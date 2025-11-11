Wenn der Kiefer das Gleichgewicht stört – Infoabend „Dental Balance Control“ im Zahnzentrum Kronberg

Kronberg im Taunus. Kopfschmerzen, Tinnitus oder Verspannungen – oft liegt die Ursache dort, wo man sie am wenigsten vermutet: im Kiefer. Das Zahnzentrum Kronberg lädt am Mittwoch, den 19. November 2025, zu einem interaktiven Informationsabend ein, bei dem das innovative Konzept Dental Balance Control vorgestellt wird. Im Mittelpunkt steht die enge Verbindung zwischen Kiefergelenk, Körperstatik und Wohlbefinden – erklärt von Dr. Bernold Baumstark und Prototherapeut Axel Bauer. Ziel der Veranstaltung: Aufklärung über die Zusammenhänge zwischen CMD, Körperhaltung und nachhaltiger Schmerzfreiheit.

Mittwoch, 19. November 2025 · 19:00–20:30 Uhr · Zahnzentrum Kronberg

Kopfschmerzen, Schwindel, Verspannungen oder Tinnitus – viele Menschen leiden unter Beschwerden, deren Ursache sie nicht im Kiefer vermuten. Doch funktionelle Störungen des Kausystems, medizinisch als Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) bezeichnet, können weitreichende Folgen für Körperhaltung, Muskulatur und Wohlbefinden haben.

Mit Dental Balance Control stellt das Zahnzentrum Kronberg ein neuartiges Konzept vor, das Zahnmedizin, Neurologie und Körpertherapie zu einem ganzheitlichen Behandlungsansatz verbindet. Anders als klassische Schienentherapien, die sich meist auf Symptomlinderung konzentrieren, setzt Dental Balance Control bei den Ursachen an – durch digitale Funktionsdiagnostik, zielgerichtete Schienentherapie und interdisziplinäre Körperarbeit.

Am Mittwoch, den 19. November 2025, lädt die Praxis zu einem interaktiven Infoabend ein.

Dr. Bernold Baumstark (Zahnarzt) und Axel Bauer (Prototherapeut) erklären in einem praxisnahen Dialog, wie eng Kiefergelenk, Muskulatur und Körperstatik miteinander verbunden sind – und wie sich Schmerzen, Fehlhaltungen oder chronische Verspannungen häufig auf ein Ungleichgewicht im Kiefer zurückführen lassen.

Der Abend richtet sich an alle, die unter Kiefer-, Kopf- oder Nackenschmerzen leiden oder mehr über die Zusammenhänge zwischen Kiefer und Körperbalance erfahren möchten. Auch Therapeut:innen und Ärzt:innen sind herzlich eingeladen, die Methode kennenzulernen.

„Unser Ziel ist es, Symptome nicht nur zu behandeln, sondern die Ursachen wirklich zu verstehen“, erklärt Dr. Bernold Baumstark. „Dental Balance Control vereint das Beste aus moderner Zahnmedizin, Körpertherapie und Wissenschaft – für spürbar mehr Lebensqualität.“

Themen des Abends:

Wie Kieferprobleme Kopfschmerzen, Tinnitus oder Schwindel auslösen können

Wie Dental Balance Control hilft, die wahre Ursache zu erkennen

Wie Zahnmedizin und Prototherapie gemeinsam neue Wege in der CMD-Therapie eröffnen

Welche Behandlungsmöglichkeiten zu nachhaltiger Balance und Schmerzfreiheit führen können

Datum: Mittwoch, 19. November 2025

Uhrzeit: 19:00–20:30 Uhr

Ort: Baumstark Zahnarztpraxis, Frankfurter Straße 13a (Eingang über Bahnstraße), 61476 Kronberg

Eintritt: frei

Livestream: über YouTube https://www.youtube.com/@zahnzentrum-kronberg

Anmeldung: über https://zahnzentrum-kronberg.de/dental-balance-control-kiefergelenk-cmd/, Facebook oder per E-Mail an kontakt@dr-baumstark.de

Dental fit ist eine interdisziplinäre Aufklärungsreihe von Mediziner:innen, die Patient:innen dabei hilft, ihre Gesundheit besser zu verstehen und zu optimieren. Innerhalb der Reihe werden Fachvorträge zu zahnmedizinischen Themen und zu Zusammenhängen mit anderen medizinischen Fachrichtungen präsentiert. Informationen zu weiteren Veranstaltungen gibt es auf unserer Webseite https://zahnzentrum-kronberg.de/dental-fit/ oder auf Instagram (@baumstark).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mediengewerk Yannick Zirngibl

Klingholzstraße 16, 65189 Wiesbaden

Telefon: 0611 16870279

Web: mediengewerk.de

E-Mail: info@mediengewerk.de

Kurzzusammenfassung:

Am Mittwoch, den 19. November 2025, lädt das Zahnzentrum Kronberg zu einem interaktiven Infoabend über das neuartige Konzept Dental Balance Control ein. Unter der Leitung von Dr. Bernold Baumstark und Prototherapeut Axel Bauer erfahren Besucher:innen, wie Kiefergelenk, Muskulatur und Körperhaltung zusammenwirken und welche Rolle funktionelle Störungen (CMD) bei Beschwerden wie Kopfschmerzen, Tinnitus oder Schwindel spielen. Die Veranstaltung verbindet moderne Zahnmedizin mit Körpertherapie und Neurologie – für ein besseres Verständnis ganzheitlicher Behandlungswege und nachhaltiger Schmerzfreiheit.

