Wichtige Information für Teilnehmer der Sachkundeausbildung für Berufsbetreuer sowie allen aktiven Betreuern

Mit dieser Zusammenarbeit wird Ihr Erfolg weiter gefördert!

Ab sofort profitieren die Berufsbetreuer der HELP Akademie von einem besonderen Service:

Sie erhalten kostenfreie Beratung zur Gründung ihrer neuen Tätigkeit und zu allen rechtlichen Fragen, die während der Ausübung ihres Berufs aufkommen können.

Diese wertvolle Unterstützung wird durch den Bundesverband freier Berufsbetreuer e.V. (BVfB e.V.) bereitgestellt. Der Verband begleitet die Berufsbetreuer der HELP Akademie aktiv mit seinem umfassenden Fachwissen. Die Beratung deckt wichtige Themen wie Selbstständigkeit, rechtliche Rahmenbedingungen und die Bewältigung praktischer Herausforderungen im Berufsalltag ab.

Dank erfolgreicher Gespräche mit dem Vorstand, Herrn Klitschka, und dem Geschäftsführer, Herrn Bobisch, des BVfB e.V. in Berlin, konnten wir diese Kooperation ins Leben rufen. Sie stellt einen bedeutenden Mehrwert für die Absolventen der HELP Akademie dar und unterstützt unsere Teilnehmer sowohl auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit als auch in ihrer späteren beruflichen Praxis.

Unser Ziel ist es, dass alle Berufsbetreuer bestens auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet sind und jederzeit auf kompetente Beratung zurückgreifen können.

Die HELP Akademie bietet aktuell 14 speziell für aktive Berufsbetreuer konzipierte Vertiefungsworkshops an, die darauf abzielen, Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse praxisnah zu erweitern. In diesen Praxisseminaren werden wesentliche Themen behandelt, die für Ihre berufliche Entwicklung als Betreuer von großer Bedeutung sind.

Die Kurse finden in kleinen Gruppen von maximal 15 Teilnehmern statt, um einen intensiven Erfahrungsaustausch untereinander sowie mit den erfahrenen Dozenten zu ermöglichen. Die Webinare werden mit Zoom Technik/Online durchgeführt und bieten Ihnen einen praxisorientierten Einblick in verschiedene Fachbereiche der Betreuerpraxis. Aktuell stehen die Termine für Ende 2024 zur Verfügung.

Sollten einige Seminare bereits ausgebucht sein, können Sie auf die neuen Termine im Jahr 2025 ausweichen, die in Kürze bekanntgegeben werden. Auch für alle, die derzeit an der Sachkundeausbildung teilnehmen, werden diese Themen im kommenden Jahr erneut angeboten, sodass Sie Ihre Weiterbildung nahtlos fortsetzen können.

Besuchen Sie die Website der HELP Akademie für weitere Informationen und zur Anmeldung.

Anfragen und Wünsche können auch direkt an die Akademieleitung Frau Ursula M. Mayr T: 089-215459-20 oder info@help-akademie.de gestellt werden.

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

