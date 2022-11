Interviewer/in: Was hat Sie dazu bewegt ein Buch über Ihre Krebserkrankung zu schreiben?

Anke Lüßenhop: Ich bekam 2018, sehr überraschend, die Diagnose, dass ich an Krebs erkrankt bin. Ich war natürlich dementsprechend schockiert, erstarrt. Ich wusste erstmal gar nicht, wie ich damit umgehen soll, mit dieser Diagnose. Und dann kommt man natürlich gleich in diese Maschinerie des Krankenhausnetzwerks hinein. Ich habe dann ganz normal, wie alle anderen das auch machen würden wahrscheinlich, eine Operation machen lassen. Ich habe mich dann beraten lassen von den Ärzten, wie es dann weiter gehen soll. Hatte da aber von Anfang kein gutes Gefühl bei.

Für mich war von Anfang an klar, dass ich eine Chemotherapie auf gar keinen Fall machen wollte und deswegen habe ich mich dann eingehender informiert, über das was ich an Möglichkeiten habe, welche Möglichkeiten ich habe, vor allem Dingen eben außerhalb der Schulmedizin zu arbeiten und habe da eben eine ganze Menge an Lösungsansätzen gefunden. Ich habe da auch sehr viel gemacht in dem Bereich und habe dann eben für mich entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Und ich habe da so viel Wissen angehäuft und habe zwischendurch immer wieder festgestellt, dass die Leute mich auch gefragt haben: „Was machst du da?“, „Wie machst du das?“, „Warum machst du das?“. Und dann irgendwann habe ich, weil ich eben auch sehr gerne schreibe, gedacht „okay, dann kann ich jetzt auch gleich ein Buch darüberschreiben“. Das ist jetzt das Buch „Du gehst mir auf den Keks KREBS!“ geworden.

Interviewer/in: Was macht Ihr Buch „Du gehst mir auf den Keks KREBS!“ einzigartig?

Anke Lüßenhop: Mein Buch enthält sehr viel altes, aber auch viel neues Wissen. Es enthält Informationen, die ich selbst an mir positiv erlebt habe. Dinge, die ich selbst ausprobiert habe. Die mich gesundheitlich sehr viel weitergebracht haben. Beim Schreiben habe ich darauf geachtet, nicht, wie sonst in der Schulmedizin üblich, mit vielen Fremdworten und Fachbegriffen zu arbeiten. Ich wollte die Materie möglichst nah an den Menschen heranbringen. Also das auch ein Laie alles verstehen kann. Das Buch soll den Leuten die Möglichkeit geben, auch in dieser Drucksituation, wenn sie zum Beispiel gerade die Diagnose einer Krebserkrankung vielleicht bekommen haben, trotzdem eben sich Wissen aneignen zu können.

Das Problem ist nämlich, dass man meistens sehr stark in die Fänge der Schulmedizin gerät. Das heißt also, man hat da wirklich kaum die Chance, sich selbst Wissen anzueignen. Ich habe das gemacht, aber ich bin vom Typ her auch so, dass ich einfach alles immer sehr genau wissen möchte. Und ich bin der Meinung, dass man mit diesem Buch sehr viel einfacher an die grundlegenden Informationen kommt. Natürlich gibt es da noch eine ganze Menge, was man mehr erfahren kann und mehr machen kann, aber das sollte jetzt einfach einen Grundstock darstellen.

Interviewer/in: Wie würden Sie Ihr Buch „Du gehst mir auf den Keks KREBS!“ mit nur drei Worten beschreiben?

Anke Lüßenhop: Wissen, Nachdenken, Nachahmen.