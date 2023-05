Wie erfolgreiche Menschen sexuelle Energie nutzen, um ihre Ziele zu erreichen: Eine Anleitung zur praktischen Umsetzung

Sex ist nicht nur Nachwuchs zeugen und Spaß haben! Mit Sex kannst du dein ganzes Leben, deine Gesundheit, dein individuellen Erfolg aber auch die deines Partners/deiner Partnerin beeinflussen! Du möchtest wissen, wie das gehen soll? Entdecke die geheime, aber unglaublich mächtige Kraft von Sex!

Worum geht es in “Sex -transformative Energie – Macht – Erfolg”?

Die Macht der sexuellen Energie inkl. einem besonderen Leitfaden, wie du durch Sex und

Masturbation schneller deine Wünsche und Ziele manifestieren und zur Erfüllung bringen

kannst.

Die Kunst nach der Dantselogik, die sexuelle Energie zu nutzen, um sehr reale Ergebnisse zu

erzielen, um bewusste Beeinflussung und Steuerung der eigenen Realität, um Wünsche, Ziele

und Visionen wahr werden zu lassen, wie viele mächtige Menschen in der Politik, Showbiz,

Kunst, Sport, Kultur und Wirtschaft es tun.

Du hörst oft, dass diese Menschen, ob Präsidentinnen, Schauspieler, Reiche, Geistliche,

erfolgreiche Künstler, Sportlerinnen, Sänger, Regisseurinnen oder Wissenschaftler ein sehr

aktives Sexualleben haben. Es geht nicht immer um die Lust und das Vergnügen. Sie nutzen

die sexuelle Energie, um bestimmte Ziele zu erreichen und Ergebnisse zu ihrem Vorteil zu

erzielen, manchmal auf Kosten der sexuellen Partner. Sie haben gelernt, wie sie ihre sexuelle

Energie erhöhen, kanalisieren und lenken können. Sie können diese auch nutzen, um andere

Menschen zu steuern, zu manipulieren oder Macht über sie zu erlangen, ohne dass diese es

merken.

Wie Geschlechtskrankheiten, so ist auch negative (und positive) sexuelle Energie übertragbar.

Viele wissen das nicht. Wenn wir Sex nur als einen belanglosen Akt zur Befriedigung

betrachten und regelmäßig mit negativen Partnern (Menschen, die ständig krank sind, die an

Depression leiden oder ähnliche psychische Krankheiten haben; die negativ denken, negative

Emotionen haben wie Angst, Sorgen, Zorn, Neid, Eifersucht; Sucht, Zwänge haben; die

erfolglos sind, Armut lieben usw.) Sex haben, wird unsere natürliche Aura gebrochen und

unser Wesen verändert. Pech wird in unser Leben eindringen, das Leben wird schwieriger.

Erfolge kommen nur nach hartem Kampf, wenn sie überhaupt kommen; auch deine

Gesundheit kann darunter leiden. Du kannst diesen Partnern mit ihren negativen Energien

sogar immer ähnlicher werden, ohne zu ahnen, dass dies vom Sex mit ihnen kommt. Man

kann Sex nehmen, um dich oder deinen Partner, also Dritte, zu zerstören. Daher achte darauf,

mit wem du deine sexuelle Energie teilst, denn der Geschlechtsverkehr lässt die Energie von

Partnern sich miteinander vermischen. Diese kraftvollen Verbindungen hinterlassen spirituelle

Trümmer, wie eine Mülldeponie, mit negativen Folgen für dich.

In diesem Buch erfährst du, wie du, so wie viele mächtige und erfolgreiche Menschen in dieser Welt, Sex und Orgasmus nutzen kannst, um Wünsche zu manifestieren.

Du kannst die Sexualität nutzen für mehr Erfolg, Selbstliebe, Freude, Achtsamkeit, Wohlstand, Geld, Erfolg

und Glück im Beruf oder in der Schule, in der Liebe, um den richtigen Partner zu finden; für

mehr Erfüllung, Inspiration, Kreativität, Heilung von Krankheiten, innere Heilung, Ruhe;

Mut, Motivation, Stärkung des Selbstbewusstseins, der Aura und Persönlichkeit; Heilung von

inneren Schmerzen, Beseitigung von Angst, Sorgen, Depressionen, Kopfschmerzen, Migräne;

Liebeskummer und Liebes-Herzschmerzen, zur Überwindung von schmerzhaften

Trennungen; zur Bekämpfung von Neid, Eifersucht, Zorn, Sucht, Zwängen, Essstörungen,

psychische Instabilität, Einsamkeit, Hass, negativen Gedanken; schwache Erektion, vorzeitige

Ejakulation; zur Förderung von Fruchtbarkeit, für mehr Kraft zur Vergebung und zur Bitte um

Vergebung, mehr inneren Frieden und Frieden mit anderen, mehr Akzeptanz, und für vieles

mehr.

Du möchtest mehr über die geheime Macht von Sex wissen?

Lerne jetzt, wie du sie für dich nutzen kannst – in Dantses Dantses einmaligem Ratgeber:

Über den Autor und Verleger

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

WARNUNG:

Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung