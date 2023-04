Wichtiges Know-how bei der Regionalkonferenz

23. Mai 2023 in Nürnberg / Zugang für Mitglieder des Verbandes kostenfrei / Netzwerken und Input sammeln / erfahrene Expertinnen und Experten sind vor Ort / intensiver Austausch

Mannheim, im April 2023. Der Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (BBM) lädt für den 23. Mai zur Regionalkonferenz Süd nach Nürnberg ein. Die Fuhrpark- und Mobilitätsbranche bekommt die Chance zum Netzwerken und darf sich auf informationsgeladene Vorträge zu aktuellen Themen freuen. Die Regionalkonferenz findet von 9:30 bis 16 Uhr statt.

„Immer auf dem neusten Stand zu bleiben ist in unserer Branche unabdingbar – genauso wie das Netzwerken. Die Regionalkonferenz verbindet beides miteinander. Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche dürfen sich unter anderem auf wichtigen Input zu Themen wie Einweisung und Unterweisung, Diensträdern, Haftungsrisiken im Fuhrpark und Mobilitätsbudget freuen“, betont der BBM-Geschäftsführer Axel Schäfer. Außerdem steht nicht nur der Austausch mit Expertinnen und Experten im Fokus, sondern auch mit anderen Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortlichen. Anmeldungen sind noch möglich. Mitglieder des Verbandes, die dieses Jahr noch nicht an der Regionalkonferenz Nord teilgenommen haben, können sich kostenfrei zur Konferenz anmelden.

Weitere Informationen sowie das ausführliche Programm gibt es unter https://www.mobilitaetsverband.de/konferenzen-messen/regionalkonferenz-sued.html

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität wurde im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement und Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Über die Jahre hat sich das Themenspektrum und die Ausrichtung verändert, sodass auch der Name im Mai 2022 in BBM geändert wurde. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder, die Fuhrparks zwischen 5 und 50.000 Fahrzeugen betreiben und stellt seine Expertise für betriebliche Mobilität bereit. Mitglieder sind unter anderem Unternehmen wie Axel Springer Services & Immobilien GmbH, ING Diba, KPMG AG, CANCOM IT, KAEFER SE & CO. KG, SEG Sparkassen Einkaufs-Gesellschaft mbH, SAP, Boehringer Ingelheim, Deutsche Bahn Fuhrparkservice oder Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH. Der Verband ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Melanie Schmahl (stv. Vorsitzende, Leiterin Fleetmanagement und Passenger Transport, Boehringer Ingelheim) und Claudia Westphal (stv. Vorsitzende, Fuhrparkleiterin Beiersdorf AG). Geschäftsführer ist Axel Schäfer. Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

