Wertebasierte IT-Partnerschaft: AfB und der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag Hannover 2025

AfB social & green IT stattete den Kirchentag mit refurbished IT aus

Ettlingen, im Juni 2025 – Vom 30. April bis 3. Mai wurde der Evangelische Kirchentag in Hannover erfolgreich gefeiert. Beteiligt daran war Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen AfB social & green IT. Denn Organisation und reibungsloser Ablauf dieser Großveranstaltung mit rund 100.000 Gästen erforderten eine verlässliche IT-Ausstattung. Als IT-Partner hat AfB leistungsstarke Notebooks mit aktuellem Betriebssystem und passendes Zubehör in Kurzzeitmiete bereitgestellt, die Geräte eingerichtet, nach dem Event wieder abgebaut und die erforderliche Datenlöschung durchgeführt.

Zu den 220 hochwertigen refurbished Notebooks zählten Modelle wie das Fujitsu Lifebook E5511, das HP EliteBook 855 G8 und das Lenovo ThinkPad X390. Ehrenamtliche nutzten die Geräte auf dem Kirchentag für mobiles Arbeiten in allen Bereichen: Von der Vorbereitung des Events über die Organisationsleitung bis zu zentralen Veranstaltungen wie Eröffnungs- und Schlussgottesdiensten. Dafür lieferte AfB nützliche Accessoires wie Notebooktaschen und Mäuse mit.

Der für IT-Ausstattung verantwortliche Vorstand des Kirchentages, Stephan Menzel resümiert: „Gemeinsam mit AfB setzen wir uns für Nachhaltigkeit und mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft ein. AfB stellt sich dabei den komplexen Herausforderungen eines Großevents und hat uns bestens unterstützt. Für den Kirchentag war die Partnerschaft ein Rundum-Sorglos-Paket. Angefangen von der pünktlichen Bereitstellung der Hardware über eine schnelle Einrichtung, bis hin zur Rückgabe lief alles hochprofessionell und reibungslos. Die Möglichkeit der Kurzzeitmiete versetzte uns zudem in die Lage, Kosten zu senken.“

„Wir freuen uns, dass uns der Deutsche Evangelische Kirchentag nach der erfolgreichen Zusammenarbeit 2023 erneut als IT-Partner ausgewählt hat. Diese Laienbewegung engagiert sich außerordentlich für ein faires Miteinander im Sinne christlicher Werte“, ergänzt Mike Reif, Geschäftsführer von AfB social & green IT. „Das deckt sich mit unserem Anspruch als Inklusionsunternehmen. So setzen wir uns für eine sozial gerechtere Arbeitswelt ein und bringen mit refurbished IT zudem die ökologische Kreislaufwirtschaft in der IT voran.“

Die Notebooks, die beim Kirchentag verwendet werden, waren zuvor bei einigen der 1.800 Partnerunternehmen von AfB im Einsatz. Statt sie anschließend zu verschrotten, wurden sie fachgerecht wiederaufbereitet, sodass sie noch lange genutzt werden können. Das verringert Emissionen und schont Ressourcen.

Im Pressebereich von AfB social & green IT sind weitere Informationen sowie Bildmaterial abrufbar: https://www.afb-group.de/service/presse/

Über AfB social & green IT

AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 20 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB rund 700 Mitarbeitende, davon 49 % mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit mehr als 1.800 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt seit 2004 deren nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht unwiderruflich die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens zwölf Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen.

Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2024, 2021 und 2012) und dem German SDG-Award (2022) ausgezeichnet. AfB ist geprüft und zertifiziert vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorized Refurbisher.