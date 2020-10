Weiterbildung Organisationsaufstellung: Das System Unternehmen analysieren

Die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner startet in Hamburg erstmals eine Weiterbildung “Organisationsaufstellung: Systemkonstellationen wirksam beeinflussen”.

“Organisationsaufstellung: Systemkonstellationen wirksam beeinflussen” – so lautet der Titel einer Weiterbildung, die die Agilen Transformers der Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner (K&P), Bruchsal, vom 3. bis 6. Dezember 2020 erstmals in Hamburg durchführen. In ihr üben die Teilnehmer die Beziehungen und wechselseitigen Abhängigkeiten in sozialen Systemen, deren Denk- und Verhaltensmuster verändert werden sollen, mit Hilfe einer Organisationsaufstellung zu analysieren und zu verstehen – und zwar unabhängig davon, ob es sich bei dem System um ein komplettes Unternehmen, eine Organisationseinheit oder ein bereichsübergreifendes Arbeits- und Projektteam handelt. Außerdem trainieren sie das Anwenden verschiedener smarter Tools, um Klarheit über die Interdependenzen und Wirkmechanismen in komplexen Systemen zu gewinnen und die systemischen Lösungsoptionen zu ermitteln und zu bewerten. Die Adressaten der 3,5-tägigen Weiterbildung sind neben Personal- und Organisationsentwicklern unter anderem Coaches und Berater, die ihre Kompetenz zur Systemanalyse erhöhen und ihr Methodenrepertoire vergrößern möchten, um beispielsweise den agilen Mindset in einem Unternehmen zu forcieren

Die beiden Leiter der Weiterbildung Katja von Bergen und Daniela Pfarr haben sich entschlossen, diese Fortbildung zum jetzigen Zeitpunkt anzubieten, weil sie bei ihrer Arbeit als Agile Coaches und Transformation Consultants folgendes beobachten: In vielen Unternehmen existiert aktuell corona-bedingt neben einer hohen Verunsicherung eine Um- und Aufbruchstimmung – also das Bewusstsein, es muss sich vieles ändern. Zugleich besteht jedoch eine große Unsicherheit, wo und wie sollen wir den Hebel ansetzen, aufgrund der zahllosen Interdependenzen, divergierenden Interessen und Stimmungslagen, die im System Unternehmen hierbei zu berücksichtigen sind. Die Kompetenz der Teilnehmer, in einem so diffusen Umfeld professionell zu agieren, zu erhöhen, ist das zentrale Ziel der Weiterbildung, in der die Teilnehmer im Team auch eigene Fälle analysieren und an ihnen die vorgestellten Methoden ausprobieren.

Die Teilnahme an der Weiterbildung kostet 2.000 Euro (zzgl. MwSt.). Im Preis enthalten sind außer den Online-Lerneinheiten vorab, die der Vorbereitung dienen, ein Konstellations-Figuren-Set, ein Lerntagebuch und die Verpflegung tagsüber. Eine weitere Weiterbildung “Organisationsaufstellung: Systemkonstellationen wirksam beeinflussen” findet vom 08. bis 11. Februar 2021 in Stuttgart statt. Nähere Infos über die Weiterbildung finden interessierte Personen und Organisationen auf der Webseite von Dr. Kraus & Partner (www.kraus-und-partner.de) in der Rubrik Academy.

Die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern.

Für die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist.

Firmenkontakt

Dr. Kraus & Partner

Vanessa Griebel

Werner-von-Siemens-Str. 2-6

76646 Bruchsal

0049-7251-989034

vanessa.griebel@krauspartner.de

http://www.kraus-und-partner.de

Pressekontakt

Die PRofilBerater GmbH

Bernhard Kuntz

Werner-von-Siemens-Str. 2-6

64285 Bruchsal

0049-7251-989034

vanessa.griebel@krauspartner.de

http://www.kraus-und-partner.de

