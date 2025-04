Die Aussichten für das Baugewerbe hellen sich auf: Der Absatz von Fensterrahmen erholt sich zunehmend. Die neuste Ausgabe der Ceresana-Studie zum Weltmarkt für Kunststoff-Fenster erwartet bereits im laufenden Jahr wieder eine steigende Nachfrage. Für Kunststoff-Fenster, die in Gebäuden zum Einsatz kommen, rechnen die Marktforscher bis 2033 mit einem weltweit durchschnittlichen Wachstum von 2,3 % pro Jahr. Je nach Land und Bausegment gibt es dabei allerdings große Unterschiede. Meist sind Renovierung und Gewerbebau die am stärksten wachsenden Einsatzgebiete. Ausschlaggebend für die umfassende Marktanalyse zu Produktion und Verkauf, Import und Export von Kunststofffenstern ist in jedem Fall die Anzahl der Fensterrahmen (nicht etwa der Fensterbeschläge oder Verglasung).

Moderne Fenster für alte Bauten

Wegen Preis-Erhöhungen, gestiegener Zinsen oder auch einer hohen Leerstandsquote steckt der Neubau derzeit vielerorts in einer Krise. Für das Bausegment Renovierung prognostiziert die Marktstudie von Ceresana höhere Wachstumsraten. Denkmalschützer sind davon nicht immer angetan, aber fast überall auf der Welt werden Fensterrahmen aus Holz oder Aluminium immer öfter von robusten und pflegeleichten Profilen aus PVC oder anderen Kunststoffen verdrängt. Der Gewerbebau entwickelt sich in vielen Weltregionen dynamischer als der Wohnungsbau. Eine Ausnahme sind dabei Büroimmobilien, denen der Trend zum Home-Office zu schaffen macht.

Kunststoffe können Erdöl einsparen

Wie für Dämmstoffe und andere Baumaterialien werden auch die nationalen Märkte für Kunststofffenster stark von der Klimaschutz-Politik des jeweiligen Landes beeinflusst, das heißt von Subventionen und Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Da auf Beheizung oder Kühlung von Gebäuden ein hoher Anteil des gesamten Energieverbrauchs entfällt, machen sich energiesparende Kunststofffenster oft schnell bezahlt. Wie die Studie zeigt, gewinnen bei den Fenstertypen besonders festverglaste Fenster und Panoramafenster weltweit Marktanteile, aber auch die in Europa schon weit verbreiteten Dreh-Kipp-Fenster, die ein kontrolliertes Lüften erlauben.

Aktuelle Ausgabe der Marktstudie „Kunststofffenster – Welt“:

Kapitel 1 bietet eine vollständige quantitative Darstellung und Analyse des globalen Marktes für Kunststofffenster, einschließlich Prognosen bis 2033. Für jede Region der Welt werden Kennzahlen wie Produktion und Verbrauch (in Millionen Stück) sowie Umsatz (in US-Dollar und Euro) angegeben. Die Nachfrage wird auch für jede Region aufgeschlüsselt für die unterschiedlichen Fenstertypen: Dreh-Kipp-Fenster, Flügelfenster, Schwing-, Dreh-, Ausstell-, und Kippfenster, Schiebefenster, festverglaste Fenster und Panoramafenster. Zudem wird die Nachfrage auch je Bausegment untersucht: Neubau, Renovierung, Wohnbau und Gewerbebau.

In Kapitel 2 werden 16 Länder, die weltweit größten Fenster-Märkte, detailliert untersucht: aktuelle Zahlen zum Verbrauch von Kunststofffenstern, auch aufgeteilt nach Bausegmenten. Zudem werden Kennzahlen zu Produktion, Import, Export sowie Umsatz angegeben.

Kapitel 3 bietet Unternehmensprofile der bedeutendsten Produzenten von Kunststoff-Fenstern, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten, Kurzprofil sowie Produkttypen und Anwendungsgebieten. Ausführliche Profile werden von den wichtigsten 52 Herstellern geliefert.

