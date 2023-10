Wie WEDOIT mit seinen einzigartigen und innovativen Cybersecurity-Services die Informationsinfrastruktur seiner Kunden schützt

Da Unternehmen immer mehr Zeit darauf verwenden, ihre Fähigkeiten und ihre Rentabilität zu verbessern, benötigen sie Spezialisten für Cybersicherheitslösungen wie WEDOIT, um ihre Daten, Anwendungen und Unternehmensnetzwerksysteme vor Cyberangriffen zu schützen. Dies hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, anstatt sich um Cyberangriffe zu sorgen.

In der heutigen digitalisierten Umgebung ist die Cybersicherheit zu einem der wichtigsten Bereiche für jedes Unternehmen geworden. Angesichts der Tatsache, dass böswillige Akteure immer neue Wege finden, um Unternehmen und Informationsnetzwerksysteme anzugreifen, müssen sich Organisationen angemessen rüsten, um den Herausforderungen zu begegnen. WEDOIT bietet die neueste Cybertechnologie an, um Datenschutz, IT-Transformation und Sicherheitsinnovationen zu gewährleisten und die Gesamteffizienz bei der Bekämpfung der neuesten Cyberbedrohungen zu verbessern, indem es sich auf die Aspekte Mensch, Prozess und Technologie konzentriert.

(Bildquelle: Pixabay.com )

Statistik der wichtigsten Cyberangriffe

Der Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der wertvollen und sensiblen Daten eines Unternehmens ist der Schlüssel zur Sicherheit und Relevanz im Geschäftsleben. Cyber-Angreifer auf der ganzen Welt versuchen jedoch immer wieder, in das Netzwerk eines Unternehmens einzudringen. Hier sind einige wichtige Statistiken zu Cyberangriffen, über die man nachdenken sollte:

E-Mails sind nach wie vor der wichtigste Verbreitungsweg für Malware: Im Jahr 2023 werden täglich fast 300.000 neue Malware-Instanzen generiert, von denen 92 % über E-Mails verbreitet werden. Die durchschnittliche Entdeckungsrate für diese Malware beträgt 49 Tage.

Laut dem jüngsten Statista-Bericht haben Unternehmen im Jahr 2022 weltweit 493,33 Millionen Ransomware-Angriffe entdeckt.

(Bildquelle: Statista.com)

Die durchschnittlichen Kosten für Datenschutzverletzungen betrugen im Jahr 2022 weltweit 4,35 Millionen US-Dollar, während die durchschnittlichen Kosten für Datenschutzverletzungen aufgrund gestohlener oder kompromittierter Anmeldedaten allein bei 4,50 Millionen US-Dollar lagen.

Die Gesundheitsbranche ist seit 12 Jahren in Folge die teuerste Branche. Die durchschnittlichen Kosten für Datenschutzverletzungen in diesem Sektor lagen im Jahr 2022 bei über 10,10 Millionen US-Dollar.

Unsere Kunden: Für wen ist WEDOIT tätig?

WEDOITs umfassendes Angebot an Cybersicherheitsdienstleistungen richtet sich an IT-Manager und Verantwortliche für die kritische Informationsinfrastruktur eines Unternehmens. Unabhängig davon, ob Sie ein Integrationspartner sind, der unsere Lösungen in die Umgebung eines Kunden einbinden möchte, oder ein führender Anbieter von Sicherheitsdiensten, IT oder Cybersicherheit, WEDOIT bietet maßgeschneiderte Strategien zum Schutz und zur Optimierung der digitalen Ökosysteme unter Ihrer Obhut.

Was sind die wichtigsten Cybersecurity-Service-Angebote von WEDOIT?

Mit traditionellen Ansätzen der Cybersicherheit kommen Sie nicht weit. WEDOIT hat sich zum Ziel gesetzt, über die Erwartungen hinauszugehen und ein umfassendes Portfolio an Cybersicherheitslösungen für alle Arten von Unternehmen anzubieten und sie bei ihrer IT-Transformation und Innovation im Bereich Sicherheit mit den folgenden Angeboten zu unterstützen:

Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit : Cybersicherheit ist ein allumfassendes und sich ständig weiterentwickelndes Ökosystem, das von Unternehmen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber neuen und fortschrittlichen Bedrohungen erfordert. Die Cybersecurity-Lösungen von WEDOIT stärken die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens, um bestehenden und zukünftigen Cybersecurity-Risiken zu begegnen.

: Cybersicherheit ist ein allumfassendes und sich ständig weiterentwickelndes Ökosystem, das von Unternehmen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber neuen und fortschrittlichen Bedrohungen erfordert. Die Cybersecurity-Lösungen von WEDOIT stärken die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens, um bestehenden und zukünftigen Cybersecurity-Risiken zu begegnen. Softwareentwicklung und Anwendungssicherheitsdienste : WEDOIT ist auf die Entwicklung einfallsreicher und maßgeschneiderter Anwendungen mit KI-Funktionen zur Sicherung digitaler Unternehmen spezialisiert. Hersteller von Hardware-Sicherheitslösungen können von unserer Embedded- und Management-Software profitieren.

