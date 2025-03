Wie wird der Umstieg auf Windows 11 umweltverträglich?

Urban Mining statt Schublade: AfB social & green IT startet große Notebook-Umtauschaktion

Ettlingen, im März 2025 – Das Ende von Windows 10 steht kurz bevor – was angesichts von fehlenden Sicherheitsupdates zu einer großen Menge an ungenutzten IT-Geräten führen wird. AfB will daher bereits jetzt ein Zeichen für eine bessere Kreislaufwirtschaft in der IT setzen: Bis zum 31. März lädt Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen Interessierte dazu ein, ihr altes Notebook mit Windows 10 gegen ein kostengünstiges Refurbished-Gerät mit Windows 11 zu tauschen. Die abgegebenen Geräte werden fachgerecht recycelt, damit enthaltene Rohstoffe wie beispielsweise Seltene Erden erneut verwertet werden können.

„Wenn ab Oktober zahlreiche PCs und Notebooks durch das Ende des Supports von Windows 10 unsicher werden, entsteht eine gigantische Menge an Elektroschrott – und damit landet auch eine Fülle an ungenutzten wertvollen Rohstoffen in Schubladen“, macht Daniel Büchle, CEO von AfB social & green IT, deutlich. „Denn viele Konsumentinnen und Konsumenten lagern ausgediente IT-Geräte ungenutzt zu Hause. Wir möchten sie mit einer Rabattaktion dabei unterstützen, sich frühzeitig ein leistungsstarkes refurbished Notebook mit neuem Betriebssystem zu besorgen und ihr altes recyceln zu lassen.“

Die qualitativ hochwertigen Notebooks, die AfB in den stationären Shops anbietet, wurden zuvor ausschließlich in Unternehmen genutzt. Mit einem aufwendigen Refurbishingprozess, der von der Abholung über die Datenlöschung, Überprüfung und Reinigung bis hin zum Verkauf 30 Einzelschritte umfasst, stellt AfB sicher, dass die Geräte im privaten Bereich oder für Bildungszwecke noch lange gute Dienste leisten. Davon profitiert nicht nur die Umwelt: Die Notebooks sind um ein Vielfaches günstiger als vergleichbare Neuware.

Die ausrangierten Geräte mit Windows 10 lassen sich dagegen nicht mehr refurbishen. AfB lässt sie daher fachgerecht recyceln. Die dabei gewonnen Sekundärrohstoffe – wie beispielsweise Kupfer, Gold, Silber, Platin, Palladium und Silizium – können wiederum für die Produktion neuer IT- und Mobilgeräte genutzt werden. Durch diese Kreislaufwirtschaft werden natürliche Ressourcen und damit auch die Lebensgrundlagen kommender Generationen geschont. Das hat das Umweltbundesamt bereits 2022 konstatiert: „Urban Mining bündelt nicht nur die Vorteile der Sekundärrohstoffnutzung, sondern eröffnet darüber hinaus weiterführende Chancen für die Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.“* Etwa 80 Prozent der in Computern verbauten Rohstoffe können wiederverwertet werden.

„Das Ende von Windows 10 bringt auch für uns als Refurbisher große Herausforderungen mit sich. Mit dieser Tauschaktion wollen wir dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu gestalten. Zudem wollen wir Konsumenten dabei unterstützen, sichere und leistungsstarke Technologien zu nutzen“, so Daniel Büchle.

Bei der Aktion von AfB haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihr Windows-10-Notebook gegen ein ausgewähltes Produkt mit Windows 11 ab einem Preis von 299 Euro einzutauschen. 50 Euro Preisnachlass bekommen sie als Bonus noch dazu.

Details zur Tauschaktion von AfB sind über die jeweiligen Websites der AfB Shops zu finden: https://www.afb-group.de/shop/lokale-shops

Im Pressebereich von AfB social & green IT sind weitere Informationen sowie Bildmaterial abrufbar: https://www.afb-group.de/service/presse/

*Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/urban-mining#die-chancen-nutzen

Über AfB social & green IT

AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 21 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB rund 700 Mitarbeitende, davon 49 % mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit mehr als 1.800 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt seit 2004 deren nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht unwiderruflich die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens zwölf Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen.

Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2024, 2021 und 2012) und dem German SDG-Award (2022) ausgezeichnet. AfB ist geprüft und zertifiziert vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorized Refurbisher.