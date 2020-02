Wie das Osterfest gerettet wurde: How Easter Was Saved

Miriam und Klaus finden beim Spielen in ihrem Garten ein verletztes Häschen. Was sollen sie tun? Ihre Mutter weiß Rat: ab zum Tierarzt! Zum Glück ist nichts gebrochen, aber das humpelnde Häschen braucht Pflege, bevor es wieder in die Freiheit entlassen werden kann. Liebevoll kümmern sich die Kinder um den kleinen Findling und ahnen nicht, dass er ein Geheimnis hat …

Dieses Hardcover-Buch ist nicht nur ein spannendes Kinderbuch mit den wundervollen Illustrationen von Karina Moebius, sondern eines aus unserer Serie für visuelles Sprachenlernen. Englisch lernen ohne mühsames Vokabelpauken.

Buchbeschreibung:

Als das Häschen Moritz über eine achtlos weggeworfene Getränkedose stolpert, bahnt sich eine mittlere Katastrophe an. Zum Glück wird Moritz von den Kindern Miriam und Klaus gefunden, zum Tierarzt gebracht und liebevoll gesund gepflegt.

Der kleine Findling kann rechtzeitig wieder in die Freiheit entlassen werden und die Dinge nehmen planmäßig ihren Lauf.

Erst beim Osterfest lüften Miriam und Klaus das Geheimnis des kleinen Hasen.

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe: 52 Seiten

Verlag: Karina Verlag (Nova MD); Auflage: Erstauflage (1. März 2019)

Sprache: Deutsch, Englisch

ISBN-10: 3964439916

ISBN-13: 978-3964439918

Mehr Infos unter:

https://www.karinaverlag.at/