: WEDOIT ist auf die Entwicklung einfallsreicher und maßgeschneiderter Anwendungen mit KI-Funktionen zur Sicherung digitaler Unternehmen spezialisiert. Hersteller von Hardware-Sicherheitslösungen können von unserer Embedded- und Management-Software profitieren. Fortschrittlicher Schutz vor Ransomware und Phishing : WeDoIT bietet IT als SaaS, um Unternehmen vor Ransomware und anderen Cyberangriffen zu schützen und ihre Cyberabwehr zu stärken. Außerdem stellen wir sicher, dass Unternehmen die Compliance-Anforderungen erfüllen, Ihren Ruf schützen und Ihren Gewinn verbessern.

: WeDoIT bietet IT als SaaS, um Unternehmen vor Ransomware und anderen Cyberangriffen zu schützen und ihre Cyberabwehr zu stärken. Außerdem stellen wir sicher, dass Unternehmen die Compliance-Anforderungen erfüllen, Ihren Ruf schützen und Ihren Gewinn verbessern. Digitales Zertifikatsmanagement : Wir bieten Dienstleistungen für das digitale Zertifikatsmanagement, um Unternehmen dabei zu helfen, die Herausforderungen der wachsenden Anforderungen zu meistern. Wir wissen um die Folgen ungültiger Zertifikate. Daher sparen unsere digitalen Zertifikatsverwaltungsdienste Zeit, steigern die Wettbewerbsfähigkeit und gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften und Sicherheit.

: Wir bieten Dienstleistungen für das digitale Zertifikatsmanagement, um Unternehmen dabei zu helfen, die Herausforderungen der wachsenden Anforderungen zu meistern. Wir wissen um die Folgen ungültiger Zertifikate. Daher sparen unsere digitalen Zertifikatsverwaltungsdienste Zeit, steigern die Wettbewerbsfähigkeit und gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften und Sicherheit. Verstärkung des Cybersecurity-Teams : WEDOIT bietet sein Fachwissen an, um Ihr Sicherheitsteam zu erweitern, um Cybersecurity-Lücken zu schließen, Ihre Verteidigung zu stärken und Unternehmen jeder Größe zu schützen.

: WEDOIT bietet sein Fachwissen an, um Ihr Sicherheitsteam zu erweitern, um Cybersecurity-Lücken zu schließen, Ihre Verteidigung zu stärken und Unternehmen jeder Größe zu schützen. Kryptografischer Schutz : Unternehmen können ihre Finanztransaktionen, IT-, OT- und IoT-Systeme mit den kryptografischen Schutzlösungen von WEDOIT für die Verwaltung und Speicherung sensibler Anmeldeinformationen und vertraulicher biometrischer Daten schützen.

: Unternehmen können ihre Finanztransaktionen, IT-, OT- und IoT-Systeme mit den kryptografischen Schutzlösungen von WEDOIT für die Verwaltung und Speicherung sensibler Anmeldeinformationen und vertraulicher biometrischer Daten schützen. Maßgeschneiderte Cybersecurity-Lösungen : Unsere Beratungsleistungen helfen, die Grundlagen des digitalen Vertrauens mit HSM (Hardware Security Modules) zu schützen und PKI (Public Key Infrastructure) zu implementieren. Außerdem hilft unsere fachkundige Beratung bei der Umstellung und dem Einsatz von fortschrittlicher PQC (Post-Quantum Cryptography), Daten und Netzwerkkommunikation zu schützen.

: Unsere Beratungsleistungen helfen, die Grundlagen des digitalen Vertrauens mit HSM (Hardware Security Modules) zu schützen und PKI (Public Key Infrastructure) zu implementieren. Außerdem hilft unsere fachkundige Beratung bei der Umstellung und dem Einsatz von fortschrittlicher PQC (Post-Quantum Cryptography), Daten und Netzwerkkommunikation zu schützen. Vertrieb und Verkauf von Cybersicherheitslösungen: Wir sind auch auf den Vertrieb von Cybersicherheitslösungen und -dienstleistungen der weltweit führenden Hersteller von Cybersicherheitsdienstleistungen spezialisiert.

Wie WEDOIT seinen Kunden dabei hilft, den Angreifern einen Schritt voraus zu sein und sich vor Cyberangriffen zu schützen

Böswillige Akteure sind technologisch fortgeschritten und finden innovative Wege, um Netzwerksysteme anzugreifen. Unternehmen müssen solchen Gegnern einen Schritt voraus sein, um sich vor Cyberangriffen zu schützen. WEDOIT bietet innovative Cybersicherheitsdienste an, die Unternehmen dabei helfen, ihre Informationswerte zu schützen. WEDOIT hat die folgenden Stärken:

Ein Team erfahrener und kompetenter Cybersecurity-Experten : Mit einem Team erfahrener Cybersicherheitsexperten können wir ein umfassendes Portfolio an Cyberschutzdiensten für Unternehmen in verschiedenen Branchen anbieten.

