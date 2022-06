WEKA MEDIA mehrfach mit dem Comenius-EduMedia-Siegel 2022 ausgezeichnet

Kissing, 30. Juni 2022 – Gleich drei digitale Bildungsmedien von WEKA MEDIA konnten die unabhängige, internationale Fachjury der Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e. V. (GPI) im Rahmen ihres herstellerneutralen Qualitätschecks überzeugen. Die Online-Lernplattform „ELUCYDATE“, der Online-Lehrgang „Digital Sales Manager/in“ und der E-Learning-Kurs für Azubis „Gefahren und Wirkungen von Strom“ des Kissinger Medienhauses sind in diesem Jahr jeweils mit dem renommierten „Comenius-EduMedia-Siegel 2022“ ausgezeichnet worden.

Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Dementsprechend haben digitale Bildungsmedien enormes Potential, das Lernen besonders zu gestalten. Ihre volle Wirkung entfalten digitale Bildungsmedien aber nur, wenn sie nach pädagogischen, didaktischen, ästhetischen und technischen Kriterien konzipiert und realisiert sind.

Diesem Anspruch geht die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V., „Johann Amos Comenius“ (GPI) mit den Comenius-EduMedia-Award-Auszeichnungen seit über 27 Jahren nach und vergibt die Auszeichnungen für exemplarische didaktische Bildungsmedien in den Kategorien Digitale didaktische Medienprodukte, Allgemeine digitale Medienprodukte, Lehr- und Lernmanagementsysteme sowie Computerspiele mit kompetenzförderlichen Potenzialen.

Gleich mehrfach konnte WEKA MEDIA in diesem Jahr die unabhängige, internationale Fachjury aus Wissenschaftlern, Fach- und Bildungspraktikern überzeugen. Das Fachmedienhaus wurde bei der feierlichen Auszeichnungsveranstaltung am 23. Juni 2022 in Berlin mit drei „Comenius-EduMedia-Siegel 2022“ prämiert.

Online-Trainingsplattform ELUCYDATE

Bereits zum dritten Mal darf WEKA MEDIA sich über das renommierte Siegel für seine Online-Trainingsplattform ELUCYDATE freuen. ELUCYDATE bietet Unternehmen und deren Mitarbeitern in bis zu 100 modular aufgebauten Kursen konzentriertes und anwenderorientiertes Wissen für ein modernes und selbstorganisiertes Lernen. Gerade in der Pandemie haben viele Unternehmen die Kurse für sich entdeckt, denn nahezu jede Facette, die Mitarbeiter und Vorgesetzte für die Stärkung ihrer persönlichen Kompetenzen im Unternehmensinteresse benötigen, wird darin abgedeckt.

Online-Lehrgang „Digital Sales Manager“

Erst vor kurzem hat WEKA MEDIA seine Zielgruppen um die Vertriebsmitarbeiter erweitert. Ganz neu entwickelt und schon durch das „Comenius-EduMedia-Siegel 2022“ gekürt wurde der Online-Lehrgang „Digital Sales Manager“, der Vertriebsmitarbeiter fit für den digitalen Vertrieb macht – von der Strategie über die Akquise und Leadentwicklung bis hin zum erfolgreichen Abschluss.

E-Learning-Kurs „Gefahren und Wirkungen von Strom“

Und auch der bereits von der DGUV zertifizierte E-Learning-Kurs „Gefahren und Wirkungen von Strom“ für Elektro-Azubis bekam das begehrte „Comenius-EduMedia-Siegel 2022“. Er vermittelt die Lerninhalte auf eine besonders frische, unterhaltsame Weise, denn mit viel Spaß und Interaktivität können Elektro-Azubis die Lerninhalte besser aufnehmen – das Lernen ist nachhaltiger.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, für unsere drei sehr unterschiedlichen digitalen Lernangebote, die mit verschiedenen Konzepten und für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt wurden, von der Fachjury die Auszeichnung „pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch besonders gelungene elektronische Lehr- und Lernmaterialien“ erhalten zu haben!“, freut sich WEKA-Geschäftsführer Michael Bruns. „Seit 30 Jahren entwickeln wir unser E-Learning-Know-how weiter. Diese Auszeichnungen bestätigen uns in unserem Engagement, didaktisch ausgefeilte, auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnittene digitale Lernangebote für verschiedene Lernerfordernisse und -bedarfe zu entwickeln.“

Weitere Informationen:

https://www.elucydate.de/

https://www.socialmediaakademie.de/digital-sales-manager/

https://www.elektrofachkraft.de/3767-gefahren-und-wirkungen-von-strom-lp-a#top

Über WEKA MEDIA:

Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist eines der führenden Medienunternehmen in Deutschland im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Fach- und Führungskräften thematisch breit gefächerte praxisorientierte Lösungen für die tägliche Arbeit u.a. in den Bereichen Arbeitssicherheit, Architektur, Bauhandwerk, Datenschutz und Management. Das Spektrum der Produkte und Services reicht von Software-, Online- und Printprodukten bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren und Großkundenlösungen.

WEKA MEDIA ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Group. Die unter dem Dach der WEKA Group geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1000 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2021 einen Umsatz von rund 219 Millionen Euro.

