin von ctc events. „Durch die enge Abstimmung der Teams von ctc und der NOBILIS GROUP konnten wir ein Konzept entwickeln, das die persönliche Betreuung der Teilnehmer und die optimale Präsentation der Marke und des Produkts Creed Aventus in den Mittelpunkt stellt.“

Die Wahl der exklusiven und der Marken-DNA entsprechenden Location fiel auf das SO/Vienna, ein Hotel, das von Jean Nouvel entworfen wurde und mit seiner künstlerischen Gestaltung einen direkten Bezug zur Kunstwelt herstellt – die Decke der Panoramalounge wurde beispielsweise von der Schweizer Videokünstlerin Pipilotti Rist gestaltet.

Der zweitägige Event begann in der stilvollen Location Z13, wo die Teilnehmer in Workshops eintauchten, die durch eine LED-Wand und ein emotionales, audiovisuelles Intro ein intensives Erlebnis der Markenwelt von Creed boten.

Für den Fragrance Workshop mit zwei Markenexperten war die Location mit brennendem Kamin, Sofa und Sitz-Möglichkeiten auf den großen Fensterbänken der alten gusseisernen Fenster wie ein großes Wohnzimmer gestaltet. Der Duft auf einem großen Tisch und die dekorativ in Szene gesetzten Ingredienzien erfüllten den gesamten Raum. So entstand für die Gruppe ein immersives Erlebnis in dem sehr privaten Ambiente, bei dem sie die Hintergründe über den Duft und seine Entstehung erfuhren. Die Ingredienzien des Duftes wurden außerdem im Rahmen einer modern interpretierten Teatime mit außergewöhnlichen Signature Cocktails erlebbar gemacht.

Der Lederworkshop, bei dem die Teilnehmer personalisierte Armbänder selbst herstellten, und die ebenfalls persönlich bestickten Dustbags sowie ein Willkommenspaket mit weiteren personalisierten Goodies unterstrich die Wertschätzung für ihre Anwesenheit.

Kulinarisch wurden die Teilnehmer mit einem exquisiten 6-Gänge-Menü im Restaurant AEND verwöhnt, das die Handwerkskunst der Marke widerspiegelte.

Am zweiten Tag erlebten die Influencer live das „Morgentraining“ der Spanischen Hofreitschule und erhielten eine exklusive Führung durch die Stallungen. Ein Highlight der Veranstaltung war das „Scent Profiling“ in der Creed Boutique, bei dem jeder Teilnehmer seinen ganz persönlichen Duft erhielt – gemäß Hobby, Lieblingsfarbe, Vorlieben et cetera im Travel Diffuser – eine Premiere und absolute Besonderheit für die Gäste.

Die außergewöhnliche und aufwendige Dekoration des Events, die mit den Ingredienzien des Parfums gestaltet war, machte die SoMe-Kampagne von Creed Aventus erlebbar und riechbar. „Wir wollten ein Erlebnis schaffen, das nicht nur visuell beeindruckt, sondern auch die Sinne anspricht“, so Christine Tschauder von ctc events. „Wir sind stolz darauf, mit NOBILIS GROUP zusammenzuarbeiten und einen Event gestaltet zu haben, der die Werte von Eleganz, Luxus und Kunst verkörpert“, fügt Conny Lobert hinzu.

ctc events – Agentur für Markenkommunikation GmbH & Co. KG

Das Team von ctc events rund um die Geschäftsführer Christoph Daake und Conny Lobert konzipiert, plant und setzt Markenerlebnisse um – live und digital. Das umfassende Kompetenzspektrum reicht von Tagungen und Kongresse über Incentives, Events, Ehrungen und Firmenjubiläen bis hin zu Messen und Ausstellungen. Außerdem entwickelt ctc events passende Hygiene- und Nachhaltigkeitskonzepte für Veranstaltungen. Kunden der 1989 gegründeten, inhabergeführten Agentur mit Sitz in Wiesbaden sind zum Beispiel R + V Versicherung, Kaizen, MERKUR GROUP, NOBILIS GROUP, Panasonic, Roche.

ctc events

Agentur für Markenkommunikation GmbH & Co. KG

Adolfsallee 15

D-65185 Wiesbaden

Ansprechpartnerin: Angelique Hoffmann

angelique.hoffmann@ctc-events.de

Tel.: +49 (0) 611 450 4480

Internet: www.ctc-events.de