: Mit einem Team erfahrener Cybersicherheitsexperten können wir ein umfassendes Portfolio an Cyberschutzdiensten für Unternehmen in verschiedenen Branchen anbieten. Wir behalten die neuesten Entwicklungen im Cyberspace im Auge : Wir beobachten die neuesten Cyberangriffe und Innovationen im Bereich der Cybersicherheit und helfen unseren Kunden, sich gegen Angriffe zu wappnen, bevor Bedrohungsakteure von ihren Schwachstellen erfahren und sie zu ihrem Vorteil ausnutzen.

: Wir beobachten die neuesten Cyberangriffe und Innovationen im Bereich der Cybersicherheit und helfen unseren Kunden, sich gegen Angriffe zu wappnen, bevor Bedrohungsakteure von ihren Schwachstellen erfahren und sie zu ihrem Vorteil ausnutzen. Maßgeschneiderte Sicherheitslösungen, die für Ihre einzigartigen Cybersicherheitsbedürfnisse entwickelt werden : WEDOIT bietet eine XDR-basierte Plattform, die es Kunden ermöglicht, vorhandene Sicherheits- und IT-Tools nahtlos zu integrieren und zu automatisieren, um ihre Cyberabwehr zu stärken. Unsere IT-as-a-SaaS-Lösung schützt Unternehmen vor Ransomware-Angriffen, indem sie als MSSP schnelle und automatisierte Abhilfe schafft.

: WEDOIT bietet eine XDR-basierte Plattform, die es Kunden ermöglicht, vorhandene Sicherheits- und IT-Tools nahtlos zu integrieren und zu automatisieren, um ihre Cyberabwehr zu stärken. Unsere IT-as-a-SaaS-Lösung schützt Unternehmen vor Ransomware-Angriffen, indem sie als MSSP schnelle und automatisierte Abhilfe schafft. Umfassende Pläne für die Reaktion auf Zwischenfälle: Unsere Cybersicherheitsdienste umfassen maßgeschneiderte Lösungen für Sicherheitskontrollen und Penetrationstests. Unsere maßgeschneiderten Lösungen umfassen Risikobewertungen, Reaktionsplanung auf Vorfälle und Compliance-Beratung, um die individuellen Anforderungen von Unternehmen weltweit zu erfüllen. Unser Ansatz hat sich in realen Szenarien bewährt. Wir haben Unternehmen bei der Bewältigung innovativer Bedrohungen wie Zero-Day-Exploits, Social-Engineering-Angriffen, fortschrittlicher Malware und anhaltenden gezielten Angriffen unterstützt.

Unsere Cybersicherheitsdienste umfassen maßgeschneiderte Lösungen für Sicherheitskontrollen und Penetrationstests. Unsere maßgeschneiderten Lösungen umfassen Risikobewertungen, Reaktionsplanung auf Vorfälle und Compliance-Beratung, um die individuellen Anforderungen von Unternehmen weltweit zu erfüllen. Unser Ansatz hat sich in realen Szenarien bewährt. Wir haben Unternehmen bei der Bewältigung innovativer Bedrohungen wie Zero-Day-Exploits, Social-Engineering-Angriffen, fortschrittlicher Malware und anhaltenden gezielten Angriffen unterstützt. Einfache Navigation durch das komplexe Labyrinth der gesetzlichen Vorschriften und Compliance: Datenschutz und IT-Sicherheit sind unsere primären Ziele, aber wir wissen auch, wie wichtig es ist, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Wir sorgen für eine einfache Einhaltung der Vorschriften und versetzen Ihr Unternehmen in die Lage, Sicherheitsstandards zuverlässig zu erfüllen. Wir schützen Ihren Ruf und bewahren die Vertraulichkeit Ihrer Kundendaten, indem wir Ihnen helfen, sich im komplexen Labyrinth der gesetzlichen Vorschriften zurechtzufinden.

Letzte Worte

In der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft haben Unternehmen keine Zeit, sich mit Cybersecurity-Angriffen, -Vorfällen oder anderen Problemen dieser Art herumzuschlagen, vor allem, wenn Rentabilität, Kundenvertrauen und Reputation auf dem Spiel stehen. Lassen Sie nicht zu, dass diese Herausforderungen Ihren Fokus von dem ablenken, was für Ihr Unternehmen wirklich wichtig ist. Deshalb ist WEDOIT Ihr Ansprechpartner für Cybersicherheitslösungen, der Sie nicht nur dabei unterstützt, Ihre wertvollen digitalen Ressourcen zu schützen, sondern auch Ihre IT und digitale Transformation zu fördern. Von der Effizienzsteigerung durch Unternehmensdigitalisierung bis hin zur Stärkung Ihrer IT-Sicherheit in verschiedenen Geschäftsbereichen – wir haben alles für Sie. Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen. Verbessern Sie Ihre Cybersicherheit mit WEDOIT und verwandeln Sie diese Herausforderungen in Chancen für Wachstum und Erfolg.

