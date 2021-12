Weihnachtspäckchen-Konvoi 2021: Beschäftigte des Leibniz-Institut DSMZ beteiligen sich an der Aktion “Kinder helfen Kindern”

Zahlreiche Beschäftigte des Leibniz-Instituts DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH in Braunschweig haben sich in diesem Jahr an der Aktion “Kinder helfen Kindern” des Ladies” Circle Deutschland beteiligt. Die Belegschaft des Leibniz-Instituts spendete 2021 insgesamt 50 bunte Weihnachtspakete für Jungen und Mädchen in Bulgarien, Moldawien, Rumänien und der Ukraine.

“Ich freue mich außerordentlich, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder und Teenager in Osteuropa zusammengekommen sind.”, informiert DSMZ-Justiziarin Dr. Hilke Marie Püschner, die die Sammelaktion koordiniert hat. “Das DSMZ-Kollegium hat nicht nur zahlreiche Päckchen mit Überraschungen, sondern auch Geld gespendet, das für den Transport benötigt wird.” Denn aufgrund der angestiegenen Benzinpreise wird die Finanzierung der Aktion durch Geldspenden immer wichtiger. Die DSMZ beteiligt sich seit zwei Jahren an der weihnachtlichen Aktion.

Der Weihnachtspäckchenkonvoi wurde 2001 ins Leben und fährt seitdem jährlich. Die Idee dahinter ist, den Kindern und Jugendlichen in Deutschland deutlich zu machen, dass es Kindern und Jugendlichen in anderen Ländern nicht so gut geht. Deshalb sollen sie sich bewusst von nicht mehr benutzten Spielzeugen und Kleidung trennen und diese verschenken. Die gespendeten Päckchen werden dann an Waisen- und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in den ärmsten, entlegenen und ländlichen Regionen Osteuropas verteilt. Für viele der Kinder dort ist es das einzige Geschenk, das sie zu Weihnachten bekommen. Im letzten Jahr wurden in ganz Deutschland in 300 Sammelstellen insgesamt 141.723 Päckchen gesammelt, die mit 31 Fahrzeugen verladen in die Zielregionen zu den Kindern gebracht wurden. In diesem Jahr startet der Weihnachtskonvoi am 4. Dezember in Richtung Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine. Mehr Informationen zum Weihnachtspäckchenkonvoi unter https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de/

DSMZ-Pressekontakt:

PhDr. Sven-David Müller, Pressesprecher des Leibniz-Instituts DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Tel.: 0531/2616-300

Email: press(at)dsmz.de

Über das Leibniz-Institut DSMZ

Das Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH ist die weltweit vielfältigste Sammlung für biologische Ressourcen (Bakterien, Archaeen, Protisten, Hefen, Pilze, Bakteriophagen, Pflanzenviren, genomische bakterielle DNA sowie menschliche und tierische Zellkulturen). An der DSMZ werden Mikroorganismen sowie Zellkulturen gesammelt, erforscht und archiviert. Als Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft ist die DSMZ mit ihren umfangreichen wissenschaftlichen Services und biologischen Ressourcen seit 1969 globaler Partner für Forschung, Wissenschaft und Industrie. Die DSMZ ist als gemeinnützig anerkannt, die erste registrierte Sammlung Europas (Verordnung (EU) Nr. 511/2014) und nach Qualitätsstandard ISO 9001:2015 zertifiziert. Als Patenthinterlegungsstelle bietet sie die bundesweit einzige Möglichkeit, biologisches Material nach den Anforderungen des Budapester Vertrags zu hinterlegen. Neben dem wissenschaftlichen Service bildet die Forschung das zweite Standbein der DSMZ. Das Institut mit Sitz auf dem Science Campus Braunschweig-Süd beherbergt mehr als 79.000 Kulturen sowie Biomaterialien und hat knapp 200 Beschäftigte. www.dsmz.de

Über die Leibniz-Gemeinschaft

Die Leibniz-Gemeinschaft verbindet 96 selbständige Forschungseinrichtungen. Ihre Ausrichtung reicht von den Natur-, Ingenieur- und Umweltwissenschaften über die Wirtschafts-, Raum- und Sozialwissenschaften bis zu den Geisteswissenschaften. Leibniz-Institute widmen sich gesellschaftlich, ökonomisch und ökologisch relevanten Fragen. Sie betreiben erkenntnis- und anwendungsorientierte Forschung, auch in den übergreifenden Leibniz-Forschungsverbünden, sind oder unterhalten wissenschaftliche Infrastrukturen und bieten forschungsbasierte Dienstleistungen an. Die Leibniz-Gemeinschaft setzt Schwerpunkte im Wissenstransfer, vor allem mit den Leibniz-Forschungsmuseen. Sie berät und informiert Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Leibniz-Einrichtungen pflegen enge Kooperationen mit den Hochschulen – in Form der Leibniz-WissenschaftsCampi, mit der Industrie und anderen Partnern im In- und Ausland. Sie unterliegen einem transparenten und unabhängigen Begutachtungsverfahren. Aufgrund ihrer gesamtstaatlichen Bedeutung fördern Bund und Länder die Institute der Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam. Die Leibniz-Institute beschäftigen rund 20.500 Personen, darunter 11.500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Gesamtetat der Institute liegt bei 2 Milliarden Euro. www.leibniz-gemeinschaft.de

Die DSMZ ist das größte Bioressourcenzentren weltweit. Die Sammlung umfasst derzeit über 79.000 Bioressourcen.

Kontakt

Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen

Sven-David Müller

Inhoffenstraße 7 B

38124 Braunschweig

0531-5312616300

sven.david.mueller@dsmz.de

http://www.dsmz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.