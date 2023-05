Wie schafft es die Wohnungswirtschaft klimaneutral zu werden?

Erfolgreicher Auftakt der Event-Reihe Forum Wohnungswirtschaft

Unter dem Motto „Lösungswege smart, digital, nachhaltig“ fand am 26. April 2023 in Stuttgart (Filderstadt) die Auftaktveranstaltung der mittlerweile seit 2021 etablierten und hoch geschätzten Veranstaltungsreihe Forum Wohnungswirtschaft statt. Neben der Präsentation der zukunftsweisenden Software mevivoECO, welche Wohnungsunternehmen eine individuelle und gangbare Klima-Roadmap liefern kann, stellten auch weitere Referenten aus Forschung und Wirtschaft mögliche Lösungswege zur Erreichung der gesetzlich vorgeschriebenen Klimaziele vor.

Mehr als 150 Besucher von knapp 80 Unternehmen waren am 26. April 2023 in der Veranstaltungshalle Filharmonie Filderstadt bei Stuttgart zusammengekommen, um sich über mögliche Lösungen auf dem Weg zur Klimaneutralität auszutauschen, Praxisbeispiele und neue Techniken zur Dekarbonisierung kennenzulernen und über Sanierungsoptionen zu informieren.

Im Fokus der Veranstaltung stand die intelligente Software mevivoECO von wowiconsult. Diese unterstützt die Wohnungsunternehmen dabei, die CO2-Emissionen ihrer Liegenschaften zu senken und die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.

Für die Organisation und fachkundige Moderation des Events zeichnete Joachim R. Kaiser, wowiconsult Bereichsleiter Technik und Handlungsbevollmächtigter, verantwortlich. „Wir werden zwar das Weltklima nicht alleine retten können, aber wir können Einiges dazu beitragen“, erklärte er bei seiner Begrüßung.

Die beiden wowiconsult Geschäftsführer, Dr. Waldemar Müller und Oliver Häcker, freuten sich zwar über das volle Haus, gaben sich aber bedenklich im Hinblick auf die hohe Dichte und Frequenz an Regularien und Verordnungen, die durch den Gesetzgeber auf die Wohnungswirtschaft einwirkten. Daraus ergebe sich ein großer und unablässiger Handlungsbedarf.

Die Wohnungsunternehmen seien aufgefordert, den Energieverbrauch ihrer Gebäude zu erfassen, offenzulegen und zu senken. Die Software mevivoECO könne ihnen dabei helfen und so die Dekarbonisierung des Bestand vorantreiben.

Die Vorteile von mevivoECO stellte wowiconsult Key Account Manager Daniel Kessel im Rahmen seines Vortrags vor. „Die Software hilft Einspar- und Sanierungsmöglichkeiten aufzuzeigen und dabei die Kosten im Blick zu behalten“, sagte er. Sie biete ein detailliertes CO2-Monitoring, Bedarfsrechnungen mit Varianenvergleich, eine automatisierte Klima-Roadmap, Wirtschaftlichkeitsberechnungen samt Fördermöglichkeiten und die Möglichkeit eines Nachhaltigkeits-Reports.

Ein hoch angesehener Redner beim Forum Wohnungswirtschaft war – wie bereits in den Veranstaltungen der vergangenen Jahre – der Universitätsprofessor Prof. Dr. Ing. M. Norbert Fisch. Er begeisterte das Publikum mit seinem detailreichen und emotionalen Vortrag mit dem Titel „Welchen Beitrag kann der Gebäudesektor zur Dekarbonisierung leisten?“ Er meinte: „Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsdefizit“. Alles gehe viel zu langsam. Er verwies dabei unter anderem auf die kaum noch durchdringende Regulierungsflut in Deutschland.

Zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung – Pflichten und Chancen – sprach Robert Bechtloff, Referent für Nachhaltigkeitsmanagement beim Verband baden-Württembegischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen vbw. Er bezeichnete Nachhaltigkeitsberichte als Teil des Risikomanagements eines Unternehmens.

Ein prominenter Gast und Teilnehmer der Podiumsdiskussion „Der Weg zur Klimaneutralität“ war VDIV-Geschäftsführer Martin Kaßler. Dieser sprach sich als Spitzenverband der Haus- und Immobilienverwalter für mehr Kooperationen von Verwaltungen und Genossenschaften aus. Mieter und Eigentümer müssten auch mehr Planungssicherheit seitens der Politik erhalten, meinte er weiter.

Über Erfahrungen auf dem Weg zur Klimaneutralität berichtete Ralf Latus, Prokurist der GSW Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Sigmaringen. Das Wohnungsunternehmen hat gemeinsam mit wowiconsult die Software mevivoECO entwickelt. Das Programm habe unter anderem für eine hohe Datenqualität gesorgt, Kosten skalierbar gemacht, Handlungsfelder und Perspektiven aufgezeigt. Nun solle ein individueller Klimapfad mit Hilfe von mevivoECO festgelegt werden.

Weitere Referate gab es zum Thema Mieterstrom im Mehrfamilienhaus seitens Günther Septimus und Stefan Rammelt , EnBW immo+, zum Thema Dekarbonisierung in Mehrfamilienhäusern von Thomas Schnaidt, Bosch Thermotechnik und zum Thema ganzheitliche Verglasungslösungen von Christoph Jergon, Solarlux.

Alle Partner der Veranstaltung Forum Wohnungswirtschaft – Bosch, Danfoss, Ei Electronics, EnBW, ista, objectflor und Solarlux – konnten sich mit Informationsständen in der Aula der Veranstaltungslocation präsentieren und mit den Teilnehmern und Gastgebern konstruktive Gespräche führen.

Die nächsten Veranstaltungstermine sind am 14. Juni 2023 in Bochum und am 6. Juli 2023 in Hamburg.

Informationen unter: wowiconsult.eu/forum-wohnungswirtschaft/

Die wowiconsult GmbH mit Sitz in Mühlhausen im Täle bei Stuttgart ist ein Software- & Dienstleistungsunternehmen für das technische Bestandsmanagement in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Die digitale Transformation und Bündelung von Prozessen bildet zusammen mit Software-Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der CO2-Emissionen von Bestandsgebäuden den Fokus im Leistungsspektrum des 2007 gegründeten Unternehmens mit rund 120 Mitarbeitern. Neben individuellem Consulting liefert wowiconsult mit der Software mevivo und dem Programm mevivoECO passende Lösungen für ein effizientes Gebäudemanagement, gangbare Klimastrategien und eine transparente Bestandspflege.

Bildquelle: Foto: wowiconsult