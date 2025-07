Sind Lösungsmittel eine Lösung für unser Abfallproblem? Jedenfalls lassen sich damit wieder neuwertige Rohstoffe gewinnen, auch aus vermischten oder verschmutzten Abfällen: Lösungsmittel erlauben ein gezieltes und sauberes Abtrennen von unerwünschten Kunststoff-Sorten, Beschriftungen und Verunreinigungen. Chemisches Kunststoff-Recycling ist ein innovatives Anwendungsbeispiel für Lösungsmittel (auf Deutsch auch als Lösemittel bezeichnet). Die potenten Chemikalien können andere Stoffe lösen oder verdünnen, ohne sie chemisch zu verändern. Nicht nur Präzisionsreinigungsmittel für Leiterplatten und Mikrochips, auch Nagellack-Entferner und zahlreiche weitere Alltagsprodukte wären ohne Isopropanol, Aceton & Co. kaum möglich. Ceresana hat jetzt bereits zum fünften Mal den Weltmarkt für Lösungsmittel untersucht.

Chemikalien für eine bunte Welt

Lösungsmittel machen Farben und Lacke verarbeitbar und ermöglichen es, ihre Eigenschaften gezielt zu steuern. Unternehmen der Farbindustrie sind die größten Verbraucher von Lösungsmitteln: rund 47 % der gesamten Nachfrage. Dahinter kommt der Einsatz in der Pharmaindustrie, gefolgt von den Branchen Kosmetika, Druckfarben und Klebstoffe. Große Mengen Lösungsmittel werden zum Beispiel für chemische Herstellungsprozesse, Entfettung, Reinigung, Kühlkreisläufe und Enteisung gebraucht. Chemikalien, die unangenehme Gerüche, explosive Dämpfe, Gesundheits- und Umweltschäden verursachen können, sind allerdings zunehmend umstritten und von Einschränkungen betroffen. Besonders bei Produkten für Endverbraucher und in der Lebensmittel-Industrie geht der Trend daher zu umweltfreundlicheren Alternativen, etwa zu biobasierten Lösungsmitteln. Farben auf Wasserbasis können jedoch in anspruchsvollen Anwendungen lösungsmittelbasierte Beschichtungen nicht immer ersetzen. Selbst konventionellen petrochemischen Lösungsmitteln werden aber immer häufiger biogene Anteile aus erneuerbaren Rohstoffen beigemischt.

Reinigungsmittel Alkohol

Die mit Abstand am meisten nachgefragten Lösungsmittel-Typen sind Alkohole: vor allem Ethanol, n-Butanol, Isopropanol und Methanol. Bedeutende Marktanteile haben auch Ketone (vor allem Aceton), Aromaten (etwa Toluol und Xylol), Ester (zum Beispiel Ethylacetat und Butylacetat) und Ether (etwa Diethylether, THF oder Glykolether). Das stärkste Wachstum verzeichnet Ethanol: Ceresana prognostiziert dafür einen Verbrauchsanstieg von 3,7 % pro Jahr. Der Lösungsmittel-Markt wächst besonders in den Regionen Afrika und Asien-Pazifik. Dahinter folgen die Regionen Mittlerer Osten und Südamerika. Aktuell verbraucht die Industrie in Asien-Pazifik etwa 47 % aller Lösungsmittel weltweit – und allein an Alkoholen rund 3,5 Millionen Tonnen pro Jahr.

Aktuelle Marktanalyse „Lösungsmittel – Welt“:

Kapitel 1 der neuen Studie von Ceresana bietet eine umfassende Analyse des Weltmarkts für Lösungsmittel – einschließlich Prognosen bis 2033: Für die Regionen West- und Osteuropa, Nord- und Südamerika, Asien-Pazifik, Mittlerer Osten und Afrika wird jeweils die Entwicklung von Verbrauch (in Tonnen) und Umsatz (in Dollar und Euro) erläutert. Zudem werden Verbrauch und Umsatz nach sechs Anwendungen aufgeschlüsselt. Des Weiteren werden die verschiedenen Produkttypen einzeln behandelt: Ethanol, N-Butanol, Isopropanol, Methanol, sonstige Alkohole, Aceton, Methylethylketon (MEK, auch Butanon genannt), sonstige Ketone, Ester, Ether, Toluol, sonstige Aromaten, Nicht-Aromaten, sonstige Lösungsmittel.

In Kapitel 2 werden die Marktdaten für 16 Länder detailliert ausgewertet: Für die weltweit wichtigsten nationalen Lösungsmittel-Märkte werden jeweils der Verbrauch und der Umsatz von Lösungsmitteln analysiert. Zudem wird die Nachfrage nach Lösungsmitteln jeweils aufgliedert für die verschiedenen Anwendungsgebiete: Farben und Lacke, Druckfarben, Klebstoffe, Kosmetik und Pflegeprodukte, Pharmazeutika und sonstige Anwendungen. Dabei werden diese Produkttypen separat behandelt: Alkohole, Ketone, Ester, Ether, Aromaten, Nicht-Aromaten, sonstige Lösungsmittel.

Kapitel 3 bietet nützliche Unternehmensprofile der bedeutendsten Hersteller von Lösungsmitteln, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten und Kurzprofil. Ausführliche Profile werden von den wichtigsten 80 Produzenten geliefert.

Weitere Informationen zur neuen Ausgabe der Marktstudie „Lösungsmittel – Welt-Report“ (5. Auflage): https://ceresana.com/produkt/marktstudie-loesungsmittel

Über Ceresana

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Chemikalien, Kunststoffe, Verpackungen und Industriegüter. Besondere Schwerpunkte sind dabei Bio-Ökonomie und Automotive / Mobilität. Seit 2002 profitieren Unternehmen von hochwertigen Industrieanalysen und Prognosen. Über 250 Marktstudien liefern mehr als 10.000 Kunden in aller Welt die Wissensbasis für den nachhaltigen Erfolg. Mehr über Ceresana unter www.ceresana.com

Let‘s meet! Die neue Ceresana-Veranstaltungsreihe zur Zukunft der Bio-Ökonomie geht weiter. Im September und Oktober 2025 kommen die Online-Events „Future of BioPlastics“ und „Future of BioPackaging“: https://ceresana.com/events

Ceresana

Mainaustrasse 34

78464 Konstanz

Deutschland

Pressekontakt: Martin Ebner, m.ebner@ceresana